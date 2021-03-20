2021/03/20,
國際

我讀完了美中外長的完整對談・這是為他們做的「雙重翻譯米糕」

我讀完了美中外長的完整對談・這是為他們做的「雙重翻譯米糕」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

這一次的美中會晤，很有可能是美方決定在這次的總統任期內，為美中關係定調的事件。雙方的發言都超出外交常規甚多，不是普通會晤，可以看出美中外交目前絕對不是暖水期。

文：麟左馬

美國和中國的外交高層對談太驚人，還是在全球記者的鏡頭前。連結裡是公開對話的全記錄，非節錄。相信不會有幾個人讀完，容我簡化編譯後，把話中話再傳譯出來：

英文翻譯米糕

美國國務卿Blinken（布林肯）：會談將包括中國政府在新疆、香港、台灣，甚至美國的作為和網路攻擊，以及對我們盟友的經濟脅迫，對國際秩序造成的影響。美中兩國可以合作，但競爭和對抗是現況。

美國國家安全顧問Sullivan（蘇利文）：（白臉）基本上同意同事的發言。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪我們遵守的國際秩序不是規則，是國際法。中國不像美國一樣發動戰爭。中國政府的統治正當性有人民背書，不容外人批判；但美國的民主應該受全世界檢視，不能美國人說了算。中國人權正在進步，不容美國干涉中國內政。美國人權問題很深，管好自己。中國抗疫做得很好，經濟正穩定回升。中國外交的目標是提升14億人生活品質。美商留在中國是因為商業利益大於不利益。根據習主席與拜登總統的電話，我們應該促進合作。

中國外交部長王毅：美國這樣開局豈是待客之道？美國以香港問題經濟制裁中國，是干涉國中內政，中國人民很怒。我們應該好好談。

美國國務卿Blinken回應：我任內與多國外長和近日的日韓會談，內容都跟中方發言有出入。我們的盟國都是出於自願接受美國領導。美國並非不會犯錯，但能正視錯誤、不掩匿，以成為更好的國家。習主席與拜登總統都當副手時，我就隨行拜會過中國。從當時到現在，跟美國對著幹都不是好主意。

美國國家安全顧問Sullivan回應：我完全同意我同事。近日太空競賽上，美國與歐洲盟友已經在火星取得領先成就。合作的成就非常重要，但是人性尊嚴和人權是合作的基礎。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪回應：沒有一進門就提醒美方注意口吻是我失職。我會這麼激動也是因為美方的口氣不好。美國想對中國以力服人，現在或是30年前都沒門。我們來回歸外交常規，好好講。美歐關係很棒，如果亞太也能這麼棒就好。

中國外交部長王毅回應：日澳的立場不見得如美所述。他們各有自身問題，也許受到美方壓迫。誰壓迫誰，歷史會還人公道。美方一味偏袒盟友的話，外交很難施展。我們雙方需要互信、互曉，才有進展。

已經是節譯了，還是感謝完讀。

外交翻譯米糕

在直接說明兩國外交高官交鋒之前，這次會談的背景是美中貿易戰。如果不是中國本身有經濟上的需求，參加這場會晤，外交風險太高。因為中國這一年半來，無可遮掩的新疆、香港人權問題，勢必成為任何外交場合的箭靶。但中國政府當然不是就怕被罵而已，而是在任何外交談判桌上，當你有不符合此前同意改進的條件時，就會成為對方絕不讓步的劣勢。

AP_21078039298299
Photo Credit: AP / 達志影像

這次公開會晤最驚人的是拜登政府的外交態度：

  1. 會晤中國外長前，美、澳、日、印先開過四方高峰會。且美外長訪日、韓後，日韓首長都發出譴責中國行為的公開聲明。打開地圖，這是一條冷戰封鎖線。
  2. 民主黨政府向來被視為外交上不展現大美國態度。但是這次從開場白，就完全不留任何面子給中國，極度鷹派。
  3. 美方多次強調自己的盟友，而且把中國排除在外，甚至設定中國為競爭者。這不是任何平常的外交場合會公開發表的態度，完全不diplomatic。
  4. 國務卿使用了三次directly，國家安全顧問用了frankly, directly, and with clarity。以外交常識而言，美國的意思是：等一下關起門，一點面子都不會給你留。在場所有記者都懂。

但中國外務高層的公開談話也同樣驚人：

  1. 楊潔篪的陳述，基本上都不是外交語言，而是中國政府對內的說話方式。也就是說，這話不是講給美國外務人員聽的，是講給中國人民聽的。
  2. 楊潔篪的敘事邏輯，非常紊亂（日後有空可以從邏輯分析），而且處處都是對Blinken開場白的反應，幾乎沒有自己的陳述意見。這不是他預計的講稿內容，他脫稿演出了。
  3. 無論是楊潔篪還是王毅，都不斷提到日前習近平和拜登的電話內容，表示本次對談不應該是這種氛圍。無論如何，中方和美方在面對媒體前一刻，認知都有巨大落差。
AP_21078747675714
Photo Credit: AP / 達志影像

這一次的美中會晤，很有可能是美方決定在這次的總統任期內，為美中關係定調的事件。雙方的發言都超出外交常規甚多，不是普通會晤。即使在此不超譯，也能分析出美中外交目前絕對不是暖水期。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範