李明哲事件4週年：疫情後禁止探視再無音訊，李淨瑜請求和丈夫通話

台灣非政府組織工作者李明哲於今（19）日「被失蹤」滿4週年，李明哲也已經被中國政府關押近4年。然而自去年武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以來，不僅家屬無法前往探視，李明哲也無法與外界聯繫。多個民間團體、立委和李明哲的妻子李凈瑜今出面表示，中國政府應保障李明哲的通訊權，讓他和李明哲通電話，並對外公布釋放日期。

李明哲於2017年3月19日自澳門入境時失蹤，至今將屆滿4年，當年5月中國宣布逮捕，9月則以李明哲在台灣使用臉書、微信、QQ等社群媒體發表關於社會議題言論等「罪證」，以「顛覆國家政權罪」判刑5年確定。

李淨瑜：通訊不是特權，盼和丈夫通電話

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，中國政府以疫情為由讓李明哲完全失去家屬探視權、對外聯繫權益、長達1年多無法掌握健康狀況；甚至連李明哲是否還在赤山監獄、有無被移監、有無受到疫情波及都不知道。疫情期間被關押的人們很難移動和保持社交距離，各國政府應該對他們提供更完備的措施、包括醫療指引提供，也希望中國政府盡早釋放李明哲。

已經許久未曾對外露面的李淨瑜今天也到場，她對至今仍然持續關注聲援李明哲的人和組織表達謝意，但她也難過表示，大家寫給李明哲的信，李明哲可能都沒收到，自去（2020）年1月無法探監以來，她也只收過1封信，是去年3月李明哲寫的，一直到5月才收到，後來就再也沒消息。

這段期間李淨瑜並沒有放棄，她一直不斷聯絡中方申請探監，也願意接受隔離，但都沒有獲得回應。李凈瑜說，她能理解在疫情下無法探監；但中國連基本的通信、通電話都不允許。李凈瑜無奈說，無論通訊、假釋都不是「特權」，是中華人民共和國現行法規中本來就允許的。

李凈瑜說，活在恐怖時代、或願意到危險國家從事人權工作的人，必然會有風險的心理準備，為了理想總必須付出代價，但中國政府應該可以基於人道和法律，聽聽她的3點訴求，包括李明哲服刑超過1/2，已達假釋門檻；期望能與李明哲通電話，以及允許李明哲與外界正常通訊。

過去曾經參與過鄭性澤等冤案救援的時代力量立委邱顯智強調，依據中華人民共和國《監獄法》第47條和第48條的規定，服刑期間可與他人通信也可會見親屬；湖南赤山監獄的「親情電話系統」早已開通運行，李明哲與外界通訊的權利，這樣最起碼的自由都完全被剝奪了，這是違法的。

邱顯智表示，目前包括家屬、聲援者都沒有人看過李明哲的判決書、不知他到底哪天才能出獄，這非常離譜。過去在他陪伴受冤當事人時，民間寄到看守所的聲援信件真的會讓這些身陷囹圄、失去信心的收容人重新有了一絲希望，因此，他也盼民眾持續關注、讓各種陷入殘酷境遇的人們有一絲希望。

民間司法改革基金會倡議部副主任張馳表示，按照中國的法律，法院應把判決書交給當事人及當事人的近親屬，但這些都沒有做到，違反正當法律程序；按照中國法律推算，李明哲應在明年4月14日左右服刑完畢。

《自由時報》報導，李淨瑜在2018年3月26日獲准以一次性台胞證赴湖南探視丈夫。第6次探監後，《央廣》報導，李淨瑜在2018年12月24日表示，獄方凍結李明哲帳戶，使他不能添購食物與衣物因而暴瘦。《ETtoday》報導，事後國台辦發言人馬曉光批評李凈瑜罔顧事實，蓄意散布不實之詞，背後有不可告人的政治目的。並稱其言行有礙李明哲的改造，《中央社》報導，赤山監獄後來決定禁止李凈瑜探監3個月，由2019年1月23日起至4月22日止。恢復探視後，李淨瑜維持1個月1次的探視，直到2020年1月7日為止。

林昶佐：外界不關注，中國會得寸進尺

無黨籍立委林昶佐指出，李明哲被中國極權政府濫捕關押已4年，但有些人還對中國獨裁政府報以期待，期望在經濟發展後，中國在人權方面有所精進，但疫情期間中國所展現的態度，讓這些期待破滅。不僅沒想過是否有人道方式可以協助李明哲聯繫、保障其基本權利，就連原本該有的打視訊、親情電話都沒有，連防疫狀況也不透露。

林昶佐野表示，「如果外界不關注，中國只會得寸進尺。」像是中國在美國大選期間就有擴張獨裁措施的前例、打壓自己境內人民，因此台灣人也應繼續關注李明哲事件，要與世界串聯起來能量、對中國施壓，不要讓中國以為在怎樣的時機就可以繼續戕害人權。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，為了讓更多人注意李明哲的處境，國際特赦組織台灣分會也將訴求刊登在235、299、307及262等公車路線，希望大家寫信到赤山監獄，表達對李明哲的支持，也請大家寫信給李明哲的太太李凈瑜，給她更多的支持跟聲援。

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核稿編輯：楊士範