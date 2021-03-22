長者（登機）防跌指南

一覺醒來，全部都是美國總統拜登在登上總統專機「空軍一號」時連續跌倒三次。

長者跌倒的成因和風險因素有很多，大致分為內在和外在因素兩種：

內在因素 外在因素 年齡

女性

無伴侶（包括單身、離婚或喪偶）

獨居

膝關節炎

中風病史

柏金遜病史

步履不穩

平衡力欠佳

高血壓

糖尿病

骨質疏鬆

長期病患

大小便失禁

認知障礙

抑鬱

視力障礙

姿勢性低血壓（俗稱「蹲低起來見頭暈」）

手握力疲弱

自我認知有糟糕的健康狀況

有跌倒病史

跌倒恐懼 正在服食四種或以上處方藥力

正在服食安眠藥、抗抑鬱藥

正在使用助行器

活動範圍因外在原因受限制（例如子女不讓父母獨自出門）

足部問題或鞋履選擇不當

外在環境構成的危險

新加坡衞生部連同各當地醫療專業學會建議，長者達到65歲或以上，六個月內跌倒超過一次，就應該由醫護人員替他進行一個全面的跌倒風險評估。以上的風險因素逐一評估、處理，以免再發生跌倒狀況。若果因為皮外、筋骨肌、甚至頭腦損傷，社會要負擔的醫療成本自然水漲船高。

問題來了：如果某長者有高血壓、糖尿病、柏金遜、抑鬱症，但醫生要盡辦法處方三種藥或以下，那怎麼辦好呢？幸好，以上的問題都可以靠運動處方去紓緩狀況。臨床指引建議，長者每週要進行至少兩次中等強度運動（要維持最高心跳約70至80%），運動課表亦應該有平衡力及協調性訓練，這些都可以改善血壓、糖尿、柏金遜和抑鬱問題。老人科醫生會密切留意長者在運動後各指數的變化，調較甚至減少用藥，減少跌倒風險。

人家說六個月跌兩次就要送檢，總統先生一分鐘跌三次，應該快點叫救護車。又或者，大家想多了，可能只是外在因素引致跌倒。

一般治療師的家居檢查都會細看。再看看登機片段，滑倒的三次全部是左腳踩空。有三件事要留意：

是鞋的問題？不適當不合身的鞋履當然會令踩地不實在，容易跌倒。 還是地氈的問題？其實臨床指引也提到，長者的家居放地氈其實是大忌中的大忌。 有行家則認為是因為他要表達自己在心態和體能上的年輕，想用現時古今中外男神常用的輕跳躍方式上機，也不抓穩扶手。但他不應該沒有想到，現時最炙手可熱的男神們，已經夠資格當他的孫和曾孫了。

我想起很多年前在香港工展會發生的一件事。年邁夫婦去完工展會回家，巴士到站後，伯伯叫婆婆坐在下層，因為他覺得婆婆手腳笨拙，上巴士上層的扶手會抓不穩，自己就爬上上層透透氣、看風景。

巴士司機為了趕及到總站，突然加速開車，快得連前後車門都沒有關好。伯伯仍然在爬上上層，但因為加速力量太大，他整個人從樓梯上滾下來，加上後車門沒關好，他整個人被拋出車外。

在車上的阿嬤嚇呆了。伯伯幸好沒有嚴重損傷，但因為年紀太大，還是要留院觀察。

遠至美國總統，近至身旁伯伯，我的非精密科學的病床觀察還是《哈佛商業評論》引述心理學學者的大型研究都顯示，男人都會有一種莫名的自信，將自己估算的能力遠超於自己實際的能力。

至於事件與普京和美國副總統賀錦麗有無關係，我只是一介物理治療師，就不要作無謂猜測了。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

責任編輯：Alvin

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