阿里山發生森林大火，為何「預警系統」沒有發揮功能？

重點摘要

依據阿里山氣象測站資料，10月到翌年3月原是阿里山地區的乾燥季節，也是森林火災好發季節，今（2021）年3月累積降雨量僅有8mm，有較高林火發生風險。根據研究，未來台灣平均降雨量變化雖不明顯，但乾濕差異增加，在此趨勢下，乾季森林火災發生率可能增加。 台灣採用「林火危險度」燃料模式預警森林火災，計算引燃潛勢機率，但此次預警系統並未發揮功能，其原因在於未將雨量乾旱資訊納入考量。 我們應可建立更好的森林火災預警系統，在預警模型中納入更多考量因素，並在發生潛在高風險地區實施因應措施。

議題背景

2021年月03月19日阿里山地區發生森林大火，新興科技媒體中心邀請專家解析台灣發生森林大火的可能原因。

一起來看看專家怎麼說。

邱祈榮（台灣大學森林環境暨資源學系副教授兼生物多樣性研究中心主任）

2021年3月21日

根據報導，阿里山公路69公里處附近下方（屬大埔事業區第228、229林班），3月18日下午2時左右發生森林火災，嘉義林區管理處立即動員搶救，因現場為草生地、竹林地，火勢延燒迅速。

3月19日上午火勢往阿里山公路68公里至69公里處的上方邊坡延燒，經空勤、陸軍航特部直升機投水12架次以上，直至3月19日晚上仍未獲控制。

以上新聞對於阿里山公路沿線而言，並非罕見的新聞。以林務局2019年9月27日所發布新聞：「認知高風險森林火災區域為中南部山區及沿海的保安林，如台中大肚山區、梨山地區、南投魚池鄉及仁愛鄉、嘉義阿里山公路沿線山區、台南玉井區、高雄旗山區、六龜地區以及屏東恆春等區域」，顯見嘉義阿里山公路沿線，應是發生森林火災的高風險區。

以此次阿里山公路發生的森林火災為例，依據阿里山氣象測站2009－2020年12年間的平均月雨量資料，顯示阿里山地區從10月到翌年3月月平均月雨量，均低於全年降雨量的5％以下，是明顯的乾燥季節，也是森林火災好發季節。

2009－2020年間3月平均月降雨量達139mm，但今年3月僅有3月3日至5日有降雨，累積降雨量亦僅有8mm。從3月6日至森林火災發生的3月18日，長達13天均未下雨，顯見該地區乾燥的嚴重程度，讓星星之火足以燎原。

從森林火災的發生與撲滅而言，一般以「火三角」的原理來詮釋，即燃料、氧氣與熱源。先要有火燒的燃料，足夠的氧氣，當有熱源提供達到預熱與燃燒溫度時，便會發生森林火燒現象。

由於森林地區氧氣供應無虞，植物本身就是燃料，因此也常常經由掌握燃料狀態，即防止火源的方式，預防森林火災。

目前林務局在森林火災預防方面，採用「林火危險度」做為林火發生預警工具。林火危險度採用燃料模式，依林火觀測站溫度、溼度及燃料濕度，藉由機率模式計算出引燃潛勢機率。依據此模式估算結果，3月17、18日兩天的全台林火危險度分級圖，幾乎都屬於安全級，明顯與發生森林火災的阿里山地區差異過大，未能達到提前預警的效果。

究其原因應在於所運用的燃料模式，未能將雨量資訊納入考量，因此在今年極度乾旱的情況下造成誤判，實有調整改進之必要，方能因應未來氣候變遷情境。

此外，目前燃料模式已建立超過10年，期間是否有配合實際發生森林火災的資料，進行參數檢核及修正，或考量因應地區特性不同，建立地區型預測模式，也都應被考慮在內。

同為風險評估工具，目前氣候變遷風險評估整合脆弱度、危害度及曝露度建構風險評估模式。觀諸森林火災，除目前考量的自然環境之外，亦可參照氣候變遷風險評估模式，納入人類活動觸發、保全對象敏感性、燃料類型火燒強度等因素，讓森林火災發生的風險評估更趨於完整。

依據台灣氣候變遷科學報告，台灣地區未來伴隨氣候變遷降雨特性：百年的平均降雨量趨勢變化並不明顯，但未來降雨量乾濕／豐枯差異增加，也就是豪雨日數些微增加，小雨日數顯著減少的趨勢，中南部乾季降雨將有最明顯的減少。在此降雨特性之下，未來發生森林火災的可能性應會增加。

在森林火災預防方面，可納入其他非氣象因素或分區預測，建立更良好的森林火災風險評估的預警系統，掌握森林火災發生的時空動態資訊。在發生之前盡可能在高風險區進行預防措施，例如加強防火巡守、完善防火整備、及山村社區防災等。

遏止森林火災之發生，或即使發生亦能降低火災衝擊影響，方能有效因應氣候變遷提高森林火災發生之風險，減少對森林造成的影響。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航