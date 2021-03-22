拿不回政權的國民黨，就是趙少康真正的機會點

趙少康自爆秘辛，指2015年下半會期，曾說服馬英九、王金平、朱立倫，認為這是貫徹內閣制的好機會，請府、黨、國會合力倒毛治國的閣。以修憲、改選為目標。最終老馬以老毛反對為由踩煞車，功敗垂成。

他透露，早在六年前就推動內閣制，這不是突發奇想，而是早就在想。內閣制有多少權力說多少話，勸蔡英文可以做，否則他選上總統第一年就做。

趙少康猛刺江啟臣不要送中評委半張聘書了。他也嗆爆了朱立倫，國民黨2024至為關鍵，不是先有2022才有2024。

趙射兩支穿雲箭：2024總統綁立委、廢除中常會。想當官的先來選立委，人可能不多，看不慣民進黨又想倒國民黨的，可能有一掛人。

陽春黨員、媒體大亨趙少康主張的不只是內閣制，而是「國民黨不倒，台灣不會好」的變形。國民黨是一套結合權力結構與意識形態的產物。什麼情況才能算是國民黨倒呢？絕對不是改名，台灣國民黨、撇除中國路線。這也不符合政治生意人趙少康的理念。

目前的態勢看來，不管誰當黨主席，國民黨可望在2022縣市長選舉維持優勢，但立委席次僅三分之一，社會形象極差，沒有年輕「鮭魚」的支持，對中間選民毫無任何「想像」。檯面上沒有像有的頭人，2024或遙遠的未來，永遠拿不回執政權。

國民黨政治路線和結構上，無法承受之重。這就是老趙的機會點。

國民黨在直轄市長、縣市議員、村里長繼續維持優勢。國民黨2022年不倒，繼而在醬缸中產生2024人選，國民黨就永遠不會好。所以要從現在開始解構。國民黨要倒，絕對不是區區地方選舉的成敗，或一兩次總統政權的喪失，就可以達成的目標。

未來半年，國民黨將進入無政府狀態。江啟臣忙選舉，對抗朱立倫、韓國瑜、連勝文的幽魂。民進黨已經成功把藻礁公投，轉化為馬英九、侯友宜燙手山芋的核四公投。國民黨決定以公投止戰，在策略上已經被扯平。台灣能源政策不是政治算計所能解決的。

這是絕佳的機會，趙少康讓國民黨倒，絕對不能單純奪權、當總統而已，必須從根本的思想、結構、文化上卸除其中國沙文、反動、權貴的特質。是要讓國民黨無論是權力結構或意識形態，都徹底從台灣消失。

我對趙少康寄予厚望。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航