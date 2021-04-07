【異國戀徵稿】我跟大溪地飛行員從CCF進展到CCR

文：趙子瑩（Tiffany Zoe Chao）

我可能就是所謂「CCR、ㄈㄈ尺」的人吧。最常被問的就是「你為什麼只跟外國人交往？」、「是不是洋屌比較不一樣啊？」、「跟台灣男生在一起過嗎？」、「吃過洋墨水的人都這樣？」。

心中正義的天使除了想為自己、還想為所有留學生反駁，但深呼吸後，卻停住自己的嘴。

遇見他，是在一家目前已經倒的衝浪板店。當時因為朋友英文不好，加上又知道我在學法文，決定叫我陪她一起去找朋友看衝浪板。一開始，聽朋友說這是一位來子大溪地的男子來台灣當飛行員，我掏出腦中地理的知識，大概有個夏威夷人的模樣在腦裡。大溪地，是法屬玻里尼西亞群島上最大的島嶼，位於南太平洋中部，那裡極美像是人間天堂。

我們一見面，他帶著一股果香跟木質的中性甜味，身穿乾淨白色短袖、牛仔褲、休閒鞋，脖上掛著一條很特別的項鍊，是玻里尼西亞「TIKI」抱著一顆大溪地黑珍珠，配上他焦糖色的皮膚，很亮眼。我們打聲招呼，花了快十五分鐘的時間等另外一位葡萄牙的馴馬師。朋友在一旁不會說英文，時間尷尬漫長。最後衝浪店也沒開，我們就一同去吃晚餐，大家聊天交流，也可以說是CCF（Cross Culture Friendship）吧？

日後這位大溪地的男子拿到我的LINE，我們開始聊天，一開始他的態度是保持認真想當朋友的狀態。而每當他分享他的飛行經驗，包括告訴我飛行時間會如何跟其他飛行員交替休息時間、Cargo飛機裡面長什麼樣子、自己帶什麼便當到機上吃、哪個國家的哪些菜真正必吃等等，其實內心都感到實在蠻酷的，很新奇也充滿好奇心。

當時他也對我的工作充滿興趣。雖然一開始我不相信，因為即便年輕還是被矇騙幾次，算是都是自身累積的生活經驗。總得來說我當時是多心了，他想紀錄飛行、旅遊編成所謂的Vlog。也因此，我們因對方的工作與特色越聊越深、互相學習對方，也交換自己的語言。

某天，他剛好在我公司附近，約要不要吃飯。這倒是好久沒有人來接我下班了啊，怦然害羞的感覺。後來我們跟朋友去夜市吃東西，其實從吃飯就能觀察出不一樣的習慣。他很能接受任何台灣路邊攤食物，飯疊很高的滷肉飯、地瓜球跟一鴨三吃用手都沒問題，然後飯前無論如何一定要洗手。

後來有陣子，朋友都知道我是超級怕水又不會游泳的人，但為了能更貼近他、加上我「不怕失去什麼，只想突破與體驗人生」的態度（簡單來說就是愛到比較慘死，又是個年輕人啦），在炎熱的夏天朋友們約了去衝浪，我也勇敢上了第一堂衝浪課。

站到板上迎著風與浪的瞬間，我知道我很喜歡這種有點刺激危險卻很療癒的活動，衝了一個下午，全身都曬傷了，連坐下都有點痛苦。我回家馬上跟他分享第一次衝浪的經驗，邊聊邊看著曬痕，這紅通通的烙印在我身上，像是永遠都無法代謝的情感，一直停留在我身上，且並隨著時間越來越深，越來越明顯。

最有趣的還是在交流上。他們國家都吃什麼、這道菜怎麼做的怎麼吃，倒是學了幾道如何處理海鮮最美味的秘密配方；休閒娛樂是什麼、聽什麼音樂，等等。在台灣，或許踢足球與打網球不常見，但在法國與大溪地是一 種普遍的運動，這算是他的強項，也訓練了我一身不少網球功夫。更別說在海島長大的他，拖我去游泳池跟海邊練我的水性，我可是時常看到跑馬燈。

因為航空業的關係，他帶著我認識了好多不同國家的人，而在這小小的國家卻能見識到各種國家的人，學習他們的語言習俗跟文化，是多麼珍貴的事情。除了交流其他國家的朋友，也認識了不少法國人，他還從身邊找了家教來協助我的語言能力。

其實因為他，我認識了在台灣的一對外國人，也讓我從他們身上意識到身為台灣人不會發覺的奇妙事。比如，為什麼垃圾車的音樂都一樣？為何台灣如此安全？總是熱心的一看到外國面孔就要說英文？讓我反思了好多與台灣朋友之間不會討論的話題，甚至發現更多台灣美麗的地方。

其實大溪地這個島，跟台灣的歷史很相像。當他分享當時法國人來佔領他們的土地，成為法國殖民地的故事， 我感到很貼切。或許這是為什麼某層面上來說，可以在我與他之間達到另一種連結。加上大溪地也有不少華人原住民，是早期沿著航海到達那裡的。也或許是這種綜合歐洲人的禮儀教育，加上大溪地的開闊傳統，特別吸引我。而綜合所有解讀面對到的情境，這應該就是「Cross Culture Romance／Relationship」吧。

異國戀對我來說，很美，也不認為在人群裏有什麼貶抑或顯得更高雅，而是對自己還有對方來說，能為更感興趣的人文事物互相學習更多、發掘更多細節，是比網路爬文跟旅行還深刻貼切，甚至對自己更有意義。畢竟，談一段感情，無論是在地同鄉戀、留學遠距戀、或是在台異國戀，都是自己的事、自己的時間與人生。

最後回答常見的那些問題：我有交往過台灣的男朋友。至於台灣的男生如何？我實在無法以偏概全，但至少我那段日子很快樂幸福。不確定有沒有十八禁，但或許身體構造還是有些不同，但不一定就是絕對。器官上的結合，就跟適不適合自己，等同重要。而喝洋墨水的留學生？依我的了解與朋友圈的經驗，只能說是異國戀機會或許真的比較多，但機會是留給準備好的人，包括把自己狀態準備好，才有那個可能。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九