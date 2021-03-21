《入住凶宅請敲門》：日本鬼片黯然失色

凶宅，是鬼片之中最常見的題材，有的講述主角不小心誤闖凶宅，有的故意入住凶宅靈探，最近在香港上映的日本鬼片《入住凶宅請敲門》（事故物件 恐い間取り，台譯《凶宅怪談》）就屬於後者。電影改編自日本一位經常入住「凶宅」的搞笑藝人「松原田螺」的真人真事，也是龜梨和也首次主演的鬼片，導演是《午夜凶鈴》的中田秀夫。

故事講述搞笑藝人山野Yamame（龜梨和也 飾）與拍檔中井大佐（瀨戶康史 飾）出道多年星途暗淡，組合解散後，中井轉到電視台工作，山野面臨失業。在中井的建議之下，山野被派到凶宅居住取材，更成功拍攝到靈異錄像。山野人氣急升，不斷到多間凶宅居住，漸漸走火入魔，連女友小坂梓（奈緒 飾）都無法阻止山野繼續入住凶宅……

要評論一齣鬼片是否出色，恐怖程度當然是關鍵指標之一。《入住凶宅請敲門》的驚嚇位不算多，想入場嚇破膽的觀眾可能有點失望。它的賣點是寫實、真人真事改編，講述第一間凶宅的劇情拍得最詳盡，頭半小時是精彩的。本來以為結局會有大扭橋，但最終都是普通鬼片的收尾。戲中曾經提及過「凶宅只要再有人入住，沒有再發生事故，就不算凶宅」的規則，但故事竟然沒有再發揮這一點。

電影在去年8月尾於日本上映，成為連續兩週票房冠軍，總票房22.9億日圓，非常不錯。但平心而論，根本不值這個成績，相信只是中田秀夫和龜梨和也的名氣導致。今次，男主角龜梨和也與女主角奈緒都演出得不錯，前者扮演一位起初怕鬼但漸漸為了上位而不顧安危的藝人，這角色的成長演得入型入格；奈緒近年憑著日劇《輪到你了》而知名度急升，她最適合飾演一些表面看似正常但暗藏詭異的奇怪少女，今次《入住凶宅請敲門》的角色亦令觀眾誤以為她暗藏玄機。

最後，推薦一齣近年我看過最精彩的日本恐怖片——《來了》（来る），中島哲也2018年執導的作品，由岡田准一、妻夫木聰、黑木華、小松菜奈、松隆子共同出演。講述妻夫木聰和黑木華一家疑似撞鬼，然後請來岡田准一、小松菜奈、松隆子去驅鬼。表面上是典型驅魔電影的套路，但裡頭充滿日本民俗味道，拍得懸疑恐怖和刺激，情節更探討社會問題，十分有深度。

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