【關鍵議題研究中心】理財工具大洗牌，誰是投資大眾的新寵物？

文：邵鈺珊

理財、投資、投機有何不同？你知道嗎？打造理財系統，必須包含收入方式、消費方式、經濟脈動這三大元素。

對此，關鍵議題研究中心（TNLResearch）在台灣，也偕創市際市場研究顧問股份有限公司，針對18至60歲的台灣上網民眾，於2021年2月4日至2月9日這進行調查，最新調查結果發現，雖然民眾認為2021年仍然會在疫情的壟罩下渡過，但民眾已經不打算繼續保留現金，股票成為投資大眾的首選標的。

在支出方面，行動支付使用率超過七成，且大部分消費者習慣綁定信用卡。看得出來，民眾的理財行為，已經開始發生變化。

去年一整年，經濟受到疫情影響，9月、11月份的調查結果都顯示，投資大眾大多選擇「保留現金」；但2月份的調查結果揭露，包含ETF在內的「股票」，成為投資標的選擇的第一名，其次是保留現金，緊接著是基金。此外，黃金及貴金屬等保值性高的避險商品，自去年9月後，投資意願首見下滑。進一步觀察各年齡層的投資行為，雖然「股票」、「保留現金」攻佔各年齡層的投資喜好第一、二名，但從第三名開始產生分歧。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

在各年齡層當中，18-29歲年輕族群更傾向投資「外幣」，而「保險」則較受40-49歲族群歡迎。由此可以看出投資民眾的進場意願回升，以及不同年齡階段的投資目的不同。

消費者使用行動支付頻率多了53.3%

本次調查結果中，理財產品排名也出現了異動，「活期存款」成為了投資大眾的第一名，而11月份的第一名「信用卡」，則在2月份排名第二。在付費工具方面，行動支付已經成為台灣社會普遍的付款方式，其中以30-39歲族群為使用大宗，有使用行動支付的消費者，佔該年齡層78.4%。大部分民眾習慣讓行動支付綁定信用卡。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

值得注意的是，18-29歲的群眾使用行動支付比例在各年齡層中比例最低，不達7成，且喜歡綁定金融卡，與其他年齡層的支付行為明顯不同。另一方面，不使用行動支付的主要原因還是習慣問題，其次是消費者仍有安全疑慮。總體而言，與疫情爆發前相比，使用行動支付的頻率多了53.3%。

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疫情會陪著我們渡過2021嗎？

總體環境上，台灣民眾的感受變化不大。認為未來會越來越好的比例提升至31%，認為未來會越來越糟的比例下降至26.9%。雖然在感受上的信心度提升，但民眾預測恢復正常所需要的時間，延長到9.37個月。換句話說，即便疫苗已經問世，民眾預測2021年仍然會在疫情的影響下度過。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

隨著FinTech的成熟與純網銀的問世，理財系統一條龍的服務也越來越完整。

在收入方面，經過去年經濟震盪，大家開始意識到斜槓收入的重要性，除了正職工作之外，透過投資或數位工作打造被動收入

來源，是個人理財系統的保險。

其次，在支出方面，聰明、便捷的購物及支付方式也尤其重要，如何不讓財富從指縫中一點一滴的漏掉，需要針對個人日常消費需求，比較各家金融業者提供的支付方案，選擇最適合的服務。如果能將系統化理財與同一金融業和提供的服務相結合，不但能一邊賺錢、一邊理財，還能減少手續費的支出，大家不妨嘗試看看。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航