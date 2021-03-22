【影片】他的墨寶曾遍佈全香港——「九龍皇帝」曾灶財為何到處寫字？

圖文／影片：皮毛小知識

萬一新一代00後不知道誰是「九龍皇帝」，我嘗試先用一句話來介紹他，「九龍皇帝」曾灶財是一位在香港街頭到處寫滿一篇篇獨特漢字文章街頭塗鴉者。

Photo credit: 影片截圖

轉眼間「九龍皇帝」已經駕崩了十多年，還殘留在街上的塗鴉真跡已經所淨無幾。但若果你不是太年輕或者曾到過尖沙咀天星碼頭，相信你都必然會親眼在街頭看過他的墨寶真跡。

雖然「皇帝」生前喜歡去到那裡寫到那裡，但因為他行動不便，所以塗鴉大多集中在他居住的觀塘翠屏邨附近一帶。當時塗鴉遍及大廈外牆、護土牆、天橋橋墩、路上的電箱、電燈柱、甚至是戲棚內的隨意一個空位，只要「皇帝」喜歡，他就會揮筆填個滿滿。

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而塗鴉作品內容多是「九龍新中國王曾灶財住觀塘... 皇后文褔彩...」「一世祖曾廣禎公、二世祖曾潮風公、三世祖曾文孫公...」內容看似千篇一律都是「宣示主權」，但多看幾篇之後就會發現細節上都不盡相同。今次皮毛小知識會跟大家介紹「九龍皇帝」曾灶財：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex