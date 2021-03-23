從台灣教育系統反思「鮭魚之亂」：未來的教育，該是師生一起出海捕鮭魚

最近在台灣上演的「鮭魚之亂」，來自於一家迴轉壽司店的行銷手法，只要名字有鮭魚同音或同字者，就可以免費吃到飽，還可以帶六位以內的朋友同行。

全台有大約三百人為此而改身分證上的名字，在社群媒體上宣言要吃垮壽司店；還有在店門口做起生意來，以一人兩百元的方式帶顧客進去吃到飽，當成另類的打工；甚至還有將自己名字改成50字的長名大膽示愛，叫做「陳OO……與OO（女友名）……此生想帶妳一起吃鮭魚」此類令人瞠目結舌的新聞層出不窮，還上了許多國際新聞的版面。

大多的社會評論和觀感多是負面，像是「現在年輕人到底怎麼了」、「無聊當有趣」、「跟風愛現、貪小便宜」、「缺乏自我價值」等。

台灣教育系統的檢討

我想從教育的角度來反思。就歷史來看，學校教育是為了因應18世紀，最早的工業革命而產生的，因為識字和技術的需求，教育可以補足大量工業生產所需的員工，也因此傳遞知識和技術、考試測試純熟度成為主要訓練方向，精準的數學運算和正確答案是提升產品良率的指標，員工被期待不要有太多想法，教育成為一種意識型態的灌輸。

兩百多年過去了，工業革命漸漸從蒸氣時代、進入資訊時代、到人工智慧時代，現在的孩子面臨的世界，問題已經比過去多太多了。傳統教育下的學生，只要考好成績、上好大學，就能找到穩定工作做一輩子，現在的孩子即使努力達到這些門檻，也無法有好的工作、經濟來源也變得不穩定。

然而我們的教育卻沒有太大的改變，除了黑板換成電子白板、書本變成電子書、教室加裝冷氣外，一樣是老師在講台授課、學生在台下聽講，用考試篩選學生，只是多了更多的學習履歷和學科。這樣的孩子要如何用著過去既有的知識來應付未來無法預測世界呢？

也是因為這樣的教育，讓現在的年輕人有著及時行樂、爭取關注、和小確幸的想法，其實會有鮭魚之亂，中高世代的家長和老師該深刻反省。

現在的資源不像過去，要靠一份死薪水在台北買房子根本是天方夜譚，買了車子也養不起，同一份工作，新人的門檻與要求比十年前高出不只十倍。年輕人已經了解，不可能完成「讀好書、找好工作、買房、結婚、生子」的父母輩模式，這些也不會是他們的人生目標，他們想尋求的是能見度和被肯定的感覺。

在現實中既然無法達到父母輩的人生目標，但他們能在社群媒體上讓同儕或者追蹤者看見，若改個名字就可以過著平日無法享受的奢侈生活、在網路媒體上大鳴大放、甚至可以靠玩耍賺外快，這種小確幸，何樂而不為呢？

一位台中大學生，靠著免費壽司賺七千元的外快，再自掏腰包三千元，捐出一萬元給公益團體，年輕人以他們的方式做公益，姑且不論想在社群媒體上引人注目的心態，其創意和決心就該給予正面肯定。

帶孩子找尋人生意義

我們的教育不能再複製工業化時代的工人了，我們的學校不該是灌輸知識、練習考試、讓他們考上好大學或找到好工作的地方。蓋瑞・葛汀（Gary Gutting）在《哲學能作什麼》書中指出，大學教育的目標應該是營造一個知性的文化，成功的教育不是知識傳遞量的多寡，而是學生願意終身學習的熱情。

在美國的設計思考特許學校，一間車廠裡、擺著設計思考探討所需的桌椅、白板、彩色筆、和電腦，就可以開始在車庫裡探討在地議題，為地方困境設計教育藍圖，不斷實驗和修改原型，打造自己理想的校園，透過自學跨域，展現自己有能力影響當地小鎮。

課程是以六周或十二周為一期，教師針對在地議題設計長課程，例如高齡社會的困境，來研發改善其困境的主題，一學期就進行兩個主題，學科知識從主題發展出來，例如因應高齡主題，需要有統計學的概念（數學）、社群行銷的概念（語文、歷史、經濟）、科技能力（邏輯、資訊）、及健康照護（技術操作）。

一個學期只操作兩個議題為主軸的長課程，讓學生理解社會面臨的困境，學習是為了解決自身周遭的問題。現今世界有這麼多性平、衛生、能源、人權、環保、貧窮等議題，若能夠激發年輕人「天下鮭心」的熱情，一起發出「鮭派氣功」，不僅年輕世代能夠面臨未來未知的挑戰，社會也能被推動往前。

過去的教育系統是給學生鮭魚吃（知識傳遞）。現今的教育系統該是教學生使用魚竿，自己抓鮭魚吃（自主學習）。未來的教育，該是師生一起出海捕鮭魚、一起經營鮭魚壽司、一起想出創意的鮭魚行銷策略（共創學習社群）。

延伸閱讀：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航