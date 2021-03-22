「世界水資源日」立委環團齊呼籲：耗水費今年就開徵、用水大戶水價合理調漲

今（22）日是世界水資源日，而台灣正在面臨水情告急；經濟部已經表示，擬於明年開徵「耗水費」，根據水利署調查，每月用水超過上萬度有5大產業，包括石化、造紙、光電、電子與鋼鐵業，共計1817家廠商，每月用水量占比高達4成，未來將被納入徵收對象。時代力量立委陳椒樺、民眾黨立委蔡壁如不約而同和民間團體召開記者會，呼籲開徵耗水費不需要等到明年。

水價應調整，先從用水大戶下手

陳椒華偕同水資源保育聯盟，以及蔡壁如和台灣環境保護聯盟、台灣乾淨水行動聯盟等民間團體召開記者會，2場記者會共同指出，水資源使用和定價的不合理；在各種水資源調度管理措施上，水價是調節的有效政策工具，台灣水費明顯偏低，造成變相補貼少數用水大戶。

蔡壁如指出，目前50度以上用水大戶只佔5%卻使用4成水資源，其中1000度以上的工業耗水大戶只占了用戶數的千分之一，就用了全國3成的水。政府壓低水價，使得台灣水資源管理欠缺效率。去年下半年到今年停灌面積9.4萬公頃、補償金額86.2億元，創20年新高，這些代價都是全民負擔；緊急海水淡化廠每度35元，賣給工業用水大戶也只有12元，中間的差價也是全民負擔。

蔡壁如主張，台灣水價全世界第二低，僅有中國水價的5成左右，27年來沒有合理調整，造成台水虧損，無法累積盈餘做水管的全面汰換。她認為50度以下的民生基本生活用水、洗車業、小吃業等不調漲，50度以上大戶水價應該合理調整，否則業者不會願意使用每度20元的再生水，節水產業也很難像以色列、新加坡那樣發展。

耗水費明年開徵，立委：今年就可以做

對於耗水費開徵的時點，經濟部長王美花日前表示，預計明年開徵。蔡壁如和陳椒華則都要求今年就該開徵。

經濟部日前表示，評估條件為「用水最多、家數最少」，水利署資料顯示，月用9萬度以上的超大用戶有256家，用水量占整體的29%；1萬度至9萬度的大戶則有1561家，用水量占比12%，加總後，月用萬度以上的1817戶廠商，每月用水占整體的41%，產業別包括石化、造紙、光電、電子與鋼鐵業。

也就是明年一旦開徵耗水費，上述產業別將是主要適用對象。門檻訂定後，下一步就是要將產業分類，並針對不同產業訂費率，耗水費率直接採每度幾元計費，而非用水比例。

蔡壁如則表示，台灣上次大旱在2015年，當時「供五停二」，造成人民恐慌，賣場礦泉水、儲水設備被搶購一空，因此才有2016年耗水費的立法。這5年開了60幾場與產業界的座談會，還做了2次產業衝擊分析、已經擬定4到5個徵收方案，相關研究已經完備，徵收辦法的草案不應該再拖到年底，政府遲遲不依法開徵耗水費，這是行政怠惰。

蔡壁如辦公室統計，前五大用水大戶的水費，大約只佔其營業成本千分之一，以一度課徵1到3元來估算，等於只占營業成本萬分之一，廠商應可負擔。蔡壁如強調，課徵耗水費絕對不是在缺水的時候對耗水大戶落井下石，而是希望用水大戶在平時就珍惜珍貴的水資源，促進水循環再利用，並催生節水產業。

陳椒華主張，1000度以上的用水大戶應該立即開徵耗水費，不應等到明年，早日徵收才可帶動全民節水。工業農業用水進行政策環評更是迫在眉睫，經濟部責無旁貸。陳椒華也呼籲政府在用水的產業應該進行政策環評，不能和無限制的去發展任何產業，要去評估到底水資源夠不夠用。

陳椒華指出，耗水費制度本意是為促使業者採取積極性節約用水措施，行政院應調降開徵門檻，透過級距費率，課以不同的用水負擔，並應及早公布期程，讓業者有時間做好過度的準備，共同面對缺水課題，轉型往產業永續用水新思維的目標努力。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉也說，水資源是公共財，使用者付費天經地義，支持產業發展的同時也應儘速開徵「耗水費」，由高耗水、耗電產業先徵收，並依水級別調整不同費率，才符合世界水資源日，珍惜水資源的意義。

保護水資源，水源區劃設

另外除了水價調整和耗水費的徵收，陳椒華也主張，應啟動產業轉型、水源保護區劃設公告及保護農業灌溉用水等現象，建立永續的用水思維。環團呼籲，水利署應儘速公告飲用水源的自來水水質水量保護區，劃設公告保護區。農民代表洪箱就指出，每次的停水犧牲的都是農民，但農用的水可以再活用，工業用的水並不行，反而成為污水，補助不是永遠的措施，希望政府要勇敢的面對問題，不要再鴕鳥，必須保護農業灌溉用水。

另外陳椒華也表示，現行各類工業區或是產業園區設有污水處理廠的比例不高，都市計畫的工業區很多也都沒有污水處理設施，工業區的廠商廢水直接排放後影響河川和地下水水質，生態因此受到影響；另外受到陳椒華邀請前來的反掩埋場自救會人士陳清鑫也指出，他所在的苗栗就有開發公司規避環評審查，打算在水源地設置廢棄物掩埋場，將會影響超過13甲的農地，呼籲各界關注。

而受到蔡壁如邀請的台灣乾淨水行動聯盟祕書長南光遠，也談到新竹的2座水庫提供科技業的製程所需要的良好水質，目前蓄水量僅存390萬立方公尺，水庫水的源頭頭前溪，同時是主要的民生用水來源。民生用水的隆恩堰取水口，每日取水量已降至僅僅9萬噸，旱情使得上游所排廢污水的含量提高。根本的解決之道，是全面落實「飲排分離」、「灌排分離」，以設置專管來嚴格限制廢污水排入自然水體的現況。

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核稿編輯：翁世航