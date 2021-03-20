AZ疫苗22日將在台開打，指揮中心闢謠「拿到別人不要疫苗」之指控

中央流行疫情指揮中心專家會議決議AZ疫苗22日在台開打，並建議行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中帶頭接種，並在20日的指揮中心記者會確認兩人會一起在醫院帶頭施打。

22日開打AZ疫苗，指揮中心已架設平台與回報系統

《中央社》報導，首批牛津AZ疫苗歷經2週檢驗封緘，22日起在全台57家醫院開打，以台北市9家最多，其次依序為台中市6家、桃園市5家，新北市、新竹縣、台南市、高雄市各有4家位居第3，宜蘭、花蓮、新竹市、彰化縣、屏東縣、南投縣各有2家，基隆市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣以及連江縣、金門縣、澎湖縣都只有1家。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會中表示，疫苗地圖「COVID-19防治一網通」昨晚上線，民眾可利用地圖了解附近有那些醫療院所可接種疫苗，未來開放一般民眾施打後，會再推出更便民的預約接種方式。

此外，指揮中心也參考美國作法設置Taiwan V-Watch疫苗接種健康回報系統，將以關懷居家檢疫者的模式，透過雙向簡訊追蹤前3萬名接種對象的身體狀況，這系統近日也同步上線，22日開打後可在接種現場掃描QR Code加入回報行列。

對此衛福部長陳時中受訪時也表示，雖然首批到台灣的AZ疫苗有效期限只剩3個多月，但在有效期限內打完不是問題，目前衛福部不想延長效期。

香港打BNT疫苗後身亡仍需確認死因，相關單位已啟動調查

針對香港19日出現首例接種BNT疫苗後死亡的個案，羅一鈞表示相關單位已啟動調查，釐清死因是否與疫苗有關，隨時調整疫苗政策。

《中央社》報導，香港衛生署昨天接獲首例接種輝瑞BNT疫苗後的死亡個案，為一名66歲有三高病史的男性，19日被發現在車內暈倒，送醫後搶救無效死亡，該員16日才剛接種輝瑞BNT疫苗，觀察期間並沒有不適症狀。

羅一鈞表示，香港當地學者認為，這名男性本身就有三高、心血管疾病風險因子，死因可能和心臟病發有關，但實際原因有待進一步調查研判。

同時，羅一鈞也指出近期曾整理各國接種疫苗後死亡事件數據，以英國為例，目前AZ疫苗已接種1170萬劑、共有289件死亡事件，BNT疫苗接種1190萬、共有237件死亡事件，兩支疫苗死亡件數與比例都相當，是否有因果關係須逐案進行調查，台灣也會持續追蹤國際調查結果，隨時調整疫苗政策。

Photo Credit: AP / 達志影像

台灣AZ疫苗效期剩3個月遭差別待遇？加拿大菲律賓更短

針對外界質疑有6個月效期的AZ疫苗，台灣取得時只剩3個月的保存期限，是否拿到別國不要的疫苗，羅一鈞也在記者會中作出解釋。

《中央社》報導，羅一鈞表示加拿大於3月3日收到30萬劑AZ疫苗時，效期只剩1個月，菲律賓3月4日拿到52.5萬劑疫苗時，效期也只剩2個多月，相較之下，台灣拿到的疫苗效期沒有比其他國家短。

羅一鈞也說，疫苗是珍貴資源，必須用在刀口上，雖然目前僅開放第一、第二優先醫事人員接種疫苗，但4月初到4月中會持續觀察接種狀況，如有必要會開放後續順位的醫事人員接種，不用擔心疫苗會浪費用不完。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範