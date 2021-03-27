繼續對北韓伏軟還是重回美國陣營？國際局勢已不容文在寅兩邊搖擺

文：潘佳緹

韓半島局勢不似表面上風平浪靜，檯面下的國際局勢波濤洶湧。每年到3月就是韓美兩國進行聯合軍演之時，然而今（2021）年的軍演氣氛卻異常緊張；北韓勞動黨副部長金與正於3月16日大力譴責文在寅政府，她對韓美聯合持續的訓練表達不滿，並威脅若是情況不改善將要廢除南北軍事協議書和祖國統一委員會。從去（2020）年6月金與正下令將開城工業園區內的南北聯絡辦事處炸毀的行動看來，這樣的威脅並不是口頭說說，真的有可能會付諸行動。

於是，一心想維繫兩韓親密關係的文在寅面臨巨大難題：韓國在國際社會的局勢已經不容他繼續搖擺不定不選邊站，而他到底應該實現個人理想繼續對北伏軟，還是痛下決心切割北韓，重回美國的陣營加入印太戰略的一環？恐怕還未等他想通，有人已經坐等不及要採取行動了。

美國排除韓國於浦項（Pohang）設立戰時指揮所，目標直指北韓。浦項位於韓國慶尚北道，是韓國海軍陸戰隊司令部及第一陸戰師師部所在地，韓國海軍在此亦設有軍港及航空基地。據報導，美國此次不動聲色選擇浦項的無敵營設立作戰指揮部，並調遣駐紮在沖繩的空地特遣隊於浦項待命。

所謂的空地特遣隊（Marine Air-Ground Task Force，簡稱MAGTF）隸屬美國海軍陸戰隊第三遠征軍的作戰編制，是美國最精銳的海外軍事部隊，長期駐紮在沖繩。包含指揮單位，下轄地面部隊及空中作戰聯隊，具有高機動性，可以不靠外力支援獨立執行兩棲登陸作戰。一直以來，沖繩作為空地特遣隊重要的基地，第三遠征軍的少校部和指揮設施都設立於此，控制著整個西太平洋地區所有海軍陸戰隊的戰略和指揮。

如果韓半島有戰事發生，依照1953年所簽訂的《美韓共同防禦條約》兩國應相互幫助，並由韓美聯軍司令部執行戰略指示和作戰命令；該聯合司令部下設陸、海、空司令部、聯合特戰司令部、駐韓美軍海軍陸戰隊司令部。於是問題來了，韓半島的作戰指揮已知是由韓美聯合司令部負責，美國為何還要在浦項設立和沖繩美軍基地對等的指揮中心呢？

政治學博士辛寅均（신인균）博士在Youtube影片中表示，曾任小布希總統的國家安全委員會（NSC）國家安全事務助理和亞洲事務高級主任的葛林（Michael J. Green）認為，韓美對於北韓事務的處理態度不一意見分歧，兩邊立場逐漸背道而馳。即便在美國大選過後，青瓦臺也打算接續川普的理念，然而這種天真的想法並不被共和黨人和拜登政府所接受。美國空軍上將海頓（John E. Hyten）也說道：「薩德反飛彈系統是針對北韓所建立的防禦系統，並不是針對中國、俄羅斯和伊朗。」「在2017之後，我想知道是否還有人懷疑金正恩利用核武對付美國的決心，我們應該考慮先發出擊。」

在柯林頓和川普執政時期，前後兩任元首都曾表示打算對北韓發動先制攻擊，這樣的決定想當然爾被時任南韓總統金泳三和現任的文在寅極力阻攔。北韓不斷強化並研發新洲際彈道飛彈（ICBM）以及來自國際原子能機構（IAEA）的報告雙雙說明，北韓問題不單純只侷限在韓半島內，因為這涉及到美國國家安全和其全體國民性命。北韓不斷對美要脅要射出導彈，對美國來說，這已上升到緊急事態等級，只要北韓擁有核武，那北韓就仍然是印度太平洋地區最大的威脅，這早就不是一個小小韓國能夠獨立解決的問題。

回到問題本身，美國在浦項設置的作戰指揮所，是否代表了韓美之間因對北韓立場的不同產生了意見分歧；美國不再信任文在寅政府，於是美國對北韓的獨立作戰也成為必要的選項？如果是在聯合作戰的情況，無論是韓軍還是美軍都必須聽從韓美聯合司令部的指揮。因此，美國額外在浦項設置的指揮中心，是否打算獨立於聯合司令部之外進行軍事活動，並且有可能和沖繩的指揮中心發展成二元並立的狀態呢？浦項的控制中心若是能充分發揮作用，不但可以補齊聯合司令部的不足還能完成對北韓的獨立作戰；沖繩則能夠專注於西太平洋島鏈的防禦及作戰，或是說得明白一點，專注於對付中國。

近期剛結束的韓美2+2會談在開始之前，美方就不斷強調繼續印太戰略的重要性。而要維持印太地區的和平，首要關鍵就是北韓的去核化。文在寅政府想憑藉一己之力擺平南北問題已是不可能，夾在中國和美日同盟之間，文在寅若再不表明立場與政策，人民或許將用選票在明年大選後替他發聲了。

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責任編輯：潘柏翰

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