【異國戀徵稿】我很喜歡與法國伴侶為了某件事情激昂辯論的氛圍

文：陳忻怡

「欸！妳男友應該很帥吧」、「妳男友『技術』不錯吧」、「他會不會很愛玩？」，以上的問題⾃從交了法國籍男友，時常被⾝邊的朋友與親⼈詢問，但我們會有這些偏⾒，⼤多都是被⼀部分的影視媒體給強化的刻板印象。雖然聽到這些問題時，⼼中會冒出⼀團⽕球，但可能是因不暸解⽽誤會，我也只能打哈哈並輕描淡寫地帶過。⽽在我眼底來說，除了外型⾧得不同，語⾔上的差異，其實還是可以從外國⼈⾝上找到台灣⼈的性格，那為什麼還要跟外國⼈在⼀起呢？

異國戀，容易嗎？

在疫情爆發前，我當時⾝在法國讀書，認識了現在的法國男友，交往⾄今約有⼀半的時間都是遠距離，⽽這也是異國戀最無法避免的問題。台灣與法國⽬前都屬於嚴格控管邊界的階段。⾝邊有許多同病相憐的朋友，因為疫情⽽分隔多達⼀年以上的異國情侶。群組的⼤家整天苦惱著要如何申請簽證並冒險去異國探訪另⼀半，也看到不少⼈因為疫情，⽽急急忙忙地踏⼊婚姻只為了先拿到居留證。

其實異國戀付出的隱藏成本，是⼤部分⼈可能不會特別關注到的，像是偶爾因為語⾔造成溝通上⼼⼒交瘁、時差問題、兩⽅該在哪⼀個國家定居的妥協，不是只有從台北搬到⾼雄的距離。異國戀看似很美好，包覆著糖⾐，⽽本⾝是酸甜苦辣，除⾮是⾃⾝經歷，有誰⼈知？

法國家庭觀

⽽我⾃⼰異國戀的經歷中，發現在與另⼀半家⼈相處的模式下，確實少了⼀些⾧輩壓⼒，多了⼀些朋友的親切，男友的媽媽不時還會試著⽤英⽂，透過Messenger和我聊聊天。在法國的年輕⼈，18-20歲後，家⼈就會⿎勵他們搬出去學習獨⽴，結婚後也不會有「必須把爸媽接來家裡」⼀起住的習慣。少了這些婆媳或⾧輩壓⼒，這⼤概是異國戀⼩⼩的優點吧！

⽽說到獨⽴，確實可以在外國⼈（尤其西⽅國家）⾝上看到此特徵。男⼥⽣在關係裡⾯都⾃覺是獨⽴個體，沒有男⽣⼀定得照顧或完全負責⼀個家庭的觀念，⽽⾦錢⽅⾯也聽過⼤部分婚前的情侶，都屬於各付各的。但也因為⼈⼈視⼰為獨⽴個體，所以在法國，甚⾄歐洲，許多以離婚收場的婚姻，婚姻⾛到了盡頭，發現⾃⼰似乎⼀個⼈會過得更輕鬆，也不再需要依靠。那些酒吧與舞廳裡的叔叔阿姨們，似乎在⾃⼰的⽣命中過得逍遙⾃在，⽽不是把快樂注在另⼀半⾝上。我在法國最愛觀察的年齡層啊，總是充滿故事的他們。

雖然時有所聞法國離婚率⾼，但家庭對於他們來說還是⼗分重要，曾坐在⾧2.5公尺的桌上與朋友的家⼈⼀同⽤餐，彼此交頭接⽿的神情，並專注地享⽤美⾷，沈浸在飯桌上的氛圍，沒有⼀個⼈低頭看著⼿機，是讓我最難忘的時光。這也是為什麼歐洲⽤餐時間總是⾧得令⼈瞠⽬結⾆。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

⽽為什麼⾮選外國⼈不可呢？這也不是絕對的答案，可能是機緣，可能是命運，⽽對於我則是⼀些點機緣加上⽂化的憧憬，畢竟教育與⽂化等等是成就⼀個⼈與社會氛圍的因素，⽽法國的⽂化充滿著辯論與討論的⾵氣，我很喜歡與另⼀半為了某件事情⽽激昂討論的氛圍，但卻又不會演變成吵架收場，「有想法」不會被視為「意⾒多」。遇到事情可以更勇敢的表達⾃我，⽽這種狀態的轉變，讓我在關係裡也變得很有⾃信！

在台灣，有時總會聽到「聽我的就對了啦！」「問了你也不知道」，久⽽久之，我們養成了「順著他⼈」就是最好的解答，多問可能也是「討罵」或引來紛爭，於是我們開始避⽽不談、忍受。

當然，我在說的當下，⼀定有⼈會覺得，台灣也是會有樂於辯論與接受不同想法的⼈，但我所陳述的⽐較，僅出於⾃⾝觀點，並不是適於所有⼈。總的來說，「溝通」是我認為在法國很重要的⽂化，他們不問到原因是不善罷⽢休的。「你的原因不會輕易說服我，但我也不是因為不相信你，只是想弄清楚罷了」，⽽這也是在異國戀體驗中很不⼀樣的特點。

台灣⼈如何看待異國戀？

在疫情爆發前，其實在台灣，尤其台北，可以看到街頭眾多情侶都是台灣⼈配上外國⼈。曾經我在路上觀察過，⼤部分的路⼈看到西⽅臉孔的伴侶，會特別注視或打量，至於那些⼈是出⾃於什麼⼼態，就待⼤家各⾃表述了。

但在批踢踢或是各⼤媒體與⼈們的評論中，常聽到的CCR、ㄈㄈ尺，確實是被以偏概全的污名化了。⼈們會說出⼀些諷刺的話，我猜⼤部分是出⾃於⾃卑或是「種族歧視」。如果⼈都能將所有種族⼀視同仁，今天也不會有被污名化的問題。⽽就我的印象，會被評論的異國戀，對象多是西⽅⼈，若是亞洲臉孔，好像就不會遭受太⼤的關注或評論。難道我們⼼中那「⽩⼈⾄上」的觀念，還在隱隱作祟嗎？

台灣屬於四⾯環海的島嶼，要與鄰近國家的⼈認識，除了透過網路或特定⽬地前來的異國⼈⼠，實屬不易。這也可能是我們為何對「異國伴侶」投以「異樣眼光」。

不管今天的異國戀對象是亞洲或是歐洲，⼈若能相契合，還有什麼⽐國籍更重要呢？只願異國戀的⼤家，早⽇與另⼀半再相聚！

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航