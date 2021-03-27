《揪出小毛病！女生愛自己身體大檢查》：為什麼月經來前常常「感覺變胖」？
我們想讓你知道的是
沒有病兆的原發性生理痛，是月經來時分泌的前列腺素所造成。有病兆的續發性生理痛的原因，是子宮內膜異位症、子宮肌瘤等疾病。
文：内山明好
月經不順、不正常出血為一般常見於婦科患者的共通症狀。絕不可輕忽那一、兩次的不正常出血。
病名：經前症候群（PMS）
症狀：
- 每個月生理期前1週左右，身體狀態就變差且會焦慮不安。
- 症狀隨著生理期開始而減輕、改善。
大腦無法完全處理荷爾蒙的急速分泌
約在月經開始前一週左右，身心都會出現各種變化。例如：感覺下腹部脹脹的，穿衣服時覺得腰圍緊了一點；食量沒有增加，體重卻多了2～3kg；無緣由地想要吃甜食。隨著年紀增加，症狀會愈明顯。
- 好發年齡：20～50歲
- 好發率：有月經的女性中占20～50％
- 門診科別：婦科
原因
大腦無法完全應付因月經週期，而產生變化的黃體素分泌量。容易發生在一絲不苟的人、完美主義的人身上，個性會影響症狀。
補充
體重增加的目的，是為了要補充因出血造成的營養不足，將水分、鹽分儲存在細胞中，延遲脂肪的代謝。這也是黃體素的作用。
容易誤認的疾病
PMS症狀之中，精神性症狀較強烈的稱為「經前不悅症」。在國外被認為是憂鬱症之一。
其他症狀：
- 乳房：乳房腫脹，而且會痛。
- 心：因為芝麻小事就生氣、想哭，情緒變化劇烈。
KEY WORD：黃體素
月經前2週開始，分泌量急速增加。具有使子宮內膜增厚，讓受精卵容易著床、體溫上升的功能。
病名：月經困難症（生理痛）
症狀：
- 生理期的頭兩天，下腹部痛到無法站立。
- 止痛藥吃了也沒效，反而愈睡愈痛。
子宮劇烈收縮產生的疼痛
月經困難症是指強烈的生理痛，會對工作等生活造成難處，比起一般生理痛更為嚴重。其中，下腹部痛是最常出現的症狀，通常也會伴隨腰痛、想吐、貧血、發熱等，有時還會持續4天以上。
- 好發年齡：10～40歲
- 好發率：–
- 門診科別：婦科
原因
沒有病兆的原發性生理痛，是月經來時分泌的前列腺素所造成。有病兆的續發性生理痛的原因，是子宮內膜異位症、子宮肌瘤等疾病。
補充
生理痛幾乎都是原發性的。因為前列腺素分泌過剩，造成子宮強烈收縮，所以下腹部才會有刺痛感。
容易誤認的疾病
症狀的輕重程度無法用數值來表示。因此，很難和一般的經痛做區分。
其他症狀
- 頭：有的人也會頭痛、暈眩。
- 心：因為疼痛難耐造成精神狀態的不穩定。
KEY WORD：前列腺素
月經時從子宮內膜分泌的生理活性物質。具有使子宮收縮，將不需要的黏膜連同血液排出體外的功能。
病名：卵巢功能不全、無排卵性月經
症狀：
- 月經不是一個月以上沒來，就是一個月來兩次。
- 出血量少，滴滴答答地持續八天以上。
沒有排卵就不會懷孕
同時會引起生理不順。卵巢功能不全的症狀是出血持續1週以上、月經週期的時間很長等，一旦惡化可能會造成沒有排卵。無排卵性月經是指有月經但是沒有排卵的狀態。也會出現月經頻發或月經稀發的症狀。
- 好發年齡：10～40歲
- 好發率：–
- 門診科別：婦科
原因
幾乎都是荷爾蒙失調所致。也可能是因為多囊性卵巢症候群或高泌乳激素血症而引起。
病名：黃體功能不全
症狀：
- 生理痛比上次和緩，出血量也減少。
- 在生理期預定日的兩週前就開始出血。
並非經期的不舒服症狀減輕
有助於懷孕的黃體素，其分泌量變得不穩定。約在生理期預定日的2週前開始出血，且是持續的少量出血。通常月經前（黃體期）會有的乳房腫脹、身體發熱等症狀也都沒有出現。
- 好發年齡：10～50歲
- 好發率：–
- 門診科別：婦科
原因
黃體素的分泌量被卵巢內黃體的功能所左右。雖然引起黃體功能不全的原因不明，但可能和心理疲勞、抽煙而誘發症狀有關。
書籍介紹
本文摘錄自《揪出小毛病！女生愛自己身體大檢查【彩色插畫版】：一次搞懂300種妳覺得「怪怪的」身體訊號，帶妳從日常解》，蘋果屋出版
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作者：内山明好
譯者：王淳蕙
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航