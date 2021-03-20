聯合國「世界快樂報告」台灣全球排名24為東亞最佳，但仍被加註「中國的一省」

聯合國資助發表的年度「世界快樂報告」3月19日出爐，台灣一年來成功應對疫情，排名從去年的第25進步到第24名，為報告發表9年來最佳，蟬聯東亞最快樂國家。

《中央社》報導，根據2021年版「世界快樂報告」（World Happiness Report）依2018至2020年調查綜合評分，台灣獲6584分，在149個國家與地區中排名第24，持續保有東亞最快樂國家地位，中國則排在第84名。

民眾互信與對政府的信心，讓防疫能成功

報告中的前8名都是歐洲國家，依序為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、盧森堡。排在台灣前面的還包括德國、加拿大、英國、美國、法國等已開發國家。

在2020年版報告中，台灣依2017至2019年調查獲得6455分，全球排名第25。

去年遭逢疫情使全球經濟與生活大亂，2021年版報告作者群表示，嘗試理解疫情對民眾身心健康的影響深具挑戰。他們發現，解釋各地染疫死亡率不一的最重要因素，是民眾互信及對政府的信心。

報告作者之一、韓國開發研究院（KDI）教授王順（Shun Wang，音譯）說：「東亞經驗顯示，嚴厲的政府政策不僅能有效控制疫情，也能減輕感染與日俱增對民眾幸福感產生的負面影響。」

報告指出，與中國大陸、香港、韓國、日本相比，台灣的感染率最低。這與台灣吸取2003年SARS經驗、防疫反應迅速、疫調扎實、旅客入境檢疫嚴格、個人防護裝備等資源分配得宜、政府訊息透明傳達、民眾自我防護意識高等因素相關。

納入評分參考的因素還包括人口年齡、是否為島國、是否鄰近其他嚴重疫區。

Photo Credit: 中央社

「世界快樂報告」2012年4月首度公布，主要參考蓋洛普（Gallup）全球民意調查。今天發表的是第9份報告，以7842分居冠的芬蘭，連4年蟬聯全球最快樂國家。作者指出，芬蘭民眾互信高，在疫情期間有助維護彼此生活與生計。

世界快樂報告視台灣為中國一省，紐約駐處抗議

由於台灣並非聯合國會員國，在這份由聯合國資助的報告中，台灣在排名列表中被加註了「中國的一省」（Province of China）。

《中央社》報導，雖然台灣在聯合國的世界快樂報告中排名第24，比2020年高一名，蟬聯東亞最快樂國家，但報告依往例在台灣後面加註「中國的一省」。

對此，駐紐約辦事處透過社群媒體推特（Twitter）回覆「永續發展解決方案網路」推文：「台灣就是台灣。我們國家在這份報告中的名稱錯誤，令人無法接受。我們的生活品質奠基於蓬勃發展的民主，自由與人權受到維護及保障，跟中國不一樣。」

#Taiwan is Taiwan. The name used for our country in this report is false & unacceptable. Our quality of life is based on a vibrant democracy where freedom & human rights are upheld & protected, unlike in China. Listing Taiwan under China takes away the work of the Taiwanese ppl. — Taiwan in New York (@TaiwanInNewYork) March 19, 2021

留言寫道：「將台灣列在中國底下抹煞台灣人的努力。」

此外，駐紐約辦事處也在臉書發文：「這份報告再次將台灣列為中國台灣，我們對此表達嚴正抗議。既然是以追求人類快樂及福祉為出發點的報告，更應該正視台灣的主權尊嚴及2300萬人的基本權利。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範