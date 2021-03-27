【小說】《異形三部曲》（一）：牠已經變形三次了，下一個型態肯定更巨大，也更強大

文：艾倫．狄恩．佛斯特（Alan Dean Foster）

XI

這次聚集在餐廳的船員們，臉上的表情比之前要少了幾分信心。沒人想隱瞞這一點，至少帕克和蕾普利沒有這個打算。看到他們即將面對的生物之後，他們的自信心所剩無幾。

達拉斯正在檢閱最近印出的諾斯托羅莫號概略圖。帕克站在門邊，時不時緊張兮兮地盯著走廊看。

「不管牠是什麼，」工程師在一片沉默中開口了，「牠的體型都非常大，就像隻該死的巨型蝙蝠一樣把他攫走了。」

達拉斯查看了配置圖。「你確定牠把布瑞特抓進通風孔了？」

「牠消失在冷卻管中。」蕾普利用手抓了抓另一隻手的手背。「我確定我看到牠跑進去了。況且，當時牠也沒別的地方可跑。」

「毫無疑問，」帕克補充。「牠透過通風管線四處移動，難怪我們用追蹤器追不上牠。」

「通風管線。」達拉斯似乎被說服了。「合理的推測，瓊斯也是這麼做的。」

蘭伯特把玩著手中的咖啡，用閒置的手指攪拌著黑色的液體。「布瑞特可能還活著。」

「不可能。」蕾普利的推論並非出於認命，而是基於合理的推斷。「牠把他像布偶貓一樣攫走了。」

「不過牠抓他做什麼？」蘭伯特好奇地問道。「牠為什麼不當場殺了他，反而把他抓走了？」

「或許牠需要一個孵化器，就像是牠在第一型態時利用肯恩那樣，」艾許提出自己的推論。

「或者是食物。」蕾普利嚴肅地說。她仍在顫抖著。

蘭伯特放下了手中的咖啡。「總之，從異形的角度來看，牠搞定了兩隻，還剩兩隻。」

帕克不斷轉動手中的電擊管，接著狠狠地將它砸在牆上。金屬管瞬間彎折，接著落到了甲板上，直到金屬管靜止不動為止，鏗鏘聲不絕於耳。

「我們應該賭一把，用雷射把該死的王八蛋射爛。」

達拉斯盡可能用同情的語氣說道。「我明白你的感受，帕克。我們都很喜歡布瑞特，但我們得沉住氣。如果那個生物真如你說的那般巨大，那牠體內的酸液恐怕足以溶蝕出一個與這間房間一樣大的洞，更不用說那會對甲板內的電路和控制系統造成什麼影響了。我們可不能冒這個險，還不到那個時候。」

「還不到那個時候？」帕克的無助感蓋過了他的憤怒。「除了布瑞特，我們還得犧牲多少人，你才能找到能控制那個生物的方法？」

「沒有用的，帕克。」

工程師轉過頭面向艾許，皺眉看著他。「什麼意思？」

「我的意思是，你的第一發雷射就必須擊中牠的重要器官。根據你對牠的描述，牠的速度飛快，體型巨大並且擁有強大的力量。我應該可以合理假設，牠擁有與第一型態『掌狀型態』相同的高速再生能力。這表示你必須在第一時間殺了牠，否則就是換你被收拾了。

「在這個條件下，就算對手是人類就已經夠難對付了，更何況對手是你根本不清楚要害在哪的異形，這幾乎不可能辦到。這樣你懂了嗎？」他正試著把這些話給聽進去，就像達拉斯先前所經歷過的那樣。所有人都明白兩位工程師的關係有多緊密。

「你難道無法預見可能的情況嗎？假設我們幾個人在開放區域與牠對抗，我們就能清楚地瞄準目標，當然這種事根本不可能發生。我們用雷射攻擊，噢，當然是在牠把我們撕成碎片無數次之前。六處傷口都迅速癒合，異形保住了一命，但牠流出的酸液卻已經在船上鑿出了無數個坑洞。或許某些酸液會蝕穿負責監控空氣供應的電路，或是直接中斷船艦上的燈光。

「根據我們對這生物的了解，這些情境都並非是不合理的推測。你想後果會怎麼樣呢？我們會失去兩個、甚至更多的船員，船艦的狀況比我們與牠交火前還要更加惡劣。」帕克並沒有回應，表情悶悶不樂；終於，他開口嘀咕道，「那我們到底該怎麼做？」

「唯一有機會成功的計畫就是我們原本的計畫，」達拉斯告訴他。他拍了拍船艦總覽圖。「我們要找出牠在通風井的什麼地方，然後把牠逼到氣閘，再把牠炸到太空去。」

「逼牠？」帕克假笑了幾聲。「我告訴你，那個混帳東西超級大隻。」他對手上彎曲的金屬管輕蔑地吐了口水。「這玩意根本趕不動牠。」

「難得他說的有道理，」蘭伯特說道。「我們要將牠趕入氣閘中，但我們該怎麼做？」

蕾普利的目光環繞著這一小群人。「我想是時候讓科學官向我們更新一下訪客的最新資訊了。你有什麼看法嗎，艾許？」

科學官思考了一下。「嗯，牠在富含氧氣的環境中適應良好。這或許和牠在這個狀態下的迅速成長有關。」

「這個『狀態』？」蘭伯特疑惑地又重複了一次。「你是說牠還會再次進化？」

艾許攤開了雙手。「我們對牠所知甚少，應該做好各種打算。牠已經變形三次了，從卵變成掌狀，然後從掌狀變成肯恩體內迸出來的樣子，然後再變成更大型的雙足型態。我們沒道理去假設這就是牠進化過程中的最終型態。」他停頓了一下，然後接著補充，「可以想見的是，下一個型態肯定更巨大，也更強大。」

「還真是鼓舞人心，」蕾普利低聲碎念了幾句。「還有呢？」

「除了新的空氣需求，牠對於新的營養需求肯定也適應良好。我們可以推測牠能夠依靠極少量且多種類的空氣維生，並且能在無空氣的環境下生存一段時間。

「我們唯一不知道的是，牠對於溫度劇烈變化的應對能力如何。諾斯托羅莫號上溫暖舒適，考量到我們發現牠的行星上的平均溫度，我想應該合理排除嚴寒環境會對牠造成威脅的可能性，雖然早期的卵型態在這方面的適應能力，可能比現在這個型態更加強韌。這有先例可循。」

「好吧，」蕾普利問道，「所以溫度是怎樣？如果我們升溫的話呢？」

「我們可以試試看，」艾許說道。「我們無法升高整艘船艦內的溫度，這和我們無法排出所有空氣的原因相同。像是我們裝備中的空氣供應時間不夠、機動性不足、只能無助地困在冷凍艙等等。但大部分的生物都怕火，我們沒必要讓整艘船艦升溫。」

「我們可以在幾條走廊上拉起高壓電線，然後把牠引入其中一條走廊。這樣我們就能把牠烤熟了，」蘭伯特提出了建議。

「我們面對的可不是普通的動物，就算是……」艾許告訴她，「也是身懷絕技的那種。牠可不會盲目地撞上電線，或是撞上任何走廊等通行空間中的明顯障礙物。牠已經示範給我們看了，牠選擇走通風井而非走廊。

「除此之外，像鯊魚那種原始生物對電場十分敏銳。整體來說，這並不是個好主意。」

「或許牠能偵測到我們身體產生的電場，」蕾普利陰鬱地說道。「或許這就是牠追蹤我們的方法。」

帕克看起來不太贊同。「我不認為牠並非靠眼睛來追蹤，前提是那真的是眼睛的話。」

「那並不是。」蕾普利說道。

「如此機靈的生物在追蹤時，很可能用上了多種感官，」艾許補充。

「總之，我並不喜歡電線這個主意。」帕克的臉整個泛紅了。「我並不喜歡搞這些小把戲。等牠被關進氣閘之後，我也一定要在現場。我要親眼見證牠死去。」他安靜了一會，然後以較冷靜的語氣說道，「我要親耳聽到牠和布瑞特一樣慘叫。」

「需要多久時間，才能組合出三到四個焚燒裝置？」達拉斯好奇地問。

「給我二十分鐘。基本零件都已備齊，全都放在儲藏室。只要將它們修改成手持式即可。」

「你能夠把火力調整至適當程度嗎？我們可不想陷入艾許之前說的那種，使用雷射後的慘況。我們要的是能讓牠停下腳步的那種。」

「別擔心。」帕克的聲音聽起來極其冰冷。「我會把它們改裝成只要一碰到敵人，就能把對方燒至熟透的程度。」

「看起來那的確是我們最好的選擇。」船長環顧了桌旁所有人。「有誰有更好的主意嗎？」

沒有回應。

「好吧。」達拉斯推離了桌子，然後站起身。「當帕克把火焰噴射器準備好之後，我們就能出發前往回到下方的Ｃ層，並搜索牠把布瑞特抓走的維修區。到時候就從那邊開始追蹤。」

帕克的聲音聽起來有點猶豫不決。「在進入通風井前，牠帶著他穿過了船體的支柱。我根本不可能跟著牠上去，我又不是猴子。」他用警戒的眼神看著蕾普利，但她並沒有做出任何回應。

「你打算坐在這裡，等我們都搞定之後再來找你？」達拉斯問道。「讓牠保持守勢的時間越長，對我們越有利。」

「除了一種情況之外。」蕾普利說道。

「什麼情況？」

「我們並不知道牠有沒有採取過守勢。」她的目光直視著他……

火焰噴射器比電擊管更加笨重，外觀看起來效果也比較差。但金屬管發揮了它該有的功能，帕克也向他們保證，火焰噴射器的功能絕對毫不遜色。這次他拒絕展示功能給他們看，因為根據他的說法，火焰噴射器的威力足以將甲板烤焦。

事實上，所有人都認為既然他敢把性命交付在這個裝置上，便足見這個裝置的可靠程度，但蕾普利可不這麼想。她開始懷疑所有人，懷疑一切事物。她一直都有點偏執的傾向。目前的事態讓她偏執的一面更加惡化。她對自己內心的擔憂，並不亞於對異形的擔憂程度。

當然，只要他們能找出異形並殺死牠，這種心理問題也就迎刃而解了。對吧？

緊張不安的人們緊靠而行，一路上戰戰兢兢地從餐廳來到了Ｂ層。當兩臺追蹤器瘋狂發出嗶聲時，他們正好來到下個艙梯的位置。艾許和蕾普利迅速關上了蜂鳴器。他們跟著不斷變動的指針走了幾公尺，直到他們聽到巨大而特別的聲響，逐漸轉變為清晰可聞的金屬撕裂聲。

「放輕鬆。」達拉斯點燃了他手上的火焰噴射器，走過走廊的轉角。巨大的撕裂聲不絕於耳，而且越來越清晰。他知道聲音來自何方。「食物儲藏室，」他回頭向他們低聲說道。「牠在裡面。」

「你們聽，」蘭伯特害怕地低語。「老天，牠可真大。」

「的確夠大，」帕克低聲同意。「妳記得我看過牠吧。牠也十分強大，牠抓布瑞特的方式就像……」他說到一半就把話打斷了，一想到布瑞特，他說話的慾望就沒了。

達拉斯抬起了火焰噴射器的噴口。「食物櫃後方有一條開放式管線，牠就是從那裡過來的。」他瞥了帕克一眼。「你確定這玩意能派上用場？」

「你忘了這東西是我做的嗎？」

「這就是我們擔心的原因。」蕾普利說道。

他們繼續前進，金屬撕裂聲仍不絕於耳。當他們來到食品櫃外面時，達拉斯朝帕克瞥了一眼，然後看向門上的把手。工程師不情願地握住了沉重的突起物。達拉斯向後退了幾步，然後把火焰噴射器舉好。

「就是現在！」

帕克將門轉開，然後迅速向後跳。達拉斯按下了笨重噴射器的開火按鈕。一大片驚人的橙色火焰充斥著食物儲藏室的入口，讓所有人不得不退後，以避開炙熱的高溫。達拉斯迅速前進，也不顧揮之不去的熱度持續灼燒著他的喉嚨，他再次朝裡頭發射火焰。隨即，他又再發射了一次火焰。他站在較高的基座上，因此他必須轉動身體才能燒灼兩旁。

為了等儲藏室內的溫度降至能讓他們進入的程度，他們在外頭等了幾分鐘。雖然等了一段時間，但儲藏室內垃圾悶燒後的熱輻射仍然相當強烈，他們必須小心翼翼地走，避免撞到任何如烤箱般炙熱的貨箱或儲藏室的牆壁。

儲藏室已經被燒得面目全非。異形開始的一切，由達拉斯的火焰噴射槍劃下了句點。牆壁上出現了深黑色的條紋，證明了噴射器強大而集中的火力。燒焦的人造食品和碳化包裝材料混合而成的惡臭瀰漫著整個密閉空間。

雖然火焰噴射器造成了嚴重的損害，但並非儲藏室內所有東西都遭到了摧毀。異形肆虐的大量證據散落一地，並沒有被火焰所燒灼。各種尺寸的包裝都散落在地板上，全都以製造者從未想像過的方式開封。

堅固的儲藏櫃「錫」（這是所謂的傳統金屬，而非冶金學的人造金屬）就像水果一樣徹底剝落。根據他們眼前所見，異形並沒有留下多少完整的物件供火焰噴射器燒灼。

他們繼續將追蹤器和焚燒裝置拿在手上，一邊撥弄著焚燒後的殘骸。刺激性的煙霧向上飄蕩，燒灼著他們的眼睛。

他們仔細地檢查著大堆小堆被燒灼的廢棄物資，但仍然沒有任何他們希望看到的發現。

因為諾斯托羅莫號上存放的所有食物都是人造物質，組成成分均相同，所以如果找到骨頭，那肯定是異形的。但他們找到最像骨頭的東西，就只有幾個大型貨箱上的加強帶。

蕾普利和蘭伯特開始靠在仍冒著熱氣的牆面上休息，她們當然沒忘記自己不該靠在牆上。「我們沒逮到牠。」准尉失望地喃喃自語。

「那牠到底跑哪去了？」蘭伯特問她。

「這裡。」

他們全都轉頭看向達拉斯，他就站在後方一面牆旁，前方有一堆融化的黑色塑膠。他的火焰噴射器正對著牆面。「牠從這裡跑了。」

靠近一看，蕾普利和其他人都看到達拉斯的火焰被預期中的通風口給擋住了。原本應該遮著開口處的防護性柵欄落到了下方地上，被切成了碎片。

達拉斯從他的腰帶上取下了光條，將光線照入通風井中。光滑的金屬從門口一路扭曲延伸至遠處。他說話的聲音聽起來帶了點興奮感。

「我們該休息一下了。」

「你在說什麼？」蘭伯特問道。

他回頭看著他們。「你們沒看到嗎？這或許能讓我們大功告成。這條管道通往主氣閘。這條通道中只剩下另一個開口能讓這個生物逃脫，我們可以在那邊堵牠。然後我們再用火焰噴射器把牠逼到氣閘裡，把牠轟到太空。」

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書籍介紹

本文摘錄自《異形三部曲：經典盒裝套書》，尖端出版

作者：艾倫．狄恩．佛斯特（Alan Dean Foster）

譯者：富海科技翻譯有限公司

【作者介紹】

艾倫．狄恩．佛斯特，著作涵蓋許多領域，包括硬科幻、奇幻、驚悚、偵探、西部、歷史，以及當代小說。他的作品包括紐約時報暢書《星際大戰：風暴在即（The Approaching Storm）》、大受歡迎的《Pip & Flinx》系列小說，也包括幾部電影小說，例如《變形金剛》、《星際大戰》、《異形》三部曲，連同《異形國度（Alien Nation）》。

他的小說《Cyber Way》贏得「西南書之最佳小說獎」，這是史上第一遭由科幻小說贏得這個獎項。佛斯特與妻子喬安‧奧克希利住在亞利桑那州的普雷斯科特市。（以上皆為暫譯書名。）

【本書特色】

等待四十年，史上最經典科幻恐怖電影《異形》系列史詩級改編小說！

全系列囊括奧斯卡最佳視覺效果獎、土星獎最佳科幻電影獎肯定，重溫史上最駭人的太空夢魘！

雷利‧史考特、詹姆斯‧卡麥隆、大衛‧芬奇三大名導打造，榮獲金球獎、雨果獎、土星獎提名！

奧斯卡最佳女主角獎提名，雪歌妮‧薇佛一鳴驚人的成名之作！

系列作由《帝國雜誌》評選影史最偉大前一百大電影、Paste雜誌點名前五十大最佳外星科幻電影！

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航