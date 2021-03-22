蘇貞昌、陳時中帶頭施打首批AZ疫苗，服用避孕藥、接受荷爾蒙治療者建議暫緩接種

首批阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗今（22）日開打，為了讓國人能夠施打得更安心，行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中也在今早帶頭施打。在被問到即將施打AZ疫苗心情如何？陳時中表示心情很好，並說打疫苗就是一般的事情，大家不用緊張。

蘇貞昌、陳時中今早帶頭施打AZ疫苗

根據指揮中心提供的錄影影片，施打前，陳時中接受記者聯訪時表示，自己今天來到台大醫院是要來打AZ的疫苗：「蘇貞昌院長也願意帶頭來打，讓國人能夠施打得更安心，我會陪同一起。」並表示希望一切都順利。

Photo Credit: 疫情指揮中心

對於兩人施打疫苗之前有無任何注意的事情，陳時中表示，施打疫苗之前每一個人要注意的事情都一樣，等一下進去會照著醫院的施打流程，先將QR code掃下來，完成施打之後要在觀察室裡觀察30分鐘，不管是院長還是一般民眾，大家的流程都是一樣的。

陳時中口中的QR code，即為指揮中心參考美國作法設置的Taiwan V-Watch疫苗接種健康回報系統，透過LINE App上的推播提醒，讓接種疫苗的民眾能夠以手機回報健康情況及獲得相關衛教資訊，也會提醒接種者第二劑疫苗施打日期。

現場有記者提問對於即將施打AZ疫苗，心情如何？陳時中表示心情很好，並說打疫苗就是一般的事情，大家不用緊張，「但是我們這樣子先來施打給大家一些安心、安定的作用，我們也很樂意這樣子配合。」

《中央社》報導，媒體也詢問蘇貞昌在接種疫苗前是否會緊張，蘇貞昌則以OK的手勢回應。隨後在陳時中和台大醫院院長吳明賢陪同下，進入台大醫院接種疫苗。

《中央社》報導，蘇貞昌施打完疫苗後受訪表示，非常感謝指揮中心、台大醫院安排，上午他照預定時間，剛打完武漢肺炎疫苗第一劑注射，還給他一張卡，要他在一定時間內注射第二劑。政府安排全國第一線醫護人員，將從今天開始注射。

蘇貞昌表示，他打在左邊手臂上，打針的地方沒有任何疼痛感覺、身體沒有任何痠痛，經過30分鐘休息，現在狀況良好，沒有任何不舒服、也沒發燒。醫師特別交代，請他要多喝開水、多休息，蘇貞昌也笑著說，「第一點我一定遵辦，第二點可能比較有困難」。

AZ疫苗全台開打，服用避孕藥、接受荷爾蒙治療者建議暫緩接種

今日也是首批AZ炎疫苗在全台57家醫院開打的第一天。《中央社》報導，對於AZ疫苗曾在國外回報血栓事件，指揮中心發言人莊人祥日前表示，當初傳染病防治諮詢會預防接種組專家討論的時候，有特別針對AZ疫苗可能無法完全排除與瀰漫性血管性凝固的相關性做過討論，因此把相關風險都會載入疫苗接種同意書中。

另根據疾管署新聞稿，因服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。另接種AZ疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

台大醫院內部調查：1700多人願意施打AZ疫苗，目前僅拿到1500劑

台大醫院隨後也召開武漢肺炎疫苗開打記者會。台大醫院院長吳明賢表示，今天施打AZ疫苗的人，大概5月17日要再施打第二劑。

吳明賢表示，過去項流感疫苗只有打一劑，因此意願調查只會問要不要施打，但這次是事先調查有無施打武漢肺炎疫苗的意願，接著調查如果要打是願意施打哪個廠牌的疫苗，包括AZ、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Ｍoderna）及國產的高端、聯亞共5種選項。

吳明賢說，台大醫院針對本院內部調查8000多位員工的施打意願，願意施打武漢肺炎疫苗的醫護人員約超過7成，而願意施打AZ疫苗的則有1700多位，約佔受調查者的20％。不過台大醫院從指揮中心目前僅拿到1500劑左右的AZ疫苗，所以會先將這1500劑疫苗施打完畢。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航