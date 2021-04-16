【小說】《今昔百鬼拾遺―河童》選摘：那個屁股有刺青的男子，私吞了那些鑽石

文：京極夏彥（Kyogoku Natsuhiko）

２

益田含了口麥茶，大大地嘆氣。

「怎麼了？」

「委託人啊，實在很不可靠……」

「委託人是……？」

「喔，這該從何說起……？對了，敦子小姐知道食品模型嗎？就是最近在百貨公司的餐廳店面會看到的，假的食物。」

「我知道。」

敦子去年才去採訪過。

從大正時期就有餐點的樣品模型，但做為一項產業，是近年才興起。

據敦子調查，以蠟工藝品製作的食品模型的嚆矢，可追溯到以製作標本和電池聞名的島津製作所。

起初是類似所謂的標本，而非餐廳的餐點樣品。

雖然不清楚詳情，但最早似乎是製作病理標本的名師接到委託，進行製作。不確定是否曾展示在餐廳店頭，但品質相當不錯，很有可能做為商業使用。

那是大正中期的事。

後來，在大正時期的大地震中毀於祝融的百貨店白木屋，為了重建事業，開設餐廳，在櫥窗展示出提供的餐點樣品。這應該就是近來隨處可見的食品模型先驅。

在店頭陳列餐點樣品，讓客人在進店時先購買餐券，這樣的販售方式，在現今可說是標準模式，但在當時極為嶄新。

如果吃完飯才付帳，萬一遇到災害等狀況，可能收不到錢。餐券制似乎是為了因應緊急狀況想出來的措施，同時也有簡化業務及提高效率的目的。與其進店坐下再翻菜單，排隊時先決定要點什麼，流程會順暢許多，也能提升翻桌率。事實上，地震後復興時期的餐廳往往大排長龍，狀況百出。

看到白木屋的成功，漸漸有店家仿效。

接到白木屋委託，製作食物樣品的，據說是人體模型的技師，這部分無法確認，但後來模仿白木屋的店家，餐點樣品應該是出自同一人之手。

將食品模型打造成產業的，則是一個叫岩崎瀧三的人。

昭和七年，岩崎在大阪成立食品模型岩崎製作所。永不褪色的精巧食品模型大受好評。儘管造價昂貴，但並非買斷，而是採用租賃制，因此以關西為中心，業績蒸蒸日上。

不料，接下來遇到戰爭，蠟模型原料不可或缺的石蠟成為管制品。在大阪，似乎全面禁止店頭陳列餐點模型。

等於是以大戰為界，食品模型產業完全觸礁了。

然而，岩崎並未放棄。

他回到故鄉岐阜，研究出利用珪藻土等原料，將石蠟含量減少到極限的模型製法，生產戰爭犧牲者的葬禮供品模型等等，度過難關。

日本戰敗後，他在故鄉成立岩崎食品模型製造公司，繼續製作模型，不久後將據點遷回大阪，順利擴大事業版圖，前年進軍東京。敦子就是趁著岩崎模型進軍東京的機會，採訪到岩崎成功削減石蠟比例的過程。

因此……

「我很熟悉。」敦子說。

「喔，無所不知，敦子小姐和令兄真是相似。」

「我採訪過。」

「原來是工作啊。」

「當然是工作。前年我拜訪總店所在的歧阜，採訪了社長。」

東京分店雖然名為分店，卻只有一個作業場所。聽到進軍東京，似乎十分盛大，但要讓生意上軌道並不是容易。

「採訪社長啊，那一定比我更清楚吧。」

「不過，我只請教減少石蠟比例的巧思等幕後祕辛。社長歷經多次失敗，摸索相當久。還有……社長說是小時候將融化的蠟滴入水中玩耍，才激發他對蠟工藝的興趣，他製作的第一個食品模型，是太太做的歐姆蛋。我只聽到這些內容。」

「這樣啊。」益田交抱起手臂。「社長也吃過一番苦。」

「食品模型和這件事有什麼關係嗎？」

「關係……算不上關係吧，還是算有？喔，其實委託人是在那裡的製作所上班的師傅。住處就在……喏，那邊的合羽橋。委託人名叫三芳彰……」

「說出名字不要緊嗎？不是有保密義務？」

「敦子小姐是特別的。」益田說。

敦子不懂哪裡特別。

益田擠起臉頰繼續道：

「三芳先生本來是製作電影或劇場小道具的師傅。他從小就喜歡一些精巧的小玩意，應該是手特別巧吧。然後，試過雕金、木工、玻璃工藝等等，他覺得蠟工藝最符合自身的性子。總之，他認為做食品模型是天職，樂在其中。」

「這些個人背景和委託內容有關嗎？」

「唔，要說有關也算有關。他的天賦，就是這次事件的肇因。總之，三芳先生的手藝被相中了。」

「有人委託他做什麼嗎？」

「就是寶石啊。」

「是……仿造寶石？」

「那叫仿造嗎？跟食品樣品一樣，不曉得能否稱為樣品。」

「什麼？用蠟做寶石嗎？」

「不不不，」益田揮舞糰子的竹籤，「又不是天婦羅或生魚片，蠟沒辦法做出寶石吧。就算做出來，兩三下就會露餡。他以前是做小道具的，約莫是打磨玻璃珠之類。」

「這裡面沒有犯罪成分吧？」

仿造寶石本身不算是犯罪，把仿造品當成仿造品販賣，應該也不構成犯罪。

但益田苦惱地皺起臉。

「有嗎？」

「哎呀，這位三芳先生看起來是好人，不會參與犯罪啦。正確地說，他就是擔心不小心協助犯罪，才會上門委託。」

敦子愈聽愈摸不著頭緒。

「那麼，委託三芳先生仿造寶石的……就是那個刺青男嗎？」

「不是。」

「我不懂。」

敦子更一頭霧水了。

「噯，先聽我說吧。」益田說。「我也還沒理出個頭緒，所以請別催我做出結論。我是邊想邊說。嗯，那個屁股有刺青的男子，私吞了那些寶石——似乎是鑽石。」

「私吞？」

「三芳先生的委託人是這麼說的。既然說是私吞，應該就是占為己有，表示是透過不正當的手段拿到的吧。」

至少若是透過正當手段取得，不會是這種說法。

「然後，由於寶石的關係，鬧得滿城風雨，甚至有人丟了性命——對方是這麼說的。」

「聽起來好嚴重。」敦子說，益田應著「是啊」，顯得益發苦惱。

「唔，據說委託人想做個如假包換的贗品，偷偷和真貨掉包，把寶石物歸原主，所以希望三芳先生協助……」

「這不會太可疑了嗎？」

未免太不切實際。

「我也是這麼想。就算只信一半，也夠可疑了。可是，住在合羽橋的那位三芳先生感覺是個好人。噯，假設對方的話是真的，只要報警就好了嘛。」

「但他沒報警？」

「嗯，好像有什麼不能向警察求助的理由。這部分又更啟人疑竇了。」

「沒辦法報警的理由，是出在委託人的身上嗎？還是物主那邊？」

「應該是兩邊都有吧。」

益田掏出記事本。

「喔，委託人以前協助過這樁不法行為，不想把事情鬧上檯面。然後……」

「然後？」

「真正的物主，據說是個貴人。」

「貴人？」

這說法真老派。

「就算在現代說什麼貴人……華族制度已廢除，日本也沒有貴族。是指在舊幕府時代身分高貴嗎？」

「不清楚。那時候我沒想太多，只覺得應該是地位不凡的人，但仔細想想，我們不會說社長或政治家是貴人。比如政治家，反倒是典型的俗物嘛。」

實在難以想像。

「仔細一想，這說法頗微妙，會不會如同敦子小姐推測的，祖先是將軍，或德高望重的高僧、朝廷官員之類？」

「不，我不知道啊。我只想得到這些而已。」

「光是能想到就不簡單。合羽橋的三芳先生毫無疑問，所以我也沒多想。總之，考慮到物主是個貴人，想避免警方涉入。希望一切隱密穩妥地解決……」

「不是搞得腥風血雨了嗎？」

「喔，如果能用贗品偷天換日，將那非法持有的寶石……也就是真品物歸原主，不就船過水無痕了嗎？」

書籍介紹

本文摘錄自《今昔百鬼拾遺―河童》，獨步文化出版

作者：京極夏彥（Kyogoku Natsuhiko）

譯者：王華懋

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理性至上記者．中禪寺敦子╳事件體質美少女・吳美由紀

§「百鬼夜行系列」最新作，相差10歲的除魅雙人組 §

繼「鬼刀」的斬殺詛咒後，攜手面對「河童」引發的冤孽！

【故事介紹】

「抱歉，不得不說這麼沒品的案子......」

「既沒妖怪，也沒附身魔物，只是死者都光著屁股，像被河童幹掉而已。」

昭和29年夏天，東京淺草一帶出現專挑男子下手的偷窺狂，謠傳是河童所為，在女學生之間蔚為話題。這段期間，薔薇十字偵探社接到一件涉及仿造寶石的古怪委託，偵探助手益田找上《稀譚月報》的記者中禪寺敦子商談。原來千葉縣夷隅川發現下半身赤裸的兩具浮屍，當中包括仿造寶石事件的關鍵人物。敦子懷疑內情不單純，於是動身前往案發地點。

另一方面，在春天發生的鬼刀殺人案中，與敦子結識的女學生吳美由紀，到千葉縣的親戚家過暑假，造訪古蹟河伯神社時，碰上妖怪研究家多多良，有著奇妙緣分的一行人竟在附近河川發現一具浮屍……

在複雜水域中接連溺斃的三具屍體，到底與仿造寶石事件有何牽扯？難不成，跟引發世間騷動的偷窺狂有所關聯？忘年之交的敦子和美由紀，這次要偕同不可靠的偵探助手和狂熱的妖怪研究家，一起解開河童作祟疑雲背後的謎團！

中禪寺敦子╳吳美由紀之「今昔百鬼拾遺」三部曲

《今昔百鬼拾遺——鬼》鬼刀引發的連續砍殺事件的真相究竟為何？

《今昔百鬼拾遺——河童》發生在深山中的清澈河流裡的慘劇背後隱藏著什麼祕密？

《今昔百鬼拾遺——天狗》一連串奇異的女性失蹤死亡事件到底是如何發生的？（預計2021年夏季出版）

「百鬼夜行」系列介紹

以陰陽師「京極堂」——中禪寺秋彥為主角，開創結合推理和妖怪傳說的獨特書寫新紀元。豐沛的妖怪知識、推理解謎的樂趣、鮮明的人物設定，構成風靡全日本十數年至今不墜的超凡魅力。與古代陰陽師不同的是，斬妖除魔的京極堂，除的是棲息在現代社會中人心幽暗處的妖魔。且看身兼解謎偵探和除魅陰陽師身分的京極堂，一一揭開妖怪的真面目……

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航