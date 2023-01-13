法國核反應爐復工不再缺電，得力於暖冬與離岸風電，重回電力淨出口國之列
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《世界報》寫道，在2023年開始的11天內，法國再次成為電力淨出口國，特別是銷往義大利、瑞士與英國。回想去年夏天起，歐洲開始面臨能源危機，法國也因各種因素深陷風險。導致入秋後，尤其是12月中寒流來襲時，法國必須從鄰國購買約15TWh的大量電力，也是法國40年來，首度由電力出口國淪為進口國。
（中央社）隨著法國主要電力來源核能電廠逐漸復工，人民終於從斷電威脅中解脫。全國電力傳輸網絡表示，得力於暖冬與離岸風電，法國不僅不再缺電，更自今（2023）年起重回電力淨出口國之列。
法國能源好消息，越入深冬，災難性停電的可能性就越來越低。全國電力傳輸網絡（RTE）10日發布新聞稿指出，2023年起，法國再度成為電力出口國。「自元旦起，電力淨出口達到1.4百萬兆瓦時（TWh），等同45萬戶人家一年的用電量。」
除了主因核能反應爐逐漸修復完成回歸運作外，全民節電有成、9月開工的首座離岸風電場全力運作，都是電力供給無虞的原因。
另外，暖冬也扮演關鍵角色，讓暖氣消耗大幅減少。如今，再也沒有人擔心法國會有斷電危機。
但能源專家高德柏格（Nicolas Goldberg）也提醒，「要保持謹慎，因為如果2月寒流來襲或風力減弱，情況可能說變就變。」
去年2月俄烏戰爭開打後，俄羅斯報復歐盟制裁而切斷天然氣供應，加上法國56座核能電廠反應爐中，竟有32座因冷卻系統管線腐蝕問題或年度維修而暫停運作，導致法國電力供給拉警報。
根據《世界報》（Le Monde）12日報導，在法國電力集團（EDF）緊急趕工下，停工反應爐數量在11日已降至12座，相當於近8成已恢復運作。
法國生態轉型部部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）11日在參議院公聽會上指出，正努力讓反應爐重回正軌，3月還會有2到3座復工。
《世界報》寫道，在2023年開始的11天內，法國再次成為電力淨出口國，特別是銷往義大利、瑞士與英國。
回想去年夏天起，歐洲開始面臨能源危機，法國也因各種因素深陷風險。導致入秋後，尤其是12月中寒流來襲時，法國必須從鄰國購買約15TWh的大量電力，也是法國40年來，首度由電力出口國淪為進口國。
能源研究公司Kpler副主席德維岡（Emeric de Vigan）強調，「在法國貿易差額中，核能電廠迄今為止為法國帶來可觀的經濟利益。」
法媒分析，過去EDF提供給各大電力供應商的批發價從2021年初的每兆瓦時（MWh）50歐元激增到2022年夏天的700歐元。如今法國電力供應逐漸回穩，給電力供應商的批發價格也得以逐步下降，目前已降至約100歐元。
然而法國電力已經民營化，由10多家能源供應商分食市場，而電力價格也是由各家供應商依照不同的合約條件提供給消費者，合約一般每6個月更新一次。
法國國營億而富石油集團前總裁佛洛布里強（Loik Le Floch-Prigent）指出，幾乎所有的供應商都無法自產電力，而是向EDF購買，甚至也不會傳送或分配電力，因此無法直接反映真實電價，而是觀望電價走向進行估算，造成「虛假的電力市場」。
換言之，隨著發電量回溫，電價的下滑很可能無法第一時間反映至民眾的電價帳單，恐怕也無法立即為荷包止血。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
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