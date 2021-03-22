AZ疫苗開打首日：35家醫院院長完成接種，24日配送第二批7600劑

中央流行疫情指揮中心今（22）召開記者會，說明由阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）產製預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗開打首日情形，目前已有35家醫院院長完成接種，疫苗第二次配送將於本週三（3/24）進行，增加配送7600劑。

指揮中心也與宏達電旗下的團隊合作，於疾管家建置「Taiwan V-Watch」武漢肺炎疫苗接種健康回報系統，提供民眾於接種疫苗後，定期回報自身健康狀況。指揮官陳時中也在記者會上舉H1N1疫苗為例，鼓勵民眾接種預防疫情。

35家醫院院長完成接種，24日進行第二批疫苗配送

指揮官陳時中表示，AZ疫苗開打首日已有35家醫院的院長完成接種，無特殊情形，接種數量未來將會每天統計一次。至於陳時中今早接種後的個人情況，他表示還好。

發言人莊人祥補充，AZ疫苗本週三會進行第二次配送，醫療院所數量會從57家增加到62家、增加配送7600劑，累計配送疫苗數達到5萬2100劑。

針對近來AZ疫苗接種後產生的不良反應，陳時中舉2009年的H1N1全球疫情為例，重申接種疫苗有一定的風險存在，但沒有接種疫苗所面臨病毒威脅的風險還是較高。

陳時中表示，2009年H1N1疫情流行時，世界也是將希望放在疫苗。他表示台灣當時準備了1500萬劑，施打了550萬劑左右。法國當時購買加上自產，總計有8千萬劑的疫苗。但由於法國疫苗接種躁期，有一名醫師接種後出現GDS（一種急性周邊神經病變），疫苗接種率因此降到7.8%，那一波疫情在法國大約造成312人死亡。

當年的台灣接種率為25%、全球排名第5，因此受到H1N1的傷害較小，總共有49人染疫死亡，與當時其他國家相較是少的。

接種後有哪些注意事項？民眾可透過「Taiwan V-Watch」回報健康狀況

指揮中心發言人莊人祥補充說明AZ疫苗接種的注意事項，除了先前已提及的內容，他補充AZ疫苗不得與其他廠牌交替使用，也不得與其他疫苗同時接種。

民眾14天內有打過其他疫苗（例如流感、帶狀皰疹疫苗），都建議等14天後再接種AZ疫苗。另外就是民眾先前接種的疫苗若屬於活性減毒，就得再等28天。

莊人祥提醒，如果接種者本身本身是孕婦，目前在醫院照顧疑似或確定病例，需經醫師評估後是否接種。如果哺乳中的婦女若是建議接種的風險對象，接種後可持續哺乳。

其他注意事項還包含：

接種後必須在附近休息30分鐘、經過醫師人員觀察沒事才離開。

疫苗接種後要加壓2分鐘，避免接種部位出血或血腫。

疫苗接種後有可能接種部位紅腫熱痛，也可能造成全身疲倦、肌肉痠痛、體溫升高等反應，這屬於輕微症狀且在15天內消失。

疫苗接種後有的會有發燒，這在兩天之內會緩解，發燒超過48小時，或是有嚴重過敏反應，例如呼吸困難、氣喘、紅疹的症狀，應儘速就醫，並告知醫師你曾接種過疫苗。

出現血栓或其他罕見血栓情況，或是接種14天內出現呼吸困難、胸痛、腹痛、四肢腫脹、冰冷或嚴重頭痛、疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青或紫斑等症狀，請應立即就醫，並告知醫師你曾接種過疫苗。

莊人祥說明，不論是醫護人員或是民眾，只要有任何相關的不良事件發生，都可以回到原先接種的醫療院所，或是撥打1922通報，會有相關人員前去關心。後續也會針對當事人是否有就醫、是否有造成嚴重的不良事件進行追蹤。當事人也可利用V-Watch自主回報健康狀況。

依據指揮中心的新聞稿，武漢肺炎疫苗已於即日起正式開打，為有效追蹤民眾接種疫苗後之健康情形，疾病管制署與宏達國際電子股份有限公司（HTC）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作，於疾管家建置「Taiwan V-Watch」武漢肺炎疫苗接種健康回報系統（下稱V-Watch系統），提供民眾於接種疫苗後，定期回報自身健康狀況。

指揮中心進一步指出，民眾接種武漢肺炎疫苗後，可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。

指揮中心表示，未接種武漢肺炎疫苗的民眾，也可藉由疾管家V-Watch專區，先行瞭解該系統的各項功能，及目前國內提供的疫苗種類、接種劑量、保護力、副作用、接種後之注意事項等資訊。民眾可從LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，將疾管家加為好友，以即時獲得防疫訊息。

延伸閱讀：

新聞來源：疾管家「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統正式上線（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：翁世航