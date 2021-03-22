日防衛大臣岸信夫：台海若爆發衝突，日本自衛隊擬協助馳援美軍

（中央社）日本《共同社》報導，日本防衛大臣岸信夫與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前會談時，確認在台灣發生突發事態將密切合作。岸信夫說，今後有必要探討自衛隊能為支援台灣的美軍提供何種協助。

報導指出，20日從多名日本政府相關人士獲悉，在美國總統拜登政府上台後，首次於16日舉行的日美外交及國防首長「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）中，雙方對美國與中國緊張關係升高情勢下的台灣海峽，可能發生難以預料事態表達共同關切。

日美雙方還確認在台灣發生突發事態之際，也將密切合作。日美未來具體應對措施成為今後課題。

對於中國快速強化軍備導致地區軍事失衡的現狀，日美在此次會談中展現出危機意識。兩國政府公布的文件未提及台灣突發事態，僅強調「台灣海峽的和平與穩定的重要性」。

日本政府相關人士透露，岸信夫在會談中提及，飛越台灣海峽中線的中國軍機驟增，日美雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突。

岸信夫指出，由於接近台灣海峽地理位置，日本的和平與穩定屆時將受到很大影響，認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。

把台灣突發事態作為會談議題的要求，是由美方提出，但美方未在會談中提出具體應對措施；日本政府內部私下認定，台灣突發事態屬於若放任不管恐將發展為對日直接武力攻擊的「重要影響事態」，正在探討能否發出保護美軍機艦的「武器等防護」命令。

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除了支援台灣，美日國防首長還談了什麼？

《朝日新聞》報導，在16日於東京都內召開的2加2會談中，對於中國《海警法》允許海警部隊使用武器表明「深刻擔憂」，並發表了聯合聲明將加強牽制在軍事、經濟方面崛起的中國。

在聯合聲明中，重新確認了美國將提供日本包含「核武保護傘」在內的延伸嚇阻，以及規定美國有防衛日本義務的《日美安保條約》第5條適用於沖繩與釣魚台。並表示「中國做出不符合既有國際秩序的行動，目前正引發政治性、經濟性、軍事性、技術性的課題」，明確地指出了對於中國威脅的認知。

接著更表示「也反對任何有損日本管治釣魚台諸島的片面行動」，並在文件中載明了「反對中國在南海進行的非法海洋權益相關主張及活動」。此外對於擔憂局面緊迫的台灣海峽，美國也談及了其安定的重要性。最後針對持續壓制民主派並改變選舉制度的香港，以及新疆維吾爾自治區的人權狀況，日美也共同表達「深刻擔憂」。並從拜登政權重視的價值觀方面牽制中國。



《共同社》報導，會中日方展示了提升自身防衛力的決心，美方則強調在包括核戰力的日本防衛上的參與毫不動搖。雙方還確認將力爭實現朝鮮完全無核化，立即解決朝鮮綁架日本人問題。還寫明日美與韓國的三國合作很重要。此外，日美雙方商定將推進「自由開放的印度太平洋」構想。

《紐約時報》報導，在會議上美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「當中國為了達到目的使用脅迫或侵略手段時，我們將在必要時予以回擊。」奧斯汀則在指出北京在南海和東海的「破壞穩定行動」時說：「我們的目標是，確保我們在中國或任何可能威脅我們或我們聯盟的人面前，保持競爭優勢。」

中國方面的反應

《新華社》報導，中國外交部發言人趙立堅17日表示美日聯合聲明惡意攻擊中方對外政策、嚴重干涉中國內政、妄圖損害中方利益，中方對此強烈不滿、堅決反對，已分別向美日雙方提出嚴正交涉。趙立堅在記者會上說：「我們強烈敦促美日立即停止干涉中國內政，立即停止搞針對中國的『小圈子』，立即停止破壞地區和平穩定大局。」

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