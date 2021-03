土耳其退出《伊斯坦堡公約》引女性怒火，婦團：性別平等，政府連聽都不想聽

(中央社)土耳其婦女昨(20)日傍晚群集安卡拉巿中心,抗議政府退出預防家暴等針對女性暴力的《伊斯坦堡公約》(Istanbul Convention)。婦女們高喊「沒有平等,就不會有正義」,要求當局收回成命。

土耳其為首波簽署國,退出引來婦女團體在各大城市抗爭

20日傍晚安卡拉飄著雨,氣溫約攝氏10度。以女性為主的數以百計抗議民眾手持「伊斯坦堡公約長存」、「政治謀殺女人」等標語的海報,群集巿中心坎卡雅區(Cankaya)政府大樓外,高呼「塔伊普(總統艾爾多安的名字),女人來了」、「女性萬歲,團結」、「女性、生命、自由」等口號。

土耳其退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」,數以百計婦女20日冒雨在安卡拉示威,與警方對峙、叫陣,並一度發生推擠。|Photo Credit: 中央社記者何宏儒安卡拉攝

官方公報於當天凌晨刊載退出《伊斯坦堡公約》的艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)總統令,引爆女性怒火。首都安卡拉之外,婦女團體也在第一大城伊斯坦堡、第三大城伊茲米爾(Izmir)等地展開抗爭。

27歲的杜爾(Ezgi Dilan Dur)身材高挑、長髮披肩,在示威現場相當顯眼。「只有女人才能夠保護彼此,我們只有團結一途」,杜爾告訴《中央社》記者:「我為什麼會在這裡?來到這裡的許多人試著一塊去克服生命中面臨的困境。」

她說:「我也經歷過男性暴力,國家沒有保護我們,未來也不會。」

《伊斯坦堡公約》正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」(Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence),2011年在伊斯坦堡通過,要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力,包括家庭暴力。

土耳其是《伊斯坦堡公約》首波簽署國,於2014年生效,在保障人權和促進兩性平權上極具象徵意義。

然而,包括宗教團體在內的保守派堅稱,公約鼓勵離婚、破壞家庭和諧,而且同性戀、雙性戀、跨性別者(LGBT)社群也引用公約的平權理念爭取社會認同。他們主張退出公約,獲艾爾多安於20日正面回應。

土耳其退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」,數以百計婦女20日冒雨在安卡拉示威,隊伍中可見到象徵性別少數群體的彩虹旗。|Photo Credit: 中央社記者何宏儒安卡拉攝

安卡拉女性平台:「性別平等這種事,他們連聽都不想聽」

天空飄落的雨水無法澆熄女性怒火,安卡拉示威群眾一度與警方推擠。她們用呼口號、唱歌、原地彈跳等方式宣洩不滿。訴求也獲得一些年輕男性支持,加入抗議行列。

主辦單位安卡拉女性平台(Ankala Kadin Platformu)的阿斯蘭(Fatma Kilic Arslan)宣讀聲明說:「他們仇視《伊斯坦堡公約》。性別平等這種事,他們連聽都不想聽。」

她表示:「國家不想改變不平等,他們想讓女性受男性宰制。他們聲稱正義將會降臨,但是沒有平等,就不會有正義。」

《伊斯坦堡公約》引發的論戰也反映土耳其社會糾結在世俗主義與伊斯蘭主義間的長期拉扯。首都罕見的示威展現了這個伊斯蘭國家女性剛強的力道。活動雖然和平收場,但婦女團體警告,在此一議題上絕不善罷甘休。

總統令未說明退出理由,艾爾多安次女所屬團體支持此公約

土耳其退出預防家暴等針對女性暴力的《伊斯坦堡公約》,引發怒火,總統艾爾多安次女蘇梅耶主持的婦團也力挺公約。事件反映土耳其社會在世俗主義與伊斯蘭主義間的長期糾結。

《伊斯坦堡公約》正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」,2011年在伊斯坦堡通過,要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力和家庭暴力。

土耳其為此一公約首波簽署國,於2014年生效。官方公報於當地時間20日凌晨刊載退出公約的艾爾多安總統令,但未說明理由。

針對女性的暴力日增,就在各界探討該如何加以遏制之際,執政的正義發展黨(AKP)去年就表示,政府正在考慮退出公約,引發婦團在伊斯坦堡和其他城巿進行抗議。

然而,包括宗教團體在內的反對公約保守派人士堅稱,公約鼓勵離婚、破壞家庭團結,而且同性戀、雙性戀、跨性別者社群也引用公約的平權理念爭取社會認同。

家庭、勞工和社會服務部長塞爾丘克(Zehra Zumrut Selcuk)20日推文強調,國內法制,尤其是憲法,就足已保障女權。

Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.#GüçlüKadınGüçlüTürkiye — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 19, 2021

親政府且具影響力的婦團「女性與民主協會」(Kadin ve Demokrasi Dernegi)則支持《伊斯坦堡公約》。令人矚目的是,這個協會副會長蘇梅耶(Sumeyye Erdogan Bayraktar)為艾爾多安次女。

女性與民主協會下午推文稱:「伊斯坦堡公約是對抗針對女性暴力的重要倡議,此一目的現在卻無法繼續下去,並已造成社會緊張。」

İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz. — KADEM (@kademorgtr) March 20, 2021

婦團已宣布20日傍晚將在第一大城伊斯坦堡、首都安卡拉和第3大城伊茲米爾分別展開抗議。

殺女在土耳其仍然嚴重,婦女遭受家暴比例高於歐洲

世俗主義色彩濃厚的主要反對黨共和人民黨(CHP)批評退出公約的作法。CHP負責人權事務的副主席高克辛(Gokce Gokcen)推文稱,退出公約代表「婦女淪為次等公民,讓她們蒙受殺身之禍。」

殺女在土耳其至今仍是個嚴重問題。土耳其的保守派政府自2009年起一度不再公布婦女遭到謀殺的數字。在婦團奔走下,司法部才又定期公布,不過數字與她們的統計存在落差。

伊斯坦堡的婦女平台「我們要阻止殺女」(Kadin Cinayetlerini Durduracagiz)統計,土耳其去(2020)年有300名婦女遭到殺害。世界衛生組織(WHO)的數據顯示,38%土耳其婦女曾遭伴侶暴力相向,比例高於歐洲國家的約25%。

艾爾多安本月初曾宣布展開一系列司法改革,矢言加強言論和結社自由,以及獲得公平審判的權利,以期能夠更符合歐洲聯盟的人權標準。

艾爾多安20日退出伊斯坦堡公約之舉已令司法改革和推進人權的倡議遭到物議。

土耳其1987年申請加入歐盟,1999年成為候選國,2005年開始入盟談判。但是包括歐盟國家對土耳其人權紀錄引以為憂等諸多因素,導致入盟談判事實上呈現停滯。

