英國疫苗接種新里程碑：逾半成人施打第一劑，但歐陸新一波感染令專家憂心

（中央社）英國衛生大臣韓考克昨（20）日表示，英國施打「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗達成新里程碑，境內超過半數成人已施打至少一劑疫苗，成為達成此接種水準的首個全球主要經濟體。

疫苗接種計劃進行順利，但歐陸新一波感染令專家憂心

《路透社》報導，韓考克（Matt Hancock）表示，超前歐洲聯盟和美國的英國疫苗施打作業，意味英國正順利邁向鬆綁封鎖措施及重啟經濟計畫。

韓考克昨天告訴《天空新聞網》（Sky News）：「疫苗接種計畫是我們走出這場疫情大流行的途徑。」官方數據顯示，2690萬人接獲種第一劑疫苗，較前一天的2630萬人增加。

前（19）天施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的英國首相強森（Boris Johnson），在宣布半數成人已施打第一劑疫苗後發推文表示，「讓我們繼續努力」。

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine.



Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

但歐洲大陸爆發新一波感染仍令人更加憂心，包括德國和法國等國境內感染病例快速攀升。英國政府科學顧問昨天警告指出，由於會有把新變種病毒攜入國內的風險，英國人今夏赴國外度假的可能性極低。

英國《衛報》報導，傳染病專家、同時也是英國科學流感大流行模型小組（Spi-M modelling group）成員的蒂爾德斯利（Mike Tildesley）博士，向BBC第4電台的《今日節目》表示，「真正危險並且會危及到國家目前接種計畫的是，我們讓這些變種病毒在國內快速地傳播。」 英國「緊急情況科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Emergencies）成員的海華德（Andrew Hayward）教授，看法則略有不同，他表示雖然疫情的新一波流行是有可能在英國發生，但所造成的死亡人數應該會比先前來得少。 海華德告訴《泰晤士電台》，「我猜想這當中的差異是，新一波的感染會造成的死亡和住院人數會比先前來得少，因為對那些原先可能在醫院過世，或是沒接種疫苗不幸因病毒死亡的人，他們的接種率都已提高。」海華德表示他認為結果就是即使有新一波的感染，死亡人數也會比先前來得少。海華德表示，「挑戰在於，我們不曉得實際上（死亡）減少的情形如何。」

詢及是否擔心歐洲其他地區感染率攀升時，韓考克表示，英國必須保持警戒，但未見到從4月12日起逐步重開商店、酒吧和餐廳計畫面臨威脅。韓考克說：「沒跡象顯示我們將不能按路線圖設定般獲得進展。」

衛生大臣有信心達標7月底前每位成人施打至少1劑

使用阿斯特捷利康和輝瑞（Pfizer）疫苗的英國疫苗施打作業，是全球最快速接種國家之一。就已接種人口所占比率而言，以色列居全球之冠，其後依序為阿拉伯聯合大公國（UAE）、智利和英國。

相較之下，美國有23％人口已接種至少一劑疫苗，不到1/10歐洲人口已接種疫苗。

英國政府先前表示，目標擺在4月中旬前讓50歲以上所有人施打至少一劑疫苗，並於7月底前讓每位成人施打至少一劑疫苗，韓考克指出，前述目標將會達成。

英國昨天通報新增96人於確診感染28天內不治，較前一天的101死減少，累計染疫病故增至12萬6122例。英國境內染疫不治人數高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、墨西哥和印度。

此外，昨天境內新增5587人確診感染，較昨天通報4802人染疫增加，累計確診增至429萬1271例。

倫敦數千人上街抗議防疫措施，警察逮捕33人

倫敦民眾集結在街頭為佩戴口罩，抗議英國政府為了控制肺炎疫情而施行的防疫限制措施。｜Photo Credit: AP / 達志影像

英國首都倫敦昨天有數千人上街抗議防疫封鎖措施，倫敦都會區警察局表示，傍晚逮捕33人，大部分是違反防疫規定。實施數個月的防疫限制措施，除少數理由外禁止民眾離家外出。

《法新社》報導，估計數千名民眾聚集示威抗議，抗議活動昨天午餐時間於海德公園（Hyde Park）展開。

抗議群眾遊行穿越倫敦市中心後，約100人重返海德公園，並傳出肢體衝突和朝警官丟擲瓶罐事件。都會區警察局（Metropolitan Police Service）稍早前在推特發文表示：「我們的員警持續應付參與倫敦市中心示威抗議的群眾，我們鼓勵集會民眾解散回家。警官將會採取必要執法行動。」

英格蘭地區自1月初起實施武漢肺炎防疫封鎖措施，當時英國出現感染率、住院病患及死亡病例急速攀升情形。

疫情其後已大幅改善，英國首相強森上個月宣布逐步放寬限制方案，嚴格的待在家命令預定本月稍後解除。

在疫情大流行期間，經常發生數百人甚至數千人參與的反防疫限制示威抗議，通常導致少數人被捕。

但都會區警察局上週末粗暴處理為紀念據信遭現職員警綁架殺害一名女子的燭光守夜活動，引發各界憤慨，使得今天警方對待示威抗議的回應受到嚴格檢視。

警方上週末與主要是女性的數百民眾爆發肢體衝突，粗暴制伏示威抗議者，並逮捕4人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺