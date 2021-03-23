北京的美中對話談判策略：戰略上藐視對手＆製造衝突升高對峙

美中二加二對話剛剛結束，對於楊潔篪與王毅趨近於挑釁或針鋒相對的言論，輿論多冠以戰狼瘋狗外交加以撻伐，也以政治正確的大內宣形容兩人的政治動機，但往往忽略了在這種「理性計算下的不理性行動」所蘊涵的策略，若從中共外交上的行為慣性觀察，大概可以勾勒出一些輪廓。

戰略上藐視敵人，戰術上尊重對手

「戰略上藐視敵人，戰術上尊重對手」始終是中共談判策略的基本原則，這在實力不同強弱階段中將有不同的政治效應。舉例來說，「中國人不打中國人」就有兩種截然不同的意義，弱的時候是用來進行情感勒索、遂行和平共識的工具，強的時候則是進行政治恫嚇或招降的武器，這使得自己在過去國共鬥爭的歷史中始終如魚得水。

這套策略放在外交場域，就是搭配某些宣傳的伎倆，達到最大化的政治效應。例如在韓戰結束之前的板門店談判，中國刻意在雙方的椅子高度上動手腳，在照相的角度安排下，就出現了美方談判代表與將領向中方低頭認輸的錯覺，這種人為操控的假象對於其內部宣傳取得重大的效果，王楊兩人此次的發言就是為了造成「據以力爭、寸步不讓」的形象。

「不設前提、不分大小」是政治對話與談判的基本原則，即便雙方存在血海深仇，上談判桌的目的就是為了解決問題或是凍結持續惡化的狀態，所採取的策略往往都會選擇「先易後難」與友善的政治氛圍，並且都會在將談判籌碼區別為「原則性」與「可妥協」兩大區塊，因為讓對手沒得選擇或零收益的互動不可能找到解決方案。

這些談判模式在外交史中都可以找到範本，以埃會談是個正面的個案，德蘇簽訂互不侵犯條約則是各取所需的產物，雖然希特勒達到「避免兩線作戰」之目的後隨即撕毀這個魔鬼交易。

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中共在這次美中對話採取的「亮牌」策略則是背其道而行，在先聲奪人拉高政治調性的態度下，不僅轉嫁自己必須負擔的政治責任，同時倒果為因模糊了對話的政治目的。

這次對話的目的不是解決問題，而是製造問題

說穿了，北京根本無心在現階段解決任何問題，反而透過這次對話過程製造問題，達到自己既定的政治目標。

直白說，這些發言內容根本不是為了創造對話友好條件或試圖改善雙邊關係，而是在衝突的過程中，透過內宣傳達「美方蠻橫打壓中國」的認知，除了錯置加害人與被害人的關係外，由於一開始無限上綱，製造衝突的作法，中國未來若在「非原則性」的議題妥協時時，就可以達到「北京已做出重大讓步」的假象。

這就是列寧所謂「退一步，進兩步」的邏輯，也是典型的「軟硬兼施」或「和戰兩手」的統戰作為。

最後，中共的談判技巧著重觀察對手的行為模式，這次採取戰狼外交趨緊挑釁的作法，就是在首輪的對話過程中試圖暸解民主黨國安團隊的內部矛盾、政策底線、談判策略、個人風格，這個壓力測試累積的經驗值，將成為未來拜登與習近平首次會晤時的重要情報來源。

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對於民主黨政府而言，最佳的回應之道自然是如法炮製，除了歸納分析冷戰以來美中談判的的議題與結果，畢竟雙方未建交前即在1955年進行大使級對話，對於中共的談判模式並不陌生。

此外，分進合擊與角色分工也是重點，在黑白臉的軟硬之間更能創造靈活的政策空間，更何況美國擁有的資源更能支配議題的選項與籌碼，這是中共難以匹配比較的。

諷刺的是，中共採取的戰狼外交至多只有短期的戰術意義而無戰略高度，考慮的是內部政治效應而非打造昔日大國外交的形象，圖窮匕現恐是這次對話的最佳註解。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航