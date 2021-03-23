多倫多僑民挺台灣愛國鳳梨，空運一顆台幣450元也願意買

文：胡玉立（中央社駐多倫多特派員）

素來寧靜的加拿大多倫多僑界，這幾天熱鬧滾滾，眾人口耳相傳、臉書洗版的話題，全都是「台灣金鑽鳳梨到了！」儘管這批空運鳳梨價格至少是台灣的10倍，但貨到多倫多不到兩天，全部賣光光。

酸甜到心坎裡的200箱台灣金鑽鳳梨從屏東坐飛機來多倫多到底有多貴？負責進口的國華台灣食品公司董事長周怡華說：「向屏東農友買200箱鳳梨台幣六萬元，長榮航空運費66萬元，還沒加上燃料費、機場倉租以及加拿大的機場服務費跟清關費用。」

其實，當中國宣布自3月起禁止進口台灣鳳梨，全台民眾「狂吃鳳梨」時，在加拿大溫哥華及多倫多兩地長期經營進口台灣食品生意的周怡華，便決定進口新鮮鳳梨挺鳳梨農。只是考慮到海運動輒一、兩個月還經常延期，鳳梨保存不易，抵達溫哥華後再搭鐵路到多倫多只會爛掉，因此只打算將鳳梨進口到溫哥華。

沒想到，許多的多倫多僑民連日透過各種管道，包括在國華臉書官網、Line群組留言或打電話要求等，態度堅定地表達他們要「用行動支持台灣鳳梨」、「再貴也願意買」的決心。

還有人對周怡華「曉以大義」說：「空運費雖然很貴，但只要貨品本身有價值，還是會有人買。就像澳洲空運荔枝一磅20元加幣，日本空運葡萄也貴森森，仍有人買，好吃最重要。」

於是，周怡華拍板定案空運1000箱金鑽鳳梨到多倫多和溫哥華兩地，並阿沙力地決定以「賠本價」每箱加幣174元（約新台幣3900元，每箱約8、9顆），單顆加幣20元（約台幣450元）賣給顧客。

第一批200箱首運多倫多的運輸全程，從鳳梨自屏東啟運、上下飛機、清關取貨到店，都拍照上傳到社群媒體，與所有僑民分享期待與喜悅。

在加拿大溫哥華及多倫多兩地長期經營台灣食品進口生意的周怡華（中），空運進口新鮮鳯梨挺鳳農（周怡華提供） ｜Photo Credit: 中央社

周怡華生意腦筋動得快，不但空運進口鳳梨空前盛舉，還同時結合國華台灣食品在加拿大多倫多成立25週年、溫哥華店成立11週年，外加去（2020）年底新成立第三家Maeli Market分店「買滿100加元送1顆鳳梨」慶祝活動，進一步擴大客群。

周怡華說，這場鳳梨事件讓她強烈體會到僑民的愛國心之外，令她感受最深的是很多香港僑民聞風湧到國華買鳳梨，他們都是第一次踏入國華的客人，能在此時此刻靠著鳳梨開發出新客群，讓她特別有感。

現年61歲的周怡華1993年移民加拿大，1995年她延續母輩在台的福利超市行業，於多倫多成立國華台灣食品公司。26年來， 她打響了「來國華一趟等於繞台灣一週」的口號，進口各類台灣食品及廚房佐料到多倫多，品項堪稱當地最齊全，也是附近各地台僑一解思鄉情懷的「採購勝地」。

國華LINE群組上，不時看到有人詢問「東泉辣椒醬到了嗎？」「什麼時候會有台灣高麗菜？」之類的問題，周怡華和國華員工都會在第一時間回覆。

讓周怡華頗感欣慰的是，兩個女兒鍾孟舒和鍾孟娟長大成人後，都繼承了她的衣缽，在溫哥華和多倫多分頭將進口台灣食品經營得有聲有色。

去年10月，大女兒鍾孟舒一手打造的台灣美食超市Maeli Market在多倫多新開張，開業不到半年，已數度被當地社群媒體青睞和報導。整間店內裝潢陳設充滿巧思，處處注入台灣元素，亮麗美觀，一改當地人對亞洲超市的看法。

Photo Credit: 中央社 國華台灣食品公司及分店在多倫多銷售各類台灣食品及廚房佐料，品項齊全，是附近台僑一解思鄉情的「採購勝地」｜Photo Credit: 中央社

鍾孟舒說，「身為台僑第二代，有很多理想，不是只有把店面改得美美的，賣進口台灣食品而已，而是要擴展到更多不同的族群，舉辦更多展店活動。」

雖然，Maeli Market新開張碰上疫情，很多事想做卻不能做，但鍾孟舒仍積極構想各式小型活動，像是週末邀請多倫多「艋舺雞排」來快閃擺攤，固定推出熱食便當、蛋餅、飯糰、涼麵、茶葉蛋、鹹酥雞等。有幸住在附近的台灣僑民，都樂得把這間美美的台灣超市當成自家門口的便利店來光顧。

空運台灣金鑽鳳梨到多倫多成本高昂，未來在多倫多還能吃到幾回台灣新鮮鳳梨，委實難說。但如同一位僑民留言「給國華一個讚！」能在離家遙遠的他鄉，品嚐到來自家鄉各類記憶中的美食，絕對是難能可貴的幸福滋味，那份價值早已超過價格。

新聞來源：特派專欄 從多倫多的台灣愛國鳳梨 看僑民美食思鄉情結（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航