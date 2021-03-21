中國施壓阻訪台、辱罵學者「流氓」，法參議員李察：法台關係無需北京同意

中國駐法國大使館日前因法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），今（2021）年擬赴台訪問一事動作頻頻，除了發函給李察施壓之外，該使館推特帳號引用法國學者波恩達茲（Antoine Bondaz）轉述法國外交部發言人說「法國議員有參訪與拜會自由」的貼文，並加註（petite frappe）的評論。此舉引起各界不滿，要求法國外交部長立刻召見中國駐法大使盧沙野。

法國政治週刊《瑪麗安娜》（Marianne）則於18日刊登李察專訪，李察表示，法國與台灣的關係無需經北京同意。中國駐法使館也於前（19）日發文，表示針對李察即將赴台訪問一事，回應「中國政府將視情作出相應反應」。

李察：中國使館近來言辭「非常好戰」，與「相互尊重」原則差距甚遠

（中央社）中國駐法大使盧沙野要求法國參議院友台小組主席李察取消國會訪台團事件持續延燒。法國政治週刊《瑪麗安娜》18日刊登李察專訪，李察表示，法國與台灣的關係無需經北京同意。

盧沙野2月中致函執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察（Alain Richard），要求他取消正在籌組的國會訪台團。中國大使施壓議員的舉動在法國政界、學界引發譁然。

《瑪麗安娜》記者在報導中詢問李察，中國大使是否第一次發出這樣的信函。

李察表示，這是幾年來第一次收到這樣的信件。「中國使館的訊息呼應北京外交方針，即批評法國組織與台灣之間的所有官方交流，這不是新聞。但現在中國外交官好像覺得放過任何公開反應的機會，都可能會威脅到他們向來的『一個中國』立場。」

對於法國與台灣的官方關係是否需要因為北京而被迫有特殊外交途徑，李察說：「我們與台灣的關係無需經北京同意。台灣在法有代表機構，以『代表處』的形式存在，確保了一切有用且令人愉快的連繫；而且就像在其他大國一樣，我們也在台北有幾乎等同外交地位的法國代表機構。」

至於法國友台小組，李察表示，「是為了在經濟、科技、文化與觀光上，推進非常實質的法台關係」。他強調，「這些都與法國政府的外交綱領完全一致」。

李察目前接受法國政治週刊《瑪麗安娜》專訪，他指出這是近年來第一次收到來自中國的施壓信件，並表示「現在中國外交官好像覺得放過任何公開反應的機會，都可能會威脅到他們向來的『一個中國』立場」。｜Photo Credit: AP / 達志影像

談及中國近日的發言態度，李察認為，法國媒體很清楚看見中國使館這幾個月來言辭「非常好戰」，「有時甚至與相互尊重的原則差距甚遠，這無疑是呼應中國政府的強硬政策。」

李察向法國讀者解釋，台灣2016年政黨輪替後，中國不僅改變官方論調，也中止或破壞之前的合作協議。「因此毫不意外蔡英文女士去（2020）年大勝連任，香港人權明顯倒退也有影響。由於北京沒有其他方法讓情況變得對自己有利，只能祭出敵對論述。」

「別忘了中國在2016年之前，是接受台灣以觀察員身分參與世界衛生組織等國際機構的。然而之後就轉為反對，也沒有正式解釋原因。」

在專訪最後，李察表示：「中國領導人對台灣公開的好戰言論，呼應了中國今日透過顯現軍事力量以擴張區域影響力的新戰略，特別是在與許多重要國家的共享海域上。」

李察提醒，勿忘在這擴張戰略上，還有中國企圖用來在亞洲與非洲發展中國家取得主導的「新絲路」。

推特上辱罵法國學者「流氓」引各界不滿，籲法外長出面

中國駐法使館施壓議員取消訪台事件未完，又再度槓上輿論。使館19日引用法國學者波恩達茲推文，並評論「流氓」，引起各界不滿，紛紛上網譴責，要求外長立刻召見大使盧沙野。

中國駐法大使盧沙野2月18日發出一封措辭尖酸的信函給參議院友台小組主席、執政黨共和前進黨參議員李察，要他取消國會訪台計畫。

中國大使施壓法國民選議員的舉動引發譁然。然而不僅政界，學界也與盧沙野槓上。尤其是中國駐法大使館與法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲間的網路筆戰目前越演越烈。

中國大使館日前曾在推特上辱罵波恩達茲「無恥」。FRS副主任戴爾特（Bruno Tertrais）則力挺自家研究員，「中國使館對FRS其中一位研究員的人身攻擊令人無法容忍。」

未料中國使館對波恩達茲展開進一步的人身攻擊。中國駐法使館推特帳號今天引用波恩達茲轉述法國外交部發言人說「法國議員有參訪與拜會自由」的貼文，並加上「流氓」（petite frappe）的評論。

這個用詞引起各界不滿，許多意見領袖紛紛在推特上動員，力挺波恩達茲，並譴責中國使館。

Petite frappe pic.twitter.com/bJ4AQWep00 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) March 19, 2021

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）寫道：「我再次支持波恩達茲，同時提醒中國使館，它的駐在國法國，懂得尊重學者且珍惜自由。『流氓』，就是當中國使館欺負法國學者。」

歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）引用中國使館貼文，並譴責說：「若我們的政府領袖有一點的尊嚴和國家意識，應立刻召見中國大使，然後跟他嚴正解釋『若你再繼續撒野，就馬上回到中國』。有些時刻，不能視而不見。有點骨氣。」

另一位歐洲議會議員貝拉米（François-Xavier Bellamy）則在轉推中直接標註外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian），「在威脅計畫訪台的議員後，中國使館侮辱了一位知名學者，提醒人們要聽從北京。親愛的勒德里安，不要讓這件事過去，這是懦弱且危險的。」

波恩達茲本人除了感謝聲明支持他的各界人士外，也發揮幽默感，在自己的推特自介中加上「流氓」一詞。

波恩達茲在信函揭露的15日當天就在推特中批評中國對法國民主制度的干預，令人無法接受。「我們的參議員有自由和他們認為適切的任何人見面，北京不得對我國民選官員指手畫腳，尤其是他們的外交官。」

中駐法使館：反對與中國建交國家和台灣展開任何官方往來

中國駐法國大使館官網前（19）日發文，針對法國參議員李察今年擬赴台訪問一事稱：「有關人士可以自由決定其出行和交往計畫，中國政府將視情作出相應反應。」

這篇「駐法國使館發言人就台灣問題發表談話」說，中國政府在台灣議題上的立場是一貫和明確的，反對與中國建交的國家和台灣展開任何形式的官方往來，並稱「這是遵守一個中國原則的應有之義。」

這名發言人說：「有關人士可以自由決定其出行和交往計畫，中國政府將視情作出相應反應。」

今年2月，中國駐法大使盧沙野致函法國參議院友台小組主席李察，要求他取消正在組織的國會訪台團。事件曝光後，法國外交部發言人3月17日表示，議員有決定參訪和拜會計畫的自由。李察也回信盧沙野，表示將不會改變行程。

法國政治週刊《瑪麗安娜》18日報導，李察說，法國與台灣的關係無需經北京同意。參議院中的法國友台小組，是為了在經濟、科技、文化與觀光上，推進非常實質的法台關係，他強調，「這些都與法國政府的外交綱領完全一致」。李察並認為，中國使館這幾個月來言辭「非常好戰」。

根據中國官方公布盧沙野2月18日給李察的信函，中國駐法使館2019年就曾和李察就訪台議題「深入交流」，警告如果參議院的友台小組派團訪問台灣，「將明顯違反一個中國原則，向『台獨』勢力發出錯誤信號，中方對此表示堅決反對。」

信中稱，「無論法國參議員以何種名義訪台，都將被台獨勢力所利用」，要求李察慎重處理涉台議題，「不與台灣當局進行任何形式的官方往來。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺