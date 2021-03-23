從日職鯉魚隊「廣島模式」看「高雄職棒第六隊」的可能性

文：蘇韋綸（日本慶應義塾大學政策媒體研究科博士生）

在2018年高雄市長選舉時，當時的候選人陳其邁先生就已經拋出了「高雄職棒第六隊」的議題，並希望透過學習「廣島」官民合作的模式來成立一支新的職棒球隊。

當時筆者的碩士論文便是以廣島東洋鯉魚作為研究對象，討論其在地化如何可能。與此同時，作為一位高雄市民，也非常關心自己的家鄉是否有機會循此模式發展職棒。事實上，所謂「廣島模式」所指的並非只是單純的官民合作形式，而是地方政府、當地企業、地方居民以及球團等關鍵角色（Key player）各自發揮功能並達成雙向交流的「四位一體」之順暢運作狀態。

作者製作提供 「廣島模式」關鍵角色關係圖

1993年以來，由於日本J聯盟（日本職業足球聯盟）大力提倡球隊在地化（原文：地域密着）並取得相當的成效之後，近年來日本許多職業運動都逐漸轉向與地方合作。而廣島東洋鯉魚作為現今日本職棒當中唯一沒有母企業的「市民球團」（廣島東洋鯉魚目前屬於個人經營）。

其實從1949年創立之初，廣島前議員谷川昇就已高聲疾呼，要創立一個「只有廣島人的廣島球隊」，自日本二戰方歇，廣島百廢待舉之時，當時不僅地方政府通過預算投入，當地企業以及廣島居民都奉獻一己之力，其中最有名的便是由居民自主發起「樽募金」，將兩個酒桶放置於廣島綜合球場以供民眾捐款。

當時首任總教練石本秀一四處奔走，於廣島各地方團體、公司行號進行演講，確保球隊營運資金，甚至在1951年時，廣島東洋鯉魚由於資金不足，已決定與另一支職棒球隊「大洋鯨」合併時，也是在民眾的集體抗議之下，才終止了這次合併。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 廣島東洋鯉魚隊的球迷

為什麼鯉魚隊能做到這種程度呢？

筆者在廣島進行訪談時，當地報社前鯉魚線記者富澤先生表示：「在當時廣島面臨原爆所帶來的慘況，鯉魚隊的存在對居民來說真的就是希望之星，在什麼都沒有了的狀態下，還有鯉魚隊作為心靈的支柱」。

作為記憶載體及地方象徵的鯉魚隊，其歷史意義不言可喻。由此也不難理解，為何1975年廣島拿下首次中央聯盟優勝之後，廣島居民會紛紛帶著親人遺照參加優勝遊行，並對球員們聲聲表示「ありがとう！」（謝謝），而非「おめでとう（恭喜）」了。

除了歷史因素之外，在近年在地化的風潮之下，鯉魚隊也花了許多心力持續深耕廣島，包括捐錢市府回饋基層運動，幾乎每一場主場比賽都會與當地團體合作，致力於推廣公益及地方農產品。由此可見，廣島東洋鯉魚是同時立基於過去與現在的廣島，乘載地方記憶並協助地方發展，「廣島模式」也是在這樣的前提之下才得以運作流暢。

近年來，在Lamigo桃猿所帶起的「全猿主場」風潮之下，各球隊開始注意到主場城市的重要性，紛紛開始對經營主場投入心力。然而在企業優位的中職經營文化之下，Lamigo桃猿終究還是面臨轉賣，成為樂天桃猿。雖然主場城市依舊為桃園，但這也讓我們看到目前臺灣在「四位一體」的運作上，依然有非常大的不足。

回到高雄有意循「廣島模式」打造中職第六隊的議題

其實在臺灣棒球史上，高雄一直有著一席之地，早在日治時期，高雄各級學校就已經有著相當的棒球發展，也有糖廠棒球隊等企業球隊。二戰之後，隨著臺灣棒球日漸蓬勃，不論是在業餘甚至職業都有球隊以高雄作為主場過。然而，在這些棒球團體的發展之中，上述提到的四個角色發揮都極為有限。

Photo Credit: 中央社

筆者帶著疑問前往廣島，詢問廣島市政府運動振興課課長山本先生，高雄要循廣島模式發展職棒球隊是否可能？山本先生顯得很有興趣，但同時也表示：

「要像廣島一樣的話，必然需要經過長時間的累積，如果在時間歷史的疊加之下，高雄人漸漸地習慣了這支球隊，甚至有一天變成了民眾日常生活的一部分，無法想像沒有這支球隊的日子，那麼我想並非不可能。」

此外，報社的富澤先生也向筆者表示，如果有像初代總教練石本秀一這麼有行動力及熱忱的領導者，那麼也許是有機會的。不難發現，兩位訪談對象對於此議題都相當委婉地表達了要循「廣島模式」並非一條容易的道路。

礙於篇幅限制，本篇無法完整討論「廣島模式」的樣貌與理論基礎，有興趣的讀者可以參考筆者的碩士論文。

關於高雄第六隊，筆者認為，如果只是由市政府尋找各大企業出資挹注來組織職棒球隊，那麼高雄過往已有兩支主場職棒球隊作為借鑑。如何推動球隊與城市的共存共榮，需要經過長時間的規劃與累積，短期躁進的策略與操作只會再次削弱高雄市民對於在地棒球隊的信心。

高雄市府應該仔細思考在口號的背後，如何才能創造出一支真正屬於地方的球隊，而且是無關政治立場與政見承諾，得以永續經營的職棒球隊。

參考文獻

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航