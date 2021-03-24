【影評】紀錄片《削瘦的靈魂》：更加貼近精神與現實層面的，「在文字以及之外」的七等生

誰怕七等生註：現代主義文學的異數

相較於黃春明（1935-）或者白先勇（1937-）這類「課本作家」，抑或是學院派更重視的王文興（1939-）、陳映真（1937-2016），同屬於現代主義文學行伍的七等生（1939-2020）對於大眾而言，顯得陌生許多。尤其1997年寫就中篇小說〈一紙相思〉後他便不再動筆，更在2003年推出《七等生全集》後宣布封筆，親手將他文學時代的齒輪自行凍結。

本名劉武雄的七等生是苗栗通霄人，畢業於台北師範學院藝術科（現今國立台北教育大學），曾先任職小學教員，後為專心寫作而辭去教職，擔任以陳映真、尉天驄為首的《文學季刊》之編務。有趣的是《文學季刊》的成員，雖以「現代主義文學」的寫作者為主，但實則有相當「告別現代主義」的味道（可參考朱宥勳的紀念文）。在雜誌結束前後，也有如各作家寫作的分水嶺，例如陳映真便開始更強烈轉向國族寓言與現實主義文學，而黃春明也更傾向於鄉土文學之路。

換言之，雖然《文學季刊》的成員以現代文學主義派別的寫作者為主，但他們在此選擇往現實／鄉土／農工更加靠攏，惟七等生是少數毫不猶豫秉持現代主義的象徵與手法，持續探討生命存在的艱難課題，從〈放生鼠〉、〈精神病患〉一路邁向經典作〈我愛黑眼珠〉。

其實七等生的作品打從一開始就備受批評，在《文學季刊》結束後更是孤絕一身，幾乎可以稱他是現代主義文學的「異數」沒錯。比起白先勇化用意識流而大受好評的〈遊園驚夢〉，或者王文興發現「愛與罪可以有糾結」的〈欠缺〉，也同樣描述背德情慾的七等生與歐陽子（1939-），反倒是更加飽受倫理批評，尤其前者在1967年發表的〈我愛黑眼珠〉，主角李龍第背離妻子、選擇與妓女相擁度過洪水的內容，更是遭致大量的道德責難。

要等到多年以後，七等生的〈我愛黑眼珠〉才更為受到正面評價，研究者們紛紛為之平反（如馬森、柯慶明、廖淑芳等），而主角李龍第在「情境倫理」與「名分倫理」（借柯慶明語）之間的糾纏，以及小說探討人性的存在與價值，才得以被彰顯。然而寫作者七等生，終究是選擇自我放逐於文壇。

改編七等生：朱賢哲的《削瘦的靈魂》

「他們在島嶼寫作」系列推出以來，一直被視為是台灣作家的身影定錨。它在第一系列（2011）珍貴無比地保留了周夢蝶（1921-2014）余光中（1928-2017）、楊牧（1940-2020）等先行者的影像，更挑戰了如林海音（1918-2001）這些離世者的紀錄可能。第二系列（2015）更將觸角伸向香港，挑戰同時在台港兩地都備受矚目的作家，如以《我城》奠定地位的西西（1937-），不僅追憶香港的抒情詩人也斯（1949-2013），同時也提前保留了劉以鬯（1918-2018）的台港合作身影。

在第三系列宣告完成的同時，七等生來不及看到首映，便因不敵癌症提前離席。《削瘦的靈魂》因此成為了這位淡出文壇的孤隱者，最後留下的餘音。導演朱賢哲本就以紀錄片起家，2016年執導的《白蟻 - 慾望迷惘》入圍金馬獎最佳新導演獎。但在觀看此片的同時，我的內心不免焦慮：改編七等生是可能的嗎？

看得出來導演在選用的文本以及精準的文字語言下過一番苦心，朱賢哲並非簡單挑選出七等生的精髓，而是強烈希望透過作品描寫的不同面向，去帶出作者本人的不同人生階段。從幼童時期、青年成長到成年人的自白，一步一步推向七等生小說中所描繪的情慾啟蒙，延伸至其對世界黑暗面的透徹。朱賢哲的影像鋪排，顯然有其強大的內功能力，足以帶領觀眾去認識這位直視人性黑暗／背德的寫作者。

《削瘦的靈魂》在開頭便是強烈的礁岸、孩童的破爛堡壘，那種既稚嫩卻晦澀的生命初景，可見導演的費力，以試圖接近七等生的語言與精神世界。在全片中，朱賢哲反覆以「黑白影像」與疏離的電影語言，切割他如何改編／還原七等生的作品內容（而現實的訪談則是彩色的）：例如經典的〈我愛黑眼珠〉就透過演員與動畫，將大水來臨的焦慮與掙扎、人性的醜陋與現實，用盡全力般烘托出來。

但即便如此，對我而言，在觀看過程中仍有諸多疙瘩，七等生那綿延迤邐、被文學評論家劉紹銘形容為「小兒麻痺體」的文字，要透過影像化與旁白重新具現化，本身就有極大的難度，儘管導演再有才華，但要挑戰這類經典文本也實在是困難的。

這也不免令我想起在關錦鵬版的《紅玫瑰與白玫瑰》（1994）中，試圖呈現王嬌蕊與佟振保初次見面，她飛濺的泡沫如情慾般吸著他的手，張愛玲寫：「那一塊皮膚便有一種緊縮的感覺，像有張嘴輕輕吸著它似的。」但在關錦鵬特意特寫的鏡頭下，只是肥皂沫與手的靜止畫面——熟悉張愛玲的讀者即使能感受到他盡力還原了文本，但觀影的感覺卻是只顯得文字之強大與傾軋，使得影像本身成了荒謬、無機的特寫畫面。

或許，要忠實還原、改編七等生終究是不可能的。值得一提的是，本片的旁白不似過去文學紀錄片選用雷光夏或溫柔女聲的聲音，或者作家親自朗讀（猜想七等生也不願意），最後則是選用導演的嗓音加以配述——另一個創作者（配音者）的獻聲，反而因為捨棄優美流暢的美聲朗讀，更加貼近七等生的文學世界，從純粹褒揚的文學紀錄片套路中跳出。

紀錄七等生：如何敲開閉鎖的靈魂

然而無論任何性質的紀錄片，最大的挑戰就是「被紀錄者」願不願意把自己交給紀錄者。例如黃惠偵以女兒身分逼問、接近挑戰紀錄片倫理的《日常對話》，因母親終究卸下心防，而有了對話的豐碩果實；或者因受訪者反覆迴避鏡頭，而後又旋即離世，而成為了吳耀東導演個人抒情語言的《Goodnight & Goodbye》。

鏡頭本身就會是種暴力、直截了當的斷章取義。這是紀錄片無法迴避的議題，也是紀錄片倫理長期以來被探究的焦點。從《削瘦的靈魂》可以看出，起初七等生對於被拍攝明顯有著抗拒意念，作者本人對於鏡頭的閃爍，需要旁人的補述來成全。在「他們在島嶼寫作」第一系列中的《朝向一首詩的完成》，溫知儀也透露楊牧對於拍攝的限制（一天只能六小時，盡量不能打擾），這使得影片本身需要極多補述的空間，所以導演被迫選擇用各種藝術形式去完成屬於楊牧的「詩」。

朱賢哲則努力去靠近七等生，讓他彌足珍貴的影像可以被留下，而有了少卻稀珍的作家身影。觀影到後頭，七等生已經較能侃侃而談，或者直視鏡頭（或者世界）。另一方面，雖然朱賢哲與其他導演也同樣選擇改編了七等生的文學作品，但更難能可貴的是他不只單單為了表現作者的寫作，而流於「交功課式」的選擇經典。為了表達七等生的精神世界，就連每一個黑幕選擇的文字，都在在展現出了紀錄者的功力——朱賢哲是透過個人的感悟能力，挑出了想了解七等生，就無法遺漏的每一字句。

也因此在每一個鏡頭之間，可以明顯感受到朱賢哲作為同等較量的創作者，對於這狂放不羈的隱者，也必須展現更公允的多樣面目。電影中不只碰觸寫作者感情世界的繁複，對於家人情感的傷害，是以七等生跳脫出作家身分，回歸「劉武雄」的本名狀態。除了前女友或學者廖淑芳的側面觀察、互動外，在朱賢哲與七等生女兒小書的對談中，很難不被他們的對話動容——那不得選擇的出身與家世，面對這樣「削瘦的靈魂」，也因而被親人削薄了自身，需要經過長時間的內耗與接受。朱賢哲選擇的七等生，不只是「文學的七等生」，也同樣是「現實的劉武雄」。

最後，回到本文最想探討的問題：七等生的文學可能還原嗎？在朱賢哲極盡所能地詮釋後，答案也許還是否定的。畢竟要呈現那荒誕、苦澀以及隱晦的情感，涉及的是人類內心的宇宙，而影像敘事終究是「另一種層面的文學」。但最可喜的是，相對於某些歌功頌德、純粹影視化文字的文學紀錄片，本片並非為還原七等生的文學或者讚揚七等生的地位而存在，而是更加貼近屬於精神與現實層面的，那樣「在文字以及之外」的七等生。

註釋：在此化用曾獲三屆普立茲戲劇獎的得主、美國劇作家愛德華・阿爾比（Edward Albee，1928-2016）的東尼獎得獎作《誰怕吳爾芙》（Who's Afraid of Virginia Woolf？）劇名。

延伸閱讀：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航