《揪出小毛病！女生愛自己身體大檢查》：為什麼月經來前常常「感覺變胖」？

文：内山明好

月經不順、不正常出血為一般常見於婦科患者的共通症狀。絕不可輕忽那一、兩次的不正常出血。

病名：經前症候群（PMS）

症狀：

每個月生理期前1週左右，身體狀態就變差且會焦慮不安。 症狀隨著生理期開始而減輕、改善。

Photo Credit：蘋果屋出版

大腦無法完全處理荷爾蒙的急速分泌

約在月經開始前一週左右，身心都會出現各種變化。例如：感覺下腹部脹脹的，穿衣服時覺得腰圍緊了一點；食量沒有增加，體重卻多了2～3kg；無緣由地想要吃甜食。隨著年紀增加，症狀會愈明顯。

好發年齡：20～50歲

好發率：有月經的女性中占20～50％

門診科別：婦科

原因

大腦無法完全應付因月經週期，而產生變化的黃體素分泌量。容易發生在一絲不苟的人、完美主義的人身上，個性會影響症狀。

補充

體重增加的目的，是為了要補充因出血造成的營養不足，將水分、鹽分儲存在細胞中，延遲脂肪的代謝。這也是黃體素的作用。

容易誤認的疾病

PMS症狀之中，精神性症狀較強烈的稱為「經前不悅症」。在國外被認為是憂鬱症之一。

其他症狀：

乳房：乳房腫脹，而且會痛。

心：因為芝麻小事就生氣、想哭，情緒變化劇烈。

​​ KEY WORD：黃體素 月經前2週開始，分泌量急速增加。具有使子宮內膜增厚，讓受精卵容易著床、體溫上升的功能。 ​​ ​​

病名：月經困難症（生理痛）

症狀：

生理期的頭兩天，下腹部痛到無法站立。 止痛藥吃了也沒效，反而愈睡愈痛。

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子宮劇烈收縮產生的疼痛

月經困難症是指強烈的生理痛，會對工作等生活造成難處，比起一般生理痛更為嚴重。其中，下腹部痛是最常出現的症狀，通常也會伴隨腰痛、想吐、貧血、發熱等，有時還會持續4天以上。

好發年齡：10～40歲

好發率：–

門診科別：婦科

原因

沒有病兆的原發性生理痛，是月經來時分泌的前列腺素所造成。有病兆的續發性生理痛的原因，是子宮內膜異位症、子宮肌瘤等疾病。

補充

生理痛幾乎都是原發性的。因為前列腺素分泌過剩，造成子宮強烈收縮，所以下腹部才會有刺痛感。

容易誤認的疾病

症狀的輕重程度無法用數值來表示。因此，很難和一般的經痛做區分。

其他症狀

頭：有的人也會頭痛、暈眩。

心：因為疼痛難耐造成精神狀態的不穩定。

​​ KEY WORD：前列腺素 月經時從子宮內膜分泌的生理活性物質。具有使子宮收縮，將不需要的黏膜連同血液排出體外的功能。 ​​ ​​

病名：卵巢功能不全、無排卵性月經

症狀：

月經不是一個月以上沒來，就是一個月來兩次。 出血量少，滴滴答答地持續八天以上。

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沒有排卵就不會懷孕

同時會引起生理不順。卵巢功能不全的症狀是出血持續1週以上、月經週期的時間很長等，一旦惡化可能會造成沒有排卵。無排卵性月經是指有月經但是沒有排卵的狀態。也會出現月經頻發或月經稀發的症狀。

好發年齡：10～40歲

好發率：–

門診科別：婦科

原因

幾乎都是荷爾蒙失調所致。也可能是因為多囊性卵巢症候群或高泌乳激素血症而引起。

病名：黃體功能不全

症狀：

生理痛比上次和緩，出血量也減少。 在生理期預定日的兩週前就開始出血。

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並非經期的不舒服症狀減輕

有助於懷孕的黃體素，其分泌量變得不穩定。約在生理期預定日的2週前開始出血，且是持續的少量出血。通常月經前（黃體期）會有的乳房腫脹、身體發熱等症狀也都沒有出現。

好發年齡：10～50歲

好發率：–

門診科別：婦科

原因

黃體素的分泌量被卵巢內黃體的功能所左右。雖然引起黃體功能不全的原因不明，但可能和心理疲勞、抽煙而誘發症狀有關。

書籍介紹

本文摘錄自《揪出小毛病！女生愛自己身體大檢查【彩色插畫版】：一次搞懂300種妳覺得「怪怪的」身體訊號，帶妳從日常解》，蘋果屋出版

作者：内山明好

譯者：王淳蕙

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航