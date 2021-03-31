【動畫】《暮蟬悲鳴時 業》：國高中生該如何排解被老朋友拋棄、遺忘的痛苦？

《暮蟬鳴泣時 業》在三月完結了，作為一個死忠的《暮蟬》迷，從高中第一次看到《暮蟬》這部作品，就被它的推理故事深深地吸引住。

然而，就和我先前寫過的《誰是被害者》一般，作者都是用極為恐怖的手法，透過推理的劇情，來傳達人與人之間的依附關係失衡時，人們可能會出現的恐怖行為：在這些恐怖的行為背後，其實加害者背後想要得到的還是依附對象的關注，只是他們並不知道該怎麼辦，於是透過了迂迴的手法，間接的用犯罪的方式來面對他們的被拋棄感，而隱藏在他們憤怒的背後，其實是深深的悲傷。

（以下有雷，閱讀前請自行評估）

在本篇正文開始之前，我先稍微描述一下舊作的故事大綱。13年前的舊作《暮蟬悲鳴時》與《暮蟬悲鳴時 解》，描述著主角古手梨花和她的同伴們：北條沙都子、前原圭一、園崎魅音、園崎詩音、龍宮蕾娜等人的悲慘故事。

梨花和同伴們住在一個以白川鄉合掌村為背景所改編而成的村莊「雛見澤村」，這個村莊原先在昭和48年左右，被政府預定要興建大壩而將沉沒到水庫之下，經過了村民的強烈反抗，以及當地望族園崎家透過軟硬兼施的方式，才得以保存下來。

然而在反抗的歷程當中，雛見澤卻發生了連續四年的奇異死亡事件：從昭和54年開始，大壩案的監工遭人殺害分屍，其中一名兇手下落不明，而在三年後，每到六月，也就是當地神社的祭典「棉流祭」當天，都會出現一死一失蹤的死亡事件。

一直到了昭和58年6月的棉流祭前後，時年11歲的古手梨花都會離奇死亡，梨花必須靠著「御社神」羽入的幫忙，才得以輪迴到另一個平行世界，再次試圖打破自己必然死於該年六月的悲慘命運。

經過一次又一次的輪迴，古手梨花終於和同伴們找出了幕後的真兇，避免了自己必死的慘劇。

被朋友拉著一起考高中，卻在入學之後被拋棄

而在2020年推出的新作《暮蟬鳴泣時 業》中，則描述了古手梨花因為長年困在雛見澤不斷地輪迴，因此有了想要離開雛見澤，到外地讀高中的想法。她拉著同樣在怪死事件中失去父母而與她同居的沙都子，一起準備貴族女校「聖露西亞女子高校」的考試，經過兩年多的努力，兩人終於考上了那間高中，沒想到卻又是另一齣慘劇的開始。

古手梨花的談吐與氣質，順利地融入了聖露西亞高校，成為同學們崇敬的對象，許多人都以「梨花大人」來稱呼她；然而北條沙都子的氣質與性格，和貴族女校可以說是格格不入，當初是因為她和梨花的羈絆，而被梨花說服一同考進這間名校的，但她對於學習卻一點興趣也沒有。

在梨花結交新朋友而與她見行漸遠、沙都子無法適應學校環境，於高二時被編入加強班的雙重打擊之下，沙都子逐漸地對梨花出現了恨意，新的慘劇漸漸萌芽。

Photo Credit: 《暮蟬悲鳴時 業》

失去依附對象的沙都子，引起許多網友的共感

當這部動畫演到沙都子被拋下的故事時，我在PTT動漫討論版上看到許多「梨花是渣女」、「梨花拋棄沙都子」、「明明是梨花硬拉著沙都子一起讀同一間學校，怎麼最後卻是梨花離開沙都子」的言論。

在看到這些留言時，起初我覺得，朋友們長大之後，會因為興趣、個性不同而結交新朋友，本來就是一件很正常的事情。

然而，後來仔細思考之後，我感覺到一股深深的悲傷──這些網友的留言，其實很有可能是將自身的經歷，投射到了沙都子身上，他們在求學過程中有可能也遭遇到原先說要一起好一輩子的朋友，卻在長大之後被對方拋棄的過程。

對於被童年時期的依附對象所拋下，任誰都會感覺到受傷的。而如果這樣的受傷沒有出口，再加上在新學校適應不良，便有可能成為一些自殺傷或命案的開端：近日的國中女學生硼砂下毒事件，雖然不清楚下毒者為何會萌生這樣的恨意，但可以感受到的是，她在學校肯定過得不快樂，再加上她對於那位女同學過度的執著，抱著非得要毒害她的心情來下毒；又或是當年震驚全台灣的北捷殺人案，兇手鄭捷在學校內適應不良，沒有知心的好友，也沒有人能夠陪伴他紓解內心的恨意，因而造成了一起社會上的悲劇。

畢竟與人連結的依附需求，一直都是我們一生當中不可或缺的生存要素，許多犯罪都來自於被孤立與被拋棄，終究導致不可挽回的結果。

承認自己的脆弱，找尋管道自救是很重要的一件事

故事中的沙都子，雖然對梨花做出了一系列殘忍的報復行為，但我可以深深感覺到她的恨意背後，其實帶著強烈的悲傷與痛苦。

當一個國高中生面對同樣處境時，到底該怎麼做呢？我認為有三個重要步驟可以給讀者參考：

一、承認與看見自己的受傷

對於沙都子而言，她對梨花的感情是由愛身恨的，畢竟被一個長年同居又一起拚上同一所高中的人疏遠，即便梨花並沒有惡意，但沙都子還是受了極大的傷害。

如果你也經歷過類似於沙都子的經歷，會感覺到怨恨、被拋棄，其實都是很正常的感受，畢竟隱藏在憤怒背後的，其實是很強烈的受傷感。只是這個受傷感有時候並不容易被覺察到，所以才更需要給自己一個空間，好好地去哭、去釋放這樣的悲傷。請嘗試地去看見自己：「我之所以這麼怨恨對方，其實我的內心是很受傷的。」

二、私下約對方談談，或是找尋以前的朋友聊聊

沙都子在故事當中，試圖透過惡作劇引起梨花的注意，卻造成其他同學被誤傷，也使得自己被老師懲罰。

許多人在面對受傷時，也會不知道該怎麼處理，因此會採取類似沙都子的方式，透過一些惡作劇、破壞秩序的行為，試圖引起對方的注意。我可以明白這些行為的背後，其實都是受傷所導致的結果，但是選擇這麼做，通常都不會帶來促進彼此相互了解的效果。

若是希望能和對方重新建立起關係，最好的方式還是透過書信、傳訊息等方式，約對方出來談談。但是在談之前，我覺得做好自身的功課也是很重要的。有許多人在談話的過程中，因為一言不合就對對方施以暴力，或是辱罵對方等等，不但未能達成原先的效果，反而使得彼此的關係更加惡化。

因此在與對方談開前，最好的方式是先整理自己的受傷，把憤怒背後的受傷感，如實地傳遞給對方知道。畢竟帶著憤怒找對方談判的效果，往往不會比坦白向對方承認「當你⋯⋯的時候，讓我感受到被拋棄、很委屈、很受傷」來得有效。

當然，除了找對方談談之外，找尋舊朋友尋求支持，也是一條可行的道路：當沙都子和梨花一起準備考試、一起考上高中的過程中，她忽略了自己其實還有很好的同伴：圭一、魅音、詩音、蕾娜。

這些人都是陪著沙都子一起長大、一起改寫當年慘劇的夥伴們，但沙都子卻遺忘了自己還有這些出口，他們是可以坦率表露情感的對象。

如果你也是一個到了新環境交不到朋友的人，找尋舊有的朋友，即便已經多時沒有聯絡，但他們會幫助自己的可能性還是不小，畢竟彼此有著那段一起成長的過程，而他們對於兩人的狀況也會比較熟悉，比較不會特別偏袒哪一方，反而有可能可以成為重建兩人關係的橋樑。

Photo Credit: 《暮蟬悲鳴時 業》

三、轉學到適合的環境、結交新朋友

沙都子的困境之所以這麼難解，還有一個原因是該校壓抑的氣氛，以及升學主義的氛圍。

事實上，即便到了當代台灣，也不是每一所高中都有足夠的輔導資源能夠利用。身兼心理與諮商背景出身，同時也是社會適應不良的我，其實很明白這一點：並不是每個學校都有充分的輔導資源，而即使有，某些學校的輔導老師、心理師其實沒辦法同理學生的困境。

我的意思並不是「那就不要利用輔導資源了」，而是當一個學校的輔導資源沒有辦法幫助到自己的時候，有時候承認這個環境並不適合自己，並轉學到合適自己的環境，也是一個值得嘗試的選擇。尤其以沙都子的個性，和那間學校是如此格格不入，加上梨花又忽略了她的處境，那麼沙都子坦承地告別與梨花的感情，主動轉學到其他適合自己的環境，也是一個可以嘗試的選擇。

被老朋友拋棄、遺忘，固然是一件很痛苦的事情；要坦承自己的受傷，也不是一件容易的事情。然而，如果能夠把重心從「對方」轉移回「自己」身上，把「非得和對方重建關係，否則就要對方好看」的心態，試著調整成「我可以試著和對方重建關係，但若不行的話，離開也是一個選擇」。雖然離開有時候很困難，但卻也是我們可以避免不斷反芻（ruminate）傷害、越陷越深，找回人生主控權，為自己做決定的一種方式。

給有興趣的讀者

在《暮蟬悲鳴時 業》完結之後，今年七月還會有《暮蟬業》的解答篇（《暮蟬悲鳴時 卒》。若對《暮蟬悲鳴時 業》有興趣的朋友，在看新的作品之前，勢必得補13年前的舊作，而補舊作有兩種選擇：

動畫《暮蟬悲鳴時》（第一季，共26集，OVA貓殺篇與主線劇情無關，不一定要看）→《暮蟬悲鳴時 解》（第二季，共24集），其餘作品（《暮蟬悲鳴時 禮》，OVA第一輯、《暮蟬悲鳴時 煌》，OVA第二輯、《暮蟬悲鳴時 擴》，OVA第三輯）則和主線劇情無關，可選擇性觀看。 漫畫《暮蟬悲鳴時》鬼隱篇（共兩本）→流棉篇（共兩本）→祟殺篇（共兩本）→潰暇篇（共兩本）→《暮蟬悲鳴時 解》揭曉篇（共四本）→贖罪篇（共四本）→皆殺篇（共六本）→祭囃篇（共六本）。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航