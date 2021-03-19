臨床效益大於不良反應風險，指揮中心宣布AZ疫苗下週一正式開打

中央流行疫情指揮中心今（19）日晚間召開記者會，宣布經過專家會議討論，預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）、由阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）製造的疫苗，臨床效益大於接種後的不良反應，宣布逐序推動，並於下週一（3月22日）開打。

截至今日中午， AZ疫苗已配送到多數醫院。指揮官陳時中表示，他個人有意願帶頭接種，至於行政院長蘇貞昌是否接種，陳時中表示須尊重個人意願。

臨床效益大於風險建議推動接種，服用避孕藥與接受賀爾蒙治療者暫緩

依據指揮中心新聞稿，經我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議討論，AZ疫苗於預防武漢肺炎感染及感染後重症之臨床效益，大於接種後發生不良反應之風險，建議依研訂之實施對象逐序推動。故指揮中心宣布，疫苗訂於下週一起開打。

指揮中心指出，會中專家表示，經歐盟檢視近期歐洲各國接種AZ疫苗後，沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性，但也無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管性凝固（DIC）合併血小板低下之不良事件有關，因此建議民眾接種前應與醫師討論評估相關風險後再接種。

此外，因服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

指揮中心說明，首批AZ疫苗共11萬6500劑已於2021年3月18日完成檢驗封緘，並於今日依地方政府調查之接種意願人數，先行配送部分劑量至57家接種點，同時訂於3月22日起，提供專責病房、負壓隔離病房或負責採檢之醫事人員接種。

陳時中表示，有專家於會議中建議行政院長蘇貞昌或是衛福部長帶頭接種，他表示由於近來疫苗情況令專家擔憂產生「疫苗遲疑」，因此由首長帶頭也是比較好的方式。陳時中表示，他個人是有意願接種沒問題，至於行政院長是否願意接種，陳時中表示尚須尊重院長個人意願。

預防接種組召集人李秉穎醫師表示，AZ疫苗上也會加註相關警語，包含歐盟所收集到的血栓資料，會在民眾接種前告知相關潛在風險。

疫苗已配送至多數醫院，必須設立疫苗接種門診

《中央社》報導，指揮中心發言人莊人祥表示，首波配送4萬4500劑，截至中午僅剩連江縣因天候因素尚未送到，其餘56間醫院均已收到疫苗，分配時以各專責醫院回報的第1、2級風險等級擬接種人數做為依據，凡是願意接種人數超過500人的醫院，就有較高機會納入合約醫院。

知情人士表示，未來開打後，各醫院必須特別設立疫苗接種門診，接種前除了要確認沒有對疫苗成分過敏，也沒有發燒或急性感染症狀，經醫師評估狀態適合才可接種，接種後將拿到黃色的「接種紀錄卡」記錄接種廠牌、日期以及接種的醫師姓名，健保卡上也會貼上紫色的「疫苗註記貼紙」。

《中央社》報導，台大醫院發言人王亭貴接受記者電訪時表示，台大今天上午已經收到1000多人份疫苗，相關施打工作都在籌備當中，必須準備醫師、施打場所並安排聯絡人，同單位醫事人員也不能一起打，避免出現不良事件影響醫療量能。

新光醫院副院長洪子仁指出，昨（18）天接獲疫苗配送通知，今天上午11時30分左右已經收到第一批、共600人份疫苗，相關整備都已完成，只待指揮中心一聲令下就能開始接種。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範