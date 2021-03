英相與持BNO赴英港人家庭會面稱「全國感自豪」，1月至今收2.7萬份簽證申請

英國首相約翰遜(Boris Johnson)周五(19日)與4個赴英生活的香港BNO家庭進行了視像通話。約翰遜稱對他們決定到該國展開新生活感到自豪,深信英國可為希望到這裏生活的人帶來前景。

首相府表示,約翰遜於周五下午與4個新來英的香港BNO家庭進行視像會談,該4個家庭都是在《港區國安法》實施後去年去到英國,現已在英國開始生活和工作。

協助安排會面的慈善團體領袖Krist Kandiah透露,會面十分愉快,家庭主要是專業人士如醫生、律師、建築師及教師,有向首相反映港英專業資格銜接的困難,以及提到帶小孩上學遇到的問題。

約翰遜說,英國長年擁抱因追求自由而被原居地排擠的人,所以對英國向持BNO港人提供「5+1定居」計劃感到十分自豪,又指相信英國會令他們感覺如家一樣。

首相府在新聞稿中引述約翰遜對港人家庭的說話:

On behalf of the whole country I want to say how glad we are to have you here and how proud we are that you have chosen the UK to live.

I believe strongly in the prospects the UK can offer for those who want to make their lives here and I have no doubt that you are going to feel very much at home.

The UK has a long and proud history of embracing those who arrive on our shores seeking the inalienable rights and freedoms denied to them in their homeland. I am very proud that we have been able to make this offer to you and other British Nationals (Overseas).

英國在今年一月底開始接受持有BNO的合資格人士透過5+1簽證計劃移居英國,首相府透露,到目前為止,當局已收到2萬7千多申請。英國指摘中國在1997年後多次違反聯合聲明,包括強推港區國安法和取消大批泛民議員資格,損害香港的高度自治。

英國去年為合資格港人提供申請BNO簽證權利,讓他們可選擇移居英國。首相府指,BNO簽證計劃反映英國向港人履行了歷史和道德責任。

英國的BNO簽證政策是在中國在香港施行《國安法》之後推出的,成功申請並得到簽證的人士將可以在英國生活五年後申請永久居民身份,獲得定居身份12個月後可以申請英國國籍。據報,有290萬香港公民有資格申請BNO簽證,而他們的受養人規模預計達230萬人。

民調指逾兩成港人計畫移民

(中央社)昨(19)日公布的一項民調結果顯示,超過半數的香港人對未來的政治環境與經濟前景沒有信心,更有21%的受訪者表示計畫永久離開香港,這也代表目前已有超過150萬港人計畫移民。

香港民意研究所3月19日舉行記者會發布「我們香港人意見群組調查」的最新民調結果,聚焦信心與移民議題。

據發布,對於香港未來的政治環境,95%民主派支持者及43%非民主派支持者表示無信心,合計為65%;對於香港人能否在未來享有個人自由,93%民主派支持者及43%非民主派支持者表示無信心,合計為63%。

對於經濟前景,72%民主派支持者及37%非民主派支持者表示無信心,合計為52%。

對中國大陸未來的政治環境,87%民主派支持者表示無信心,非民主派支持者也有36%表示無信心,合計有58%無信心。

當被問及現在有沒有計劃永久離開香港,30%民主派支持者表示有,但其中19%尚未準備;表示任何情況之下都不會離開的僅有13%。

非民主派支持者也有14%表示有計畫永久離開香港,表示任何情況之下都不會離開的有36%。

兩者加總後,21%的受訪者表示計畫永久離開香港。據港府公布截至2020年底的人口統計數字,這代表目前已經有157萬港人計畫移民。

《蘋果日報》引述中文大學社會科學院客席講師葉國豪表示,21%受訪者有計劃移民,即使是非民主派支持者中,也有14%有計劃移民,這是一個不好的訊號,因為人才流失會影響經濟發展,但政府似乎不太重視。

他說,香港本身是移民社會,每有政治動盪如八九民運及九七回歸等,都會出現移民潮。但從這次調查可見,新一波移民潮或跟之前不一樣,港人移民後未必會回流,「因為政治、言論空間已不同」。

香港民研昨日發布的調查是在3月15至18日於網上進行,透過電郵接觸民研群組成員,總共獲得5,697名12歲或以上的香港市民回應。其中表示自己是民主派支持者約佔89%,非民主派支者持約佔11%。

