華府疫苗預約「跟飢餓遊戲沒兩樣」，連超市熟食區都是接種地點

文：徐薇婷（中央社駐華盛頓特派員）

美國去（2020）年12月中開打2019冠狀病毒疾病疫苗，至今施打超過一億劑，每五人就有一人接種至少一劑疫苗。究竟在美國打疫苗的體驗如何？打完有什麼副作用？記者3月中實際接受施打。

2月24日，華盛頓特區衛生署宣布，擴大2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗接種對象至18至64歲具高風險疾病民眾。由於符合資格，記者決定上網預約接種。

事前雖有耳聞美國疫苗仍供需嚴重失衡，預約一位難求。但記者心想，過去都能搶到週末台北往返台東普悠瑪號車票，「預約疫苗能難到哪去？」但試了才知道，為何華府疫苗預約會被網友形容成「比碧昂絲（Beyonce Knowles）演唱會門票還難搶」、「跟飢餓遊戲沒兩樣」。

美國疫苗由聯邦政府統籌分配，預約規則由各州自行制定。華府市政府選擇在每週四、五固定時間，開放符合資格民眾同步透過電話、網路預約下週施打名額。

經記者實際測試，發現除了疫苗供貨遠不足需求外，預約網站也連連出包，讓民眾搶預約過程挫折不已。

華府開放18至64歲具高風險疾病民眾預約首日，似乎「忘記」更新網站設定，不少民眾好不容易擠進網頁、填完資料，卻被告知資格不符。承諾會改善問題的隔日，又出現「認證碼錯誤」問題；網站也因有超過3萬6000人同時上線爭搶4350個名額，無法負荷流量而頻頻當機。

下一個週五，網站原定上午9時開放預約，卻無預警延遲六分鐘，推特上罵聲一片。記者因為沒有提早放棄，持續刷新頁面，順利在開放當下擠進網站，並照網友建議「挑最晚預約時段」（因為越前面時段越搶手），才成功預約到。當天開放的5750個名額在短短數分鐘內一掃而空。

由於民怨高漲，華府市政府3月10日開始改採事先登記制，依據每週分配到的疫苗量與民眾接種優先級別、居住區域及工作性質，個別通知預約。

談完最困難的預約過程，來聊聊疫苗本身。

記者順利預約到的六天前，嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權，是第三支獲准在美國上市的2019冠狀病毒疾病疫苗。

由於嬌生疫苗有別於先前獲准使用的輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）兩劑型疫苗，華府政府決定在預約網站上，加註每個接種地點施打的疫苗種類。等於民眾能在預約時，選擇要施打哪一個品牌疫苗。

多方考量下，記者選了莫德納疫苗。至於接種地點，由於去年在住家鄰近超市附設藥局施打流感疫苗的整體經驗不錯，這次也選在一間大型連鎖超市接種。

不過，到了現場發現，疫苗施打區藏在超市最角落，夾在起司與熟食櫃之間，且僅是用幾扇移動式醫用屏風簾隔出來，像是臨時性空間。記者心裡不免有些疑慮，但想到預約名額實在難求，還是乖乖報到。

針對18至64歲具高風險疾病民眾，美國各州目前多採「誠實制度」，不要求出示證明。記者雖為保險起見仍帶上醫師診斷證明，但現場人員僅要求看身分證、醫療保險卡（若沒有保險也能免費施打）和預約確認信。

記者12日打完2019冠狀病毒疾病疫苗，拿到美國疾病管制暨預防中心（CDC）印發的接種紀錄卡。中央社記者徐薇婷華盛頓攝｜Photo Credit: 中央社

報到完成後，拿到一張由美國疾病管制暨預防中心（CDC）印發的「2019冠狀病毒疾病疫苗接種紀錄卡」，正面記載個人資料與施打疫苗種類、批號、日期及地點，背面則是須回診接種第二劑的時間。工作人員悉心提醒記者要小心收好，並拍照存證。

至於大多人關心的副作用，記者過去沒有藥物過敏紀錄，這次施打莫德納疫苗整體來說副作用還算輕微。

施打前，醫護人員詳盡說明可能副作用，包含施打部位痠痛、類流感症狀等。疫苗注射進手臂幾乎沒有感覺，打完當下雖有呼吸急促、輕微暈眩等不適感，但不久就減緩。因此記者依指示在現場待滿15分鐘便返家。

當天晚上出現明顯疲倦感，隔天施打手臂十分痠痛，是記者打過事後痠痛感最明顯的疫苗，人也有輕微發燒。但這些副作用都在施打兩至三天後消失。

但值得一提的是，等待接種時，記者面前一位剛打完疫苗的年輕女性出現明顯不適，人近乎昏厥，醫護人員迅速為她注射筆型腎上腺素。旁邊工作人員則咕噥著：「今天已經有一位，我無法再處理第二個。」可見副作用輕重程度還是因人而異。

打完首劑疫苗，迎來久違的鬆口氣感覺。但看著美國確診數每天仍以五位數成長，深知離向這場「想醒卻醒不來的惡夢」說掰掰還有一段時間，現在還不是鬆懈的時候。

新聞來源：特派專欄 美國預約施打疫苗比碧昂絲演唱會還難搶 到超市也能接種（中央社）

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核稿編輯：翁世航