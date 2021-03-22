與中大醫學院校友想當年

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

昨天重遇一位中大醫學院校友，自畢業後他便有自己的發展，並取得驕人成就。當日我倆還是黃毛小子，一別數十載，再見感受良多。

「Francis院長，我以中大醫學院畢業生為榮！多謝你們多年來對醫學院的付出。」他言談間流露出興奮和喜悦。

聽到他這句話，我有點「老懷安慰」，「也要多謝你們校友多年的支持。你們一直在自己專業上有傑出的表現，為醫學院建立了很好的名聲。」

當年在醫學院讀書時大家互有交流，一別多年，我們談起畢業各自的經歷。兩師兄弟開始想當年，他不禁提起以往的辛酸史。

「當年我們是開荒牛，威爾斯醫院未及落成，我們連教學醫院都沒有。當年門户之見甚深，沒有一間政府大醫院願意接收我們這群『孤兒仔』！只有觀塘聯合醫院見義勇為、伸出援手，拯救我們這班『弱勢社群』。」我們一邊說一邊笑，但實在笑中有涙⋯⋯

是的，當年的聯合醫院只是一間偏遠及細小的補助醫院，沒有什麼教學設施。為了接收我們這班中大醫科生，於是放置了幾個貨櫃箱作為我們的臨時課室。「我們在貨櫃箱的日子」便成為了早年中大醫科生刻骨銘心的集體回憶。但就是這些辛酸和艱難，磨鍊我們不怕困難、打不死的精神。

「Francis，那些日子真是點滴在心頭！當年你是高材生，有否後悔選錯了醫學院？哈哈！」這位校友快人快語，說話斬釘截鐵，真誠可愛。我便笑着回應說：「當年我們都選擇了一條迂迴曲折的學醫之道路，各有自己的原因。我自少都不喜歡按常規做事，別人要走康莊大道，我卻想看不一樣的風景，哪怕荆棘滿途。別人越是看不起我，我更要努力向上。正如我畢業後選擇了當時最弱勢的腸胃專科，又有誰估到這群小眾今日成為國際的顯赫團隊，在診斷和治療方面作出了重大貢獻。」

這位校友也分享他的奮鬥史，完成了專科訓練不久便選擇私人執業，起初日子的確絕不容易，如何在沒有背景及人脈關係的「少數族群」中脱穎而出，其艱辛不足為外人道。多年來他不斷努力學習，不單提升專業知識，更在待人處事上磨鍊自己。學醫，其實也是學做人，兩者都要終身學習。轉眼數十年，他的事業發展得非常出色，還建立了自己的網絡，提供優質的醫療服務。

近日他得悉中大醫學院躍升至全球前四十名，並適逢學院踏入四十週年，所以他特意向我道賀，亦趁機了解我們未來的發展，希望為醫學院作出貢獻。

「與你一樣，如果人生可以重來，我依然會選擇中大醫學院。這是我人生最好的決定⋯⋯」聽他這句話，我倆相視而笑，一切盡在不言中。

（標題為編輯所擬，原標題「走過四十寒暑」）

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