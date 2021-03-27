《練習不焦慮》：怎麼處理悲傷／空虛／擔心未來這幾個情緒包袱？

文：有川真由美

怎麼處理悲傷這個包袱——

悲傷與喜悅互為表裡

「已經活不下去了嗎？」人生當中總有幾次遭這樣的悲哀造訪。這時盡情悲傷痛哭吧。愈想掩蓋、岔開悲傷，之後愈會感到不斷的悲哀湧上心頭。不如在徹底傷心過後，重新展開笑顏。悲傷的情緒會隨著時間過去逐漸轉淡，人總是要在什麼東西中尋找希望，然後往前走。就像「愈忙愈起勁」，你的心中如果填滿其他事物，自然會把悲傷擠走，並且再放進來的空間也會變小。

那麼，悲傷的情緒究竟因何而起？

悲傷應該是為了失去某些東西，金錢、物品、名譽、地位、愛人、友情、家人、健康……，你愈重視、執著於這些東西，就會愈容易感到悲哀。

換句話說，悲傷是不可能單獨存在的。

悲傷之前會有很大的喜悅與價值。有喜悅，便注定有悲傷。悲傷與喜悅互為表裡，不可能只有一方存在。

佛經中有一個故事，講述一個喪子的母親因為無法接受事實，跑去懇求佛祖：「請佛祖賜藥，讓我兒起死回生。」這時佛祖說：「你到街上找找，哪戶人家至今沒死過人，你去跟他家要芥子，你的兒子就能起死回生。」然而不管她怎麼找，都找不到一戶人家沒死過人。

母親這時才明白，自己必須背負著至親死別的悲慟，繼續生活。於是母親對佛祖說：「我沒有找到芥子。我明白從今以後不是要求消除悲傷，而是接受悲傷，活下去。」

重要的是，不要企圖逃離悲傷。一旦接受悲傷，就會發現感恩的心。當你面對悲傷、恐懼這些負面情緒時，會發現隨之而來的喜樂，讓你的人生充滿歡喜。

還有為了療癒重大悲傷，有時必須藉助外力。「為什麼只有我……」當你感到孤獨時，就會裹足不前。尋找其他同病相憐的人、有共同遭遇的人，固然可以帶給你力量，但是你自己能為別人做什麼事，才是能量真正的來源。

悲傷的包袱有時可以藉著幫助別人而消失。

怎麼對待空虛這個包袱——

仔細與眼前事物相處

有位三十多歲的女性說：「我為了賺錢而工作。我不喜歡自己的工作，也沒把公司當成奮鬥的目標，因此很沒成就感。我總是疑惑，人生僅只如此而已嗎？我想，至少讓私生活過得更充實些吧。於是我到處旅行、學許多嗜好，當時雖然

很開心，可是很快地再度感到空虛。」

我明白那種心情。三十多歲時數度轉換工作的我也曾多次自問：「做這份工作到底有什麼意義？」雖然生活不能算不自由，可是不知怎的卻無法滿足。我知道這樣要求很過分，但我總覺得「好無聊」。

許多人都曾有過「忽然感覺很空虛」的經驗吧。工作一整天，回家途中，疲憊的身軀隨著電車搖晃時，遭到家事和帶小孩追著喘不過氣時，與表面的人際關係周旋時，難免產生「這樣的情況到底還要持續多久」的空虛感……。就算有奮鬥的目標，一旦產生「這樣就好了嗎？」的疑惑，若不努力就感覺不到應有的反應。因為空虛，人很容易利用購物、戀愛、依賴什麼東西，企圖把空虛埋在心間，殊不知這麼做，反而讓你更加空虛、更加不滿足。

當你擁抱空虛的包袱時，肯定是把它埋在心中；但是你心底恐怕也在想：這原本就不是我想要的，所以沒有意義吧。

不過，假如你想要處理「空虛」這個包袱，最好不要追究其因。

不必給未來定義。如同梅特林克（Maurice Maeterlinck）寫的《青鳥》（L'Oiseau Bleu），明明青鳥就在家中，卻還到處去找一樣。胡思亂想只會讓你迷失方向，徒然感到筋疲力竭，卻找不到正確的答案。

重視心靈的感受，仔細面對此時此地吧。如此你將樂在生活，說不定想做的事便躍然而出。

另外，只要你期待的人生能和周圍的人共度，就不會獨自一人，也不會感覺空虛。與其選擇正確，不如將注意力集中在自己喜歡的事物上，人生之路自然開朗。重要的東西無法千尋百找而得，必須偶然拾獲。

怎麼處理擔心未來的包袱——

在心裡給「未來」留下空間

曾經有一個我很喜歡的電視節目提到：「人為什麼會有戰爭？」

原始時代，人類以狩獵維生，並將所得分給大家食用。原本是分給自己的部族，不過倘使狩獵收穫豐富，連旁邊的部族也能分到一杯羹。

可是人類的歷史因發明而改變。

那就是以「農耕」取代「狩獵」。我們的祖先想出一個革新的方法來儲備食物，他們種麥，並將麥子磨成粉，儲存起來。他們用生命保護這些糧食，卻也種下悲劇性的爭戰開端。土地好壞影響收成，這是攸關生死的大問題。人們為了搶奪種麥的土地，起了紛爭。他們為了保護自己的土地和同伴的生命，拿起武器，部族之間發生戰爭。武器也從刀槍演進成可以飛的武器，擁有精良武器的部族，就能併吞小部族。

儘管時代變遷，現在人們仍然重複做著相同的事。以想保護什麼為基本，進而擔心：「未來會怎樣？」擔心未來這個心靈的包袱，也可稱為不顧別人的自我主義（利己主義）。小至個人、企業，大到國家，為了擔心未來，就會不停地與人爭鬥。不論搶奪或是保護，都出自擔心及「還想要」的欲望。

現在已經無法像原始時代那樣「儲存」資源，而應該「共享」僅有的資源吧。也就是說，「能夠儲存固然很好」，但假如為了無法儲存而使「擔心」成為心靈包袱，你就變成擔心的奴隸，反而不健全，也迷失原本的自我。

不過，現代沒有人不為未來擔心，光說「只考慮現在就好」是不行的。考慮未來的事，也是我們的責任。

在我們內心多多少少要給「未來」留下空間，那是「為了以後能幸福生活，現在就要預做準備」的包袱。

我認為有效的包袱不是物質的財產，而是發於自身的智慧。因為你最後能夠依靠的不是金錢資產，而是你自己。磨練工作技能、提高生活能力固然重要，開心過日子、與人建立良好關係的人際能力也是資產。這些不只是你儲蓄的能力，也是你背負包袱的體力。

因此，「為了未來怎麼使用時間」乃是關鍵。怎麼說？因為時間這個東西是無法「儲存」的，它是我們最重要的財產，也是產生未來的要素。

書籍介紹

本文摘錄自《練習不焦慮：96種讓心靈新陳代謝的好方法（新裝雙色版）》，遠流出版

作者：有川真由美

譯者：張玲玲

《練習不生氣》最強姊妹作！

作者有川真由美特為台灣讀者撰寫新序＋全書全新排版套色，帶給讀者嶄新面貌。

心靈只要有餘裕，人就會變溫柔，也會湧出向新事物挑戰的能量。

心靈一旦有空間，人就會更平靜，面對周遭的人事物將能從容以對。

透過96則練習，你也能漸漸釋放沉重的包袱，獲得幸福的能力！

對某件東西「放手」，代表你「獲得」另一件東西。

你是否經常為了配合別人而不斷壓抑自我？

總是擔心著接下來會失業而陷入恐懼？

因為學歷不如人，在公司裡總覺得臉上無光、技不如人？

明明應該請求幫忙，卻為了面子而硬著頭皮獨力完成？

無論工作或生活，不順利的時候總是埋怨「都是別人的錯」？

後悔、不安、愛面子、嫉妒、自卑……，這些令你焦慮的情緒是否總是悄悄占滿你的心？那些心靈包袱是否重得讓你拖不動？其實，收拾心靈包袱就和收拾東西一樣，只要徹底捨棄不必要的念頭、情緒和行為，原本的能量便能隨之湧現，感應幸福的能力就會提高，變得更加幸福。

你可以根據本書的96種讓心靈新陳代謝的方法，練習面對那些阻礙成長的包袱，你會發現──

重點不是「非做不可」，而是自己要有「想做」的意志。

只要想通這一點，一切都將迎刃而解。

當心靈包袱清空時，便可以把真正必要、想要的西放進來，

我們才會珍惜應該珍惜的東西，快樂享受「當下」的時光。

整理心靈的包袱，是為了去除沒必要的痛苦，喚回生氣蓬勃的能量。現在就跟著《練習不生氣》作者有川真由美，一同穿透外在雜音，梳理內在心聲，練習不焦慮。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬