是否成立「疫苗調閱小組」藍綠吵翻，陳玉珍：民進黨到底在怕什麼？

立法院衛環委員會最近為了疫苗風波不斷，國民黨籍召委陳玉珍上週臨時提案通過「成立疫苗採購調閱小組」，引發民進黨不滿；衛環委員會今（22）日確早上認議事錄，國民兩黨都甲級動員，一早就雙方爭執不下互嗆造成場面一片混亂，國民黨更指控民進黨不願公開疫苗資訊是為了保護涉及其中的立委；最後民進黨以「程序有重大瑕疵」為由要求更改議事錄，並表示他們不是不願意現在公開疫苗資訊，是擔心影響採購，等國人都打完疫苗就成立調閱小組公開資訊。

上禮拜發生什麼事？

陳玉珍上週輪值衛環委員會召委，在會議結束前，當時由於多數民進黨立委剛好都不在場，國民黨提出臨時提案要求成立「疫苗調閱小組」；疾管署署長周志浩當場表示反對，陳玉珍則裁示那就點名表決，由於當時民進黨立委楊曜、洪申翰、莊競程、黃秀芳都不在場，本來有9人數優勢的綠營，僅投出5票反對；而國民黨立委全數在場，而民眾黨立委賴香伶在關鍵時刻投下贊成票，打成5比5平手，最後由該委員會召委、國民黨立委陳玉珍投下同意票，宣布通過臨時提案。

國民黨認為，衛福部屢次以保密為由，把疫苗採購當成國家機密。現在全世界買疫苗都公開，疫苗價格多少也都查得到，就只有台灣不能公開，即使開秘密會議，衛福部也什麼都不願意講，對立法院設限，顯然是違憲、違反人民主權原則的作法；成立調閱小組，一樣可以舉行祕密會議，把私法上應為保密的商業契約予以保護，並不會因此損及廠商利益，也不會讓國人喪失取得疫苗機會，但立委有可以行使監督的職權。

蘇貞昌則表示，疫苗的採購非常嚴謹，現在許多國家都在搶疫苗，訂有保密協定，既然受保密協定約制就要遵守，買到疫苗、完成作業後自然會向國人公布，且接受立法院監督，重要時刻不該因為黨派利益不同，導致買不到疫苗，會因小失大。

「事實不能表決」藍綠為確認議事錄激烈衝突

眾多民進黨立委一早就聚集，立委蘇巧慧批評陳玉珍用這種「偷襲方式」成立疫苗調閱小組，「讓疫苗採購破局」，今天擔任召委的立委陳瑩也質疑陳玉珍當天的做法是「不正當議事主持」：「這麼正當根本不用偷襲，不用18秒就要趕快通過」，主張程序有重大瑕疵問題，應該重新更正議事錄。立委羅致政更說，怕國民黨會「洩密」讓我國拿不到疫苗，疫苗價錢一旦公開，會影響到採購。

不過陳玉珍也不甘示弱，反批蘇巧慧害怕成立疫苗採購調閱小組，「你怕什麼，你這麼怕你可以來參加調閱小組！」並堅持自己是依照議事規則進行，處理通過並沒有任何問題。其他國民黨委員也加入戰場，批評民進黨就是「疫苗採購黑箱」、「自己不來開會，還怪主席通過太快」、並高喊口號要求「採購透明化、成立調閱小組」。兩黨委員團團包圍主席台，場面數度陷入混亂。

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立委林為洲不滿表示，當天投票通過成立調閱小組，民進黨當天自己人都不在現場開會，現在表決輸了要翻案，「哪能這樣？」，賴士葆則堅持當天一切按照議事規則點名表決，現在民進黨要提覆議也可以，但必須要那天有在現場投贊成票的立委才可以提覆議，這議事規則寫得清清楚楚，「沒什麼好爭的」。

陳玉珍說，表決只能做價值判斷，不能改變已經發生的事實，「難道可以表決你是男的、還是女的嗎？表決後性別就可以改變嗎？」「可以表決王定宇有沒有分租房子嗎？」對民進黨立委指國民黨如果掌握疫苗資訊就會「洩密」，陳玉珍數度高升表達不滿：「不要做人身攻擊！」並強調自己是在關心國家大事、國人健康，「你們關心這種人生小事，到底是國會議員還是小學生？」

最後在一片爭執聲中，民進黨立委提出書面更正議事錄，強調上週表決程序有重大且明顯瑕疵，臨時提案第9案有明顯錯誤，實屬無效，應予以刪除。議事錄點名表決時，民進黨立委均贊成，國民黨立委及民眾黨立委賴香伶沒有表示意見，本週輪值擔任召委的陳瑩則在民進黨立委重重包圍下裁示8票通過。

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民進黨團擬另提臨時動議，因疫苗之採購，依國際慣例與國外廠商簽有保密協議，並涉及能否安全取得等複雜國際因素，為避免疫苗採購生變，於確保疫苗取得無虞、保障國人健康，待國人施打完畢、疫情穩定後，才成立疫苗採購調閱小組。因場面依舊十分混亂，陳瑩宣布休息。

兩黨續開記者會隔空互嗆

離開衛環委員會後，民進黨團也隨之召開記者會，陳瑩解釋，一般委員會臨時提案，會先把內容給所有委員和行政單位看過，但陳玉珍上周主持會議時，只宣告有8個提案，到尾聲時，才突然宣布有第9案。行政單位也認為，陳玉珍沒有先讓大家瞭解提案內容，她和其他民進黨立委們雖然有表示抗議，陳玉珍直接開始點名表決，有重大瑕疵不符程序。

立委蘇巧慧說，上次會議完全不知道表決什麼案，從頭到尾只宣讀20秒，也沒給委員們充分討論時間，完全不符慣例；民進黨團書記長羅致政則質疑，上周臨時提案突然在12點8分47秒提出，甚至沒將臨時動議的提案全文念完，行政部門當下也有表達不認同的意見，國民黨「違法表決」，用粗糙議事程序通過決議。對於疫苗的資訊他不懂國民黨到底在急什麼，我國和國外廠商簽有保密協定，國民黨還企圖要求透露價格、期程，影響國人施打。

而國民黨團隨之在11點多召開記者會，質疑有一民進黨籍的吳姓立委介入疫苗採購，所以衛福部害怕被監督，民進黨才杯葛成立調查小組；請民進黨告訴全國，到底是哪位立委在破壞疫苗採購，要把這疫苗害蟲揪出來。鄭麗文也痛罵，「怎麼可以用多數暴力否決已經發生的議事錄？」這是不尊重民主遊戲規則、不尊重在野黨。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

鄭麗文更說，立法院經常在成立調閱小組，經濟委員會、司法法制委員會都有，為什麼只有這個攸關全國民眾健康權益的疫苗調閱小組，民進黨就是不願意成立？立委們過去審查過多少國家機密預算、機密案件，也從來沒有像這次的疫苗採購一樣「不給看」，懷疑民進黨根本就是有不可告人的秘密，是為了保護特定立委、特定派系的利益，才讓疫苗採購從頭到尾都是「黑箱作業」。

對於民進黨團提出「等疫情趨緩、大家都打過疫苗」再來成立調閱小組；國民黨立委費鴻泰則反駁，「到時候木已成舟，有問題的話證據也都被銷毀了，還要調閱小組幹什麼？」就是因為現在資訊都不公開、不透明，才需要讓立委監督。

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核稿編輯：翁世航