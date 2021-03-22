歐洲研究團隊：AZ疫苗血栓事件，可能與患者出現「自體免疫反應」有關

德國與挪威兩組不同的研究團隊，皆表示發現阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，之所以引發血栓事件的可能機制。研究團隊表示，在出現血栓反應的病人身上，都發現了與AZ疫苗相關的自體免疫反應，並因此造成患者的大腦出現血栓。

研究團隊：血栓事件可能與疫苗引發「自體免疫反應」有關

《華爾街日報》報導，歐洲兩組不同的研究團隊分別表示，發現了AZ武漢肺炎疫苗可能引發稀少卻具有致命風險的血栓事件之機制，以及可能的治療方法。

這兩組科學家分別來自德國及挪威，他們都發現AZ疫苗可能引起施打者的自體免疫反應，並因此造成大腦出現血栓。而這可能可以用來解釋近來許多歐洲國家，所回報的與AZ疫苗相關之血栓不良事件。

在超過30位接種者被診斷出「腦靜脈竇栓塞」（cerebral veno-sinus thrombosis. CVST）之後，許多歐洲國家決定暫緩AZ疫苗的施打。這些施打AZ疫苗後出現CVST的人，大部分是小於55歲的女性。

歐盟的歐洲藥品管理局（EMA）也在日前針對AZ疫苗相關的血栓不良事件啟動調查，並在3月18日公布結果。EMA表示無法明確排除血栓事件與疫苗之間的關聯，但相信AZ疫苗在保護人們免於受到和武漢肺炎有關的死亡或住院風險方面，好處勝過可能的風險。

在EMA公布調查結果後，包括義大利、法國、德國、西班牙、荷蘭、葡萄牙、立陶宛、拉脫維亞、斯洛維尼亞和保加利亞等國家，皆表示會盡快恢復施打AZ疫苗。但瑞典與挪威則繼續停用AZ疫苗，並表示需要時間完成自家對AZ疫苗的評估。

截至目前，挪威國內已有12萬人完成施打AZ疫苗，其中回報了3例相關的CVST不良事件，當中一位施打者更因此過世。

CVST的患者，多在施打AZ疫苗後4天出現症狀

任職於挪威的奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）的血液學教授兼主治醫師Pål André Holme，主導了在挪威境內發生的血栓不良反應事件調查。Holme教授及調查團隊在這些出現血栓的患者身上，發現與疫苗相關的抗體被身體製造出來，並引發不良反應。

Holme教授表示：「除了疫苗之外，沒有其他原因可以解釋為何這些人出現這樣的免疫反應。」

無獨有偶，由德國格賴夫斯瓦爾德大學醫院（Greifswald University Clinic）Andreas Greinacher教授所領導的研究團隊，在19號時對外表示，經過研究，他們得出與Holme教授調查團隊一樣的結論。

在德國已經施打AZ疫苗的人共有約160萬人，當中有13人出現CVST，其中包含12位女性。在這12位出現CVST不良事件的患者當中，已有3人死亡。

Greinacher教授表示，這些CVST的患者大約是在施打AZ疫苗後4天出現症狀，包括頭痛、暈眩、視力受損等等，隨後經由血液檢測確診。

Greinacher教授表示不需要因此害怕施打AZ疫苗：「只有非常非常少的人會出現這樣的併發症，但如果發生了，我們知道如何治療這些患者。」

Greinacher教授說在經過快速診斷後得出結果，這些患者能在任何中型規模的醫院接受治療。

截至目前，不論是德國還是挪威研究團隊的調查結果，都尚未經過經過同儕審查及發表在學術期刊上。不過Greinacher教授表示，近期會將研究成果投稿給《英國醫學期刊》（BMJ）或《刺胳針》（The Lancet）。

德國「血栓與止血研究學會」提供建議的治療方式

對於兩組研究團隊皆表示血栓的出現，可能與疫苗相關自體免疫反應所產生的抗體具有關聯，AZ公司拒絕發表評論。AZ在18日曾發表聲明，表示根據數千萬筆疫苗施打紀錄的分析，這些施打疫苗後回報血栓事件的機率，並未比一般大眾出現血栓的機率更加頻繁。

基於預防措施，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA）建議任何在施打AZ疫苗後出現長期頭痛，或在幾天後連疫苗施打處以外的部位也出現瘀血的個案，都應立即尋求專業醫療人員的協助。

EMA的發言人表示：「血栓的出現與AZ疫苗是否具有因果關係尚未被確認，但不能排除可能性，也需要更進一步的分析。」

德國血栓與止血研究學會（Society for Thrombosis and Hemostasis Research）表示已經看過Greinacher教授的研究，並提出當接種AZ疫苗的人出現疑似血栓不良反應時，醫療人員如何診斷及治療的建議。

德國血栓與止血研究學會說，一經確診為血栓病人，醫療人員應給予病患稀釋血液的藥物，並針對造成血栓反應的自體免疫抗體，給予相對應的免疫球蛋白以進行治療。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航