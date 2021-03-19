警權立論（四）：警哲學──哲學與警學之間有待發展的空間

不少哲學家都提出過一些跟警學探求有重大關連的概念、觀察、和理解，有待進一步發掘和整理。舉例說，後期維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）在《哲學研究》（1958）中論及的生命形式及語言遊戲概念，便於拙作中首次應用到警察研究上，來探究正統、認受性的課題（林慎，2020）。另外，福柯（Michel Foucault）談環形監獄、洪席耶（Jacques Rancière）談警治與政治等等，都是哲學中耳熟能詳的經典概念，驟眼看來亦跟警學息息相關，兩者之間甚多可供反思的地方。

哲學與警學之間的討論空間比較很大，以下只是抽取我認為重要及切合的方向。同理，警察研究的範圍很廣，包括性罪行、跨境犯罪、毒品交易、政治犯罪、交通執法等等。本文指的「警學」，用詞上希望表達的正是跟哲學恰當相交的部份，也就是有關警察活動本質的思考。這不同於實質上為「執勤原則」的「警察哲學（the philosophy of policing）」，大家必須注意。（假如要在用字上著意區分，我認為可稱警哲學為「policier philosophy」，類似的形容詞應用亦見於正統遊戲（legitimist game）上。）

每個人在核心關懷與興趣範圍中，會寫出有不同子主題的文章，互有關連或後續發展應是常見的情況。我希望順帶地說明，拙作中曾經頗直接地應用了分析哲學，而本文則是基礎、學科性的警哲學思考及推敲，是我首次的正式論述提倡。

現在日常所見的警察部隊是中央集權的，專職從事有關的警備、執法活動，這很容易局限我們對警察活動的理解。有關警察活動的來源可以有助帶來更深入的思考。警察一詞的來源，可追溯至古希臘時代，亦可解作城邦的「polis」，古希臘語「politeia」指影響城邦生存和福祉的事務，及後拉丁語「politia」則指國家，亦即有權執行有關公眾及私人行為的既定限制，只此一種的組織。（Emsley 1983, p.2）而現代所見的中央集權式警察部隊，是十七世紀法國出現的產物。

Photo Credit: AP / 達志影像

在此之前法語中的「police」解作社群的行政管理，法語字典中就有「在警政採取行政的形式之前，行政就是警政」的說法；（Larousse 2020）影響英國警察深遠的皮爾原則中則稱「警察是公眾，公眾是警察（The police are the public and the public are the police.）。」（Her Majesty’s Chief Inspector of Constabulary 2019, p.183）在這個歷史思考的基礎上，我所窺探的便不再只局限於狹義的警政團體，而是一種更日常、更純粹、更可供大眾參與的「警與察」活動。簡單交代歷史緣由之後，當我們將來再遇到語義及知識考古的討論時，讀者自會有更深體會。

我的研究範圍——或者應該說是無關工作的核心關懷——在於社會運動及遊行示威上的警察認受性研究。因此文中枚舉的例子或許不多不少都會跟這課題有關。就算撇開這一點，示威也無疑是很好的場域，去思考警民日常的活動與互動，以及有關警察的意義如何從實踐中產生。這也是維根斯坦學說中，後人歸納為「意義作為使用（meaning as use）」的具體方向。（Biletzki & Matar 2018）在西方研究現代主權國家的認受性方面，其中一大家自是韋伯（Max Weber），提出政權在特定區域內擁有受認可的使用武力的壟斷權。（1919）而在華語世界，類似的概念更偏向於行事公道，這又牽涉不同地方、風俗文化下，是否容許某些行為發生，甚至政權的更迭，可見這課題由日常到政治的廣度及時刻改變社會的深度，適合用來理解廣義上的警察活動。

然而令人驚訝地，即使警察是如此理所當然地存在，有關它以及更廣義的警與察行為的更深入思考，一觸及哲學層面，便少之又少。警察研究常歸類在社會學、心理學、法學範疇，卻往往錯過了一些有利更深入討論的機會。以下便是幾個例子，料想也是很好的引言，帶出引援哲學的必要。

讓我從自己的研究範圍開始討論。有關警察的一大重要議題，便是其存在及行為是否正當、可否接受，甚至事關對錯及正義等宏旨，便是警察認受性這個課題。在文獻上，現時一個主要的相關理論來自Bottoms & Tankebe（2012）的對話式模型。簡單來說，便是視認受性產生為好像我們日常的對話。首先有一方權力擁有者開始論述，之後對方——權力受眾——根據談話的內容和方式，作出回應，之後整個過程重複下去。然而讀者可能也會發現，這個模型的重點在於互動的結構，而不在於回應更深入的問題，更難以產生批判。

參考文獻／延伸閱讀：

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin