楊潔篪「老虎變戰狼」除了不禮貌，還反映中共高層的戰略力度

美中高層會談甫落幕，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策規劃顧問余茂春，除了批評北京官員有失外交官風度，最令人關注的是中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的轉變。過去長袖善舞的楊潔篪，如今搖身一變為阿拉斯加的戰狼領袖。

在中國國內，腦筋動得快的商人已將楊潔篪會中一席「中國人不吃這一套」印在T恤、手機殼與背包各式商品上，吸引不少中國民眾搶購。

從「老虎楊」到如今的戰狼領袖，余茂春：楊的調子肯定是上頭給的指示

（中央社）美中高層會談落幕，中國問題專家余茂春批評北京官員在會中不守規則、失去外交官風度，「外交大失敗」；而最讓人關注的是主談官員楊潔篪的轉變，曾經長袖善舞的「老虎楊」已變身成戰狼。

美國總統拜登（Joe Biden）上台後的首場美中外交高層會晤當地時間18至19日在阿拉斯加登場，主談官員分別為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外交部長王毅。

在總共3輪的對話中，兩國官員面對鏡頭時均展現強硬姿態，其中18日原本安排僅數分鐘的開場，由於楊潔篪突然「超時演說」，演變成鏡頭前長達一個多小時的唇槍舌戰。

前美國國務卿蓬佩奧的首席中國政策規劃顧問余茂春告訴美國《自由亞洲電台》，「中共（官員）講了十幾分鐘不守規矩、很不禮貌，外交官員沒有外交官的姿態。」

生於中國的余茂春說，這顯示中方代表不是帶著誠意來解決問題，只想利用鏡頭攻擊美國。

他批評，「中國把中美關係所有的癥結，全部歸咎於美國，沒有自己反省的誠意，這是（中國）外交上的大失敗。」

楊潔篪於美、中高層官員會談上發言的畫面。｜Photo Credit: AP / 達志影像

對於中國外交近年展現的「戰狼」風格，余茂春分析，「以前戰狼外交在比較低層次的人身上，像外交部的發言人，可能代表著基層官員、吃瓜群眾，現在由中國最高級別的外交官說出來，反映出中國的戰略力度。」

他認為，「戰狼外交」只會讓中國的國際形象更加孤立，同時也顯示北京的外交手段非常僵化。

報導說，在這場突如其來的「戰狼外交」表演上，外界最關注的角色是楊潔篪的轉變。

據報導，1977年，擔任中國外交部翻譯官的楊潔篪陪伴後來曾任美國總統的老布希（George H. W. Bush）一行赴西藏訪問。前美國駐北京大使李潔明（James Lilley）曾回憶說，「每個人都喜歡他（楊潔篪）」。

楊潔篪此後的仕途順遂，並因此與布希家族建立了良好關係，他的綽號「老虎楊」（Tiger Yang）還是老布希取的，原因是生於1950年的楊潔篪生肖屬虎，加上名字裡的「篪」字。

《自由亞洲電台》評論說，40多年後，長袖善舞的「老虎楊」搖身一變成了阿拉斯加的戰狼領袖。

余茂春則評析，「楊潔篪就是個外交官，以前顯得比較低調。現在他的調子轉得那麼強硬，不近人情，肯定是上面給的指示，不過就是個傳聲筒而已。」

即將出版有關中國戰狼外交的China's Civilian Army: The Making of Wolf Warrior Diplomacy一書的作者、前《彭博社》駐中國記者馬丁（Peter Martin）引述前美國資深官員韋德寧（Dennis Wilder）說，「楊潔篪的表現經過精心盤算，也要表現給現場的中國代表團們看，好讓他們上報會議成果。」

馬丁推文回顧說，1950年代初，中國外交官還在摸索，如何代表一個封閉又偏執的政治體系去面對世界；1990年代，中國外交官則試圖避免指責美國，維持一種韜光養晦路線。

但到了2021年，馬丁說，「走上世界舞台的中國外交官需要適應一個廢除領導人任期制度、一個在新疆建立『再教育』營地的政治體系，以及一位吹捧中國制度有『明顯優勢』的大領導。」

This was true in the early 1950s when Chinese diplomats had to figure out how to represent a closed and paranoid political system to a more open outside world



It was true in the late 1990s, as they sought to avoid accusations of weakness in the face of America’s unipolar moment — Peter Martin (@PeterMartin_PCM) March 19, 2021

大發愛國財：「中國人不吃這一套」成網路金句

美中高層阿拉斯加會談剛落幕，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會中一席「中國人不吃這一套」成網路「金句」，腦筋動得快的商人把這句話印上T恤並販售，吸引不少中國民眾搶購。

中共官媒《人民日報》將楊潔篪在會中的開場發言，濃縮成「中國人不吃這一套，美國沒有資格居高臨下同中國說話」，並做成字卡在微博上分享，吸引許多中國網友轉發，這段話因此成了「金句」。

據《星島日報》報導，有腦筋動得快的中國商人，抓緊機會大發愛國財，將這段話印在T恤、手機殼與背包，並公開販售。

根據淘寶網的搜尋結果顯示，目前已有超過百件各式的「楊潔篪金句」商品上架，其中以T恤最多，每件的價格落在人民幣30元到60元（約新台幣130元到260元）之間，吸引不少愛國網友搶購，用人民幣將商品下架。

此外，也有淘寶賣家宣稱可以依買家的手機型號，客製化金句手機殼，包含文字的字體、大小與位置；也有賣家製作後背包與手提袋販售。

這件事也在微博上引起部分中國網友討論，有人支持這些賣家，稱其為愛國商人，但也有部分網友認為，他們假愛國之名行商業行為之實並不可取，應該抵制。

除了金句字卡之外，《人民日報》也製作了一張1901年簽訂辛丑合約與2021年美中高層會談，名為「兩個辛丑年對比」的圖卡，藉此象徵經過120年，中國與西方國家的關係已經完全不同。

這張圖卡同樣獲得大量中國網友轉發支持，並稱「過去的辛丑年是中國人的恥辱，現在的辛丑年是中國人的驕傲」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺