原來四小時多加了這些劇情！《查克史奈德之正義聯盟》與院線版的九大差異

文：POPO

《查克史奈德之正義聯盟》（以下簡稱查導版）已經推出了，眾所皆知的是內容跟院線版完全不一樣，所以今天這篇文章就來分析查導版到底有有什麼不同，讓大家能透過這些重點討論出有趣的議題。

注意！這篇文章有劇情暴雷，沒看過的人在往下滑之前還請三思。

1. 漫畫角色的大量登場

在查克史奈德（Zack Snyder）的願景下，《正義聯盟》電影原本是要替未來的 DCEU（DC電影世界）發展做鋪陳，所以安排不少新角色，可喬斯威登（Joss Whedon）接手並大量進行改編後，這些角色就消失了！至於院線版沒登場，但查導版友出現的這些人有誰呢？請看以下名單。

蔡瑞安 ：第三代原子俠，電影中擔任維克多（鋼骨）父親的助手，電影最後表達出他擅長奈米學，替自己的超級英雄能力做鋪陳。

：第三代原子俠，電影中擔任維克多（鋼骨）父親的助手，電影最後表達出他擅長奈米學，替自己的超級英雄能力做鋪陳。 艾莉諾史東 ：維克多的母親，死於車禍之中，而維克多也是這場車禍的受害者，為此這事件不只促使鋼骨的誕生，也造就他跟父親的疙瘩。

：維克多的母親，死於車禍之中，而維克多也是這場車禍的受害者，為此這事件不只促使鋼骨的誕生，也造就他跟父親的疙瘩。 努迪斯武爾科 ：亞特蘭提斯的大臣，也是亞瑟的導師，他的出現更替《水行俠》電影鋪陳起了相當大的幫助。

：亞特蘭提斯的大臣，也是亞瑟的導師，他的出現更替《水行俠》電影鋪陳起了相當大的幫助。 艾瑞絲韋斯特 ：第二代閃電俠貝瑞艾倫的愛人和未來妻子，這次出現鋪陳兩人的浪漫關係，值得一提的是艾瑞絲也是第三代閃電俠的姑姑。

：第二代閃電俠貝瑞艾倫的愛人和未來妻子，這次出現鋪陳兩人的浪漫關係，值得一提的是艾瑞絲也是第三代閃電俠的姑姑。 Calvin Swanwick將軍 ：在《超人：鋼鐵英雄》就已經登場，一直有人懷疑他就是火星獵人，而查導版證實這想法，並在片中也讓他偽裝成瑪莎肯特，鼓勵露薏絲能夠重新振作，並在最後與蝙蝠俠見面。

：在《超人：鋼鐵英雄》就已經登場，一直有人懷疑他就是火星獵人，而查導版證實這想法，並在片中也讓他偽裝成瑪莎肯特，鼓勵露薏絲能夠重新振作，並在最後與蝙蝠俠見面。 達克賽德 ：天啟星的霸主，荒野狼是他的叔叔兼部下，雖然片中戲分沒有很多，但張力卻很夠，暗示他在未來會進行入侵。

：天啟星的霸主，荒野狼是他的叔叔兼部下，雖然片中戲分沒有很多，但張力卻很夠，暗示他在未來會進行入侵。 迪薩德：達克賽德的左右手，喜愛用殘酷手法虐待俘虜，在查導版中初期，負責代表主人跟荒野狼進行對話。

Photo Credit: 《正義聯盟》

2. 增添閃電俠、水行俠和鋼骨的背景故事

就如大家所知道的，在查克史奈德的規劃裡，《正義聯盟》電影原本是替世界觀進行中間轉折然後更進一步推進發展的作品，所以除了蝙蝠俠、超人與神力女超人等三巨頭之外，另外三個英雄為了要替未來的個人電影做鋪陳，勢必得在《正義聯盟》劇情進行，但喬斯溫登將其刪減，許多角色沒有太多記憶點的演出，所以到了查導版才恢復這狀況。

閃電俠方面，除了更加確立與自己系列人物的關係之外，查導版也闡述了貝瑞如何用神速力來逆轉時間，替他為個人電影將探索自己能力，以及擴展人際關係這兩個主題進行相關的鋪陳。

水行俠方面，則是提供了不少亞特蘭提斯設定的背景，以及亞瑟對於母親和家鄉的不諒解，藉此替他的個人電影留下不少伏筆。

鋼骨方面，則是地位大幅提升，變成整部電影的核心角色，不論是旁白或者帶領觀眾理解母盒的科技都由他負責講解，更能透過鋼骨的角度，闡述普通人突然變成超能力者的心境，估計他的個人電影將闡述如何正面看待自己能力去行善。為此既然在查導版擔任重心，所以可以理解飾演者雷費雪為何不滿院線版，因為待遇差別太大了。

Photo Credit: 《正義聯盟》

3. 對於超人復活上的修改（尤其是鬍子方面）

在喬斯溫登接手並進行補拍時，飾演超人的亨利卡維爾也正在進行《不可能的任務：全面瓦解》之拍攝，而按照合約他得替自己在不可能任務宇宙中飾演的角色保留鬍子，所以當時院線版正義聯盟用不太好的CGI掩蓋鬍子時也變成被人調侃的一大缺點。

超人復活後失去記憶與英雄的大戰在查導版當然沒有這問題之外，也弄出超人回想起氪星的親生父親以及地球的養父兩邊之教誨，藉此提醒超人對於地球的重要性，替剛復活但失憶的他想起自己保護地球的責任，無疑比院線版還要有說服力。

附帶一提，院線版一開始有小孩訪問超人的片段也沒了，取而代之的是與超人被毀滅日殺死的場景做連結，並以全世界對於超人的死感到悲傷或者延伸出的災難來做開頭，藉此強調英雄存在的重要性。

Photo Credit: 《正義聯盟》

4. 天啟星對於地球的第一次入侵之修改

最明顯的就是領軍者從荒野狼變成年輕的達克賽德，而綠光戰警、亞特蘭提斯、亞馬遜族、希臘眾神與人類聯軍方面在戰鬥場面上也增添許多，其中值得注意的是綠光戰警Yalan Gur，查導版給他很多特寫，藉此替綠光戰警將來會登場的設定進行鋪陳。

Photo Credit: 《正義聯盟》

5. 荒野狼入侵的基礎設定與動機整個大修改

在故事一開始，超人死掉的慘叫震撼整個世界，也驚動母盒而招喚荒野狼，這幕沒在院線版演出。而查導版安排這幕，代表著母盒提醒地球現在沒有強大守護者，所以才告知荒野狼可以放心入侵，這也呼應荒野狼說的，現在地球沒綠光戰警和氪星人的保護，侵略起來會相當容易。

此外，在查導版也替荒野狼的動機弄得更強烈，因為根據迪薩德所說，他過去曾想背叛達克賽德而遭流放，所以才必須趕快將功贖罪，這也是為何在片中荒野狼很怕失敗而無法再受到相關的青睞之原因。

為此當荒野狼從亞馬遜族和亞特蘭提斯那邊奪取母盒時，戰鬥場景變得更流暢和更充滿狠勁，且還會使用讀取俘虜腦內想法的偏激手段，藉此來趕快獲得母盒的位置，可以說是無所不用其極。當然荒野狼的外型也大幅度修改囉。

Photo Credit: 《正義聯盟》

6. 在俄羅斯的最後一場大戰之修改

院線版會有一家人被天啟魔困住，藉此讓英雄去拯救的場景，但查導版取消了這家人的出現，也沒正義聯盟去拯救民眾的內容。此外，荒野狼的下場也變得更慘，他先是被超人狠揍和用熱視線猛攻，接著又被水行俠用三叉戟刺穿胸膛，最後被神力女超人砍掉頭顱，而頭顱剛好透過母盒開啟的爆音隧道滾到達克賽達的腳前，藉此暗示更可怕的敵人要來地球。

Photo Credit: 《正義聯盟》

7. 噩夢場景的鋪陳與內容更加擴展

首先是鋼骨在復活超人並接觸到母盒時也看到了這個可怕的未來，更得知超人變成達克賽德的哨兵，為此原本還想阻止閃電俠進行復活動作。而這也代表著噩夢時空不再只是蝙蝠俠的夢境，反倒是更真實的存在！

而鋼骨眼中的噩夢時空場景，則能發現到神力女超人被綁起來慘遭焚燒，綠光戰警Kilowog死在達克賽德腳下，而達克賽德的歐米茄光速貫穿了梅拉、水行俠和亞特蘭提斯軍隊，超人在路薏絲的屍體上痛哭，接著就被反生命方程式控制，變成達克賽德的部下對抗蝙蝠俠。

在電影最後，我們能看到蝙蝠俠在噩夢時空的反抗軍成員有鋼骨、閃電俠、代替死去的水行俠而掌握三叉戟的梅拉、小丑和喪鐘，尤其小丑跟蝙蝠俠的對話衝突，是整部電影最棒的經典內容之一。

Photo Credit: 《正義聯盟》

8. 片尾是鋪陳班艾佛列版的蝙蝠俠個人電影

在院線版的片尾中，我們知道DC宇宙最著名的傭兵—喪鐘與雷克斯路瑟見了面，並說到要組一個惡棍版本的聯盟「末日軍團」。不過在查導版，則補充了一個情節，那就是雷克斯把蝙蝠俠的祕密身分透漏給喪鐘，使得這位傭兵對此感到有興趣而加入，而按照查克史奈德的規劃，蝙蝠俠個人電影原本是要安排黑暗騎士與喪鐘對抗的。

Photo Credit: 《蝙蝠俠》

9. 電影配樂的主導者也換回原本的人選

在查克史奈德原本主導的時候，電影配樂主導者是Junkie XL，後來Danny Elfman這位替蝙蝠俠動畫系列製作曲目的音樂家接手，如今查導版再度把配樂主導者換回Junkie XL。

結論

不知道各位看到上述的對比分析後，是不是能感受到院線版與查導版在詮釋上的許多不同呢？我個人覺得這樣的改動基本上都是加分的，因為角色動機變得相當容易理解之餘，也充滿了說服力，尤其鋼骨的背景故事和心境變化變成整部電影的核心，相較於院線版把鋼骨變成路人，可以說證明了查導版更加細膩的地方。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航