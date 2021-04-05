為什麼「愛情不能靠緣份」，男生談戀愛一定要主動？

文：智遠老師

Hey～大家好，有很多男生跟我說「愛情主要靠緣份，等緣份自己到了，再用心迎接就行了。」但也有很多人說，「愛情的緣份需要靠自己主動去爭取，親手把握真愛的過程，才稱為是一種幸福。」

不知道大家對的看法，是哪一種呢？

不管如何，其實作為男生，你都應該在愛情面前更主動一些。尋找一個適合自己的愛人，認準目標然後用心追求，這樣才能盡快收穫自己想要的愛情。因為追求女生不僅要拿出真心，更要掌握方法。如何用你的真心快速打動女生、如何讓自己在最短時間內獲得女生的青睞，這是你一定必須思考的問題。

但有些男生是完全沒有戀愛經驗的，加上自身性格的原因，遇到喜歡的女生，也總是不敢主動追求。而有的男生是，在追求女孩子受挫後，會萌生一種「算了，我還是老老實實單身吧」的念頭。但又有另外一部分男生表示：「不追難道等著注定孤生嗎？女生不都是靠追來的嗎？」

所以結論是「男生談戀愛，一定要主動追求女生嗎？」

其實說真的也不一定！你也可以等著女生來主動追求你阿，但前提之下，是你要能等著你喜歡的那個女生來主動追求你，但最怕的是你等來的結果，恐怕會是看著另一個男生主動追求她……。

所以到時候你是看著被搶走？還是自己主動去參加競爭？

我最經常被問說：「喜歡一個女生，但現在有個男生在追她，我該怎麼辦？」我倒是想反問他：「那你覺得自己現在應該怎麼辦？」無論是讓自己乾巴巴看著，還是與之競爭，都不如讓自己就做好準備，主動一點去追求自己喜歡的那個女生。

幸福永遠都不是等來的，要靠自己努力去爭取，才有機會！這麼簡單的道理，其實你也明白，不是嗎？

在沒有戀愛經驗的男生追女生，會有什麼結果？

跟你在一起，我沒什麼感覺……抱歉 跟你聊天，我真的覺得沒有共同話題…… 你是挺好的，但是我們的個性不適合……

這些都是追求女生失敗後，最常看見的「結局」。

有一些朋友會私信來諮詢我，說：「我既不是高富帥，又沒什麼成功追求女生的經驗，追女生還總是失敗。」我說：「如果你總是還用這樣的的狀態與心態，去追女生，那你99%還是會敗。」更可況，如果你是連一次經驗都沒有的普通的男生呢。

可是，你應該看過有些男生也並不帥，也沒什麼錢，但女人緣就是不錯，問題是........你是這樣的男生嗎？

「一次敗」挫敗感就會開始跟隨你，「兩次敗」恐懼與緊張，就成為了你的習慣，會阻礙你無法使用你所謂的「技巧」，以及無法做有自信的自己，戰勝不了恐懼與緊張，你會永遠在相同的圈圈走不出來。

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所以在追求女生之前，你得瞭解以下「四大重點」

男生追女生的第一大錯誤：總是討好女生、討好、再討好，說白了就是當舔狗。可是討好女生不對嗎？女生不喜歡舔狗嗎？ 這種思想當然不對，有些女生喜歡舔狗，其實是喜歡玩弄，但不會愛一隻舔狗。

第一步：不要對女生一昧的討好

一味的討好式聊天，會讓女生覺得你很無趣。其實很多男生都有這個「通病」，她說什麼就是什麼，你不敢反對、一味附和。那麼她就會認為你遇到其他女生或者更漂亮的女生，你也會這樣，你所有的付出也就沒有任何價值了。

那女生喜歡什麼什麼類型的男生，就做什麼類型的男生，喜歡什麼就聊什麼，不行嗎？不行！因為你就是你，你做不成別人。一個女生真正喜歡的，和自己口頭說出來的，往往都不是一個類型的男生。

聽上去不可思議對吧，但事實就是如此。你必須深刻的明白這一點，或者說以後你追求女生的時候，就會慢慢體會到這一點了。追女生次數越多、經驗越豐富，你就更能體會的越深刻。然後，你需要瞭解的是～「沒有自我的追求女生，這種往往都以失敗而告終。記住，這一點非常非常重要。」

你沒有經驗，你想追女生，你覺得到了戀愛的年齡了，該找個女朋友了，對於自己卻沒有一個整體的認識，對於想追求的女生，也沒有具體的理想類型。然後追女生從一開始的只要漂亮就行，慢慢的變成是女的就行……沒有自我的追求女生，就會一直用低人一等的方式去「尬聊」這顯然是不行的。

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也千萬不要以為說，只要我努力賺錢，我認真學習話術，我花錢、我幽默、我打扮帥氣，自然就會有女生來喜歡我、追求我的觀念。

上面說的這些，都是在與女生交往過程中的加分項沒錯，也確實有很多女生會為了錢而與「金主」交往，但你想想，她能為了你的錢、你的帥跟你交往，也代表能投向更帥、更有錢的人的懷抱，是吧？

而所謂話術、幽默感，同樣是加分項，但並不起決定性作用，如果沒有你自己的「個性展現」，就很容易跟女生變成「好閨蜜」而已。

女生是感性的，愛猜忌、好奇心強，面對注意自己的男生時，總是滿懷好奇，這就給了男生機會。所以，追求女生的第一步，是做到有自信，還要健談，舉止不失風度。對於沒有任何經驗的男生，追求女生本身就算是一件不容易的事情，不過只要認真學習，你一樣能夠獲得自己的幸福。

第二步：多製造機會，深入她的內心

很多女生都是注重細節的，走在馬路時走在外側、幫忙拿外套、包包這些小動作，都有可能會讓女生對你產生有好感。所以身為男生的我們，一定做好這些細節。你不需要非常刻意去增進你們的感情，也會慢慢提升的。但要注意掌握好「度」，讓一切自然，不要刻意。

第三步：不要過份屈服於女生的話語和態度

認識女生以後，你會發現女生都是「兩面派」，善變是很多女生最大的特色。回到剛開始所講的，討好型交往，甚至屈服於女生的話語和態度下，有可能就會讓你變成「長期飯票」。

第四步：做一個有責任心的男生

女生不僅討厭渣男，也討厭沒有責任心的男生。在追求過程中，要是她發現你是沒擔當的男生，沒責任心，那她一定不會喜歡你。具體來說就是不拿愛情當回事，沒有想過會給女生什麼樣的生活，或者畫大餅之後完全不去付出行動，在女生需要幫助的時候不聞不問，兩個人的愛情遇到問題時選擇逃避等等。

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總結

男女之間的戀愛競爭、婚配競爭是非常激烈的，如果你只想等待緣分，是不可能的，基本不可能。你得找、得尋覓、還得主動出擊。很多人想做天上掉餡餅，但無論男女，這都不可能。

所以在這項比賽中，很多人都敗下來的原因，是因為只願意去相信緣分，去花自己青春去等待，靠天分配而已。就像一份簡單的工作、一個簡單的客戶都是主動爭取來的，但是在有些人的思想裡，居然覺得好的對象是緣份等來的，這種思維會導致自己的戀愛不順利、婚姻不幸福。

很多男生在追求女生受挫時，總是埋怨女生沒有給出進度條，但是說實在的，這個東西它真的沒法量化。很多時候，因為倆人都沒想辦法推進，可能就會導致關係停滯在一個階段，這是一個很危險的信號。

如果一直這樣下去，男生很可能就會放棄，而女生還覺得是男生不夠主動。沒辦法，男女天生的思維就是有差異嘛，也在這些時候，很容易就會錯過彼此。

所以你想要追到女生，你不要只去看她的表面、瞭解她的表面。有的部份其實你只需要知道一個概念就行了，對她的瞭解越多越好，你知道的多，你的聊天代入感就越強，就能更能無所畏懼的發揮自己。

我們總是喜歡用自認為正確的方式來處理一些事情，追求愛情的時候也是如此。但聰明的男生會想辦法瞭解女孩的心思，因為這樣才能投其所好、提高成功率。給女生更多尊重和安全感，她對你的好感自然會不斷上升。

追求愛情的方式當然有很多種，方向不對、方法不對，那再多的付出和努力都是徒勞。結合自身的特點和優勢、尋找一些適合自己方法，你才能更快贏得女生的芳心。今天的分享就跟大家到這裡了，如果你還有其他任何情感問題，也歡迎給我留言，讓我來協助你。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航