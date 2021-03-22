「除了資金，我們沒有任何限制」：環保組織在馬來西亞沙巴收購油棕田造林，讓瀕危物種回家

在馬來西亞婆羅洲島的沙巴州，一個小規模的非政府組織透過在合法油棕田上重新造林，復育一片小而狹長的土地，期盼能重新接起兩座大型保護區之間的生態功能。

「犀牛和森林基金」（The Rhino and Forest Fund, RFF）表示，這條800公尺寬的野生動物廊道生態豐富，將造福眾多瀕臨滅絕的物種，包括婆羅洲象（Borneo Elephant，學名：Elephas maximus borneensis）、黃臉鸛（Storm's stork，學名：Ciconia stormi）以及也許是世界上現存最大的婆羅洲野牛族群（Bornean banteng，學名：Bos javanicus lowi）。

RFF執行董事里西（Robert Risch）說：「我們可能是第一個收購私有油棕田，來執行保育和復育的計畫。」他指出，儘管過去也有油棕田復育回森林的案例，但這些油棕田往往屬於非法經營的莊園，而非現在合法買回的莊園。

Photo Credit：RFF 油棕田和附近森林的空拍圖

協商中的土地位於塔賓野生動物保留區（Tabin Wildlife Reserve）和庫蘭巴野生動物保留區（Kulamba Wildlife Reserve）之間，睽違幾十年後，將能首度連接兩個保護區內的土地。塔賓和庫蘭巴這兩個保護區原本完全被油棕田或紅樹林沼澤包圍，使得特定物種幾乎無法在這兩個區域之間穿越；而RFF表示，希望新的廊道計畫能夠改善這樣的狀況。

里西指出：「收購的這塊土地擁有最佳的地理位置。」

為了完成這項計畫，RFF透過捐贈的方式購買了65公頃的土地——該地50公頃是既有油棕田，其餘為森林。里西表示，做為在馬來西亞設立據點的境外非政府組織，RFF無法合法擁有土地，於是「建立了新的模式來收購並復育沙巴的私有地。」

實際運作方式為——RFF負責募集收購目標土地所需的資金；接著沙巴林業局（SFD, Sabah Forestry Department）擔任信託執行人與土地所有權人交涉，處理付款和補償金；最後，SFD和其他部門再透過法律程序進行土地的憲報（gazetting）事宜。

Photo Credit：RFF 紅色區域已由RFF購買，並委由政府公告；橙色區域仍可收購。地圖由RFF提供。

自2017年以來，RFF和SFD已4度利用該模式收購土地。如今這個佔地65公頃的計畫，將能夠把塔賓野生動物保護區的13萬公頃和屬於「Lower Kinabatangan-Segama」濕地約7萬公頃的庫蘭巴野生動物保護區連接起來。總之，這意謂著20萬公頃左右的土地能重新連結在一起。

里希說，「對我而言，有件事顯而易見：要想停止迫在眉睫的大規模生物多樣性流失……在既有油棕田重新造林，是整體策略中不可或缺的關鍵要素。」

重新連結的動物族群

里希表示，第一個受益於這項造林計畫的野生物種會是婆羅洲野牛，這是當今在東南亞地區發現的野牛中的一個亞種。

「庫蘭巴野生動物保留區，可能是最後一個婆羅洲野牛數量超過100隻的地方。塔賓野生動物保留區至少還有額外的50隻。兩邊族群結合後，將會是婆羅洲野牛最後的希望。」他補充說明，在沙巴可能還有額外的250至300隻婆羅洲野牛，但牠們「散布在受隔離的小族群之間」。

Photo Credit：P. Kretzschmar。 自動相機拍攝的婆羅洲野牛。此地景是現存婆羅洲野牛族群最龐大的地方。

里西指出，婆羅洲野牛在婆羅洲的其他地方早已滅絕，例如馬來西亞砂拉越州和鄰近小國汶萊；至於印尼屬婆羅洲，「我們也不認為有任何懷抱希望的理由。」

但若塔賓和庫蘭巴受隔離的婆羅洲野牛族群能夠重新連結，就能替這個亞種族群的長期生存，帶來最大希望。

受益的遠不只婆羅洲野牛。里西指出，在重新復育的林地上，婆羅洲大象也試圖穿越油棕田；但油棕田很可能是大象和其他野生動物的喪命之處，因為地主往往將他們視為害獸，有時甚至對他們投毒或開槍。

婆羅洲大象常常與亞洲象的印度亞種或蘇門答臘亞種（E. m. indicus或E. m. sumatranus）混為一談，但有些研究人員認為需將其視為另一種不同的亞種（E. m. borneensis）。

里西表示，這個計畫也會幫助到瀕臨滅絕的黃臉鸛 、毛鼻水獺（Hairy-nosed Otter，學名：Lutra sumatrana）、獺靈貓（Otter-civet，學名：Cynogale bennettii），以及嚴重瀕臨滅絕的盔犀鳥（Helmeted Hornbill，學名：Rhinoplax vigil）。

Photo Credit：RFF 在塔賓和庫蘭巴之間的草原生態地區。

里西表示，連結並保護這樣的大型自然地景，是未來拯救野生動植物的唯一途徑，並將沙巴州的零星森林比喻為「沉沒中的救援船」。

他說：「目前這些森林孤島的居民或多或少得救了，但如果被長期孤立，森林終究……會失去生物多樣性。」他補充，若孤島能擴展、相互連結，生命就能蓬勃發展，並在更美好的將來重返榮光。

將單一物種林地恢復為真正的森林

造林並不僅僅是種幾棵樹的問題，RFF更試圖將該地區轉變回一座增強的熱帶森林。

里西表示：「生物多樣性才是最重要的，但這件事卻和許多僅專注於一個或幾個物種的植樹計畫完全相反。物種組成應有不同樹種，並能對應到我們希望修復的生態系功能。」

Photo Credit：RFF 收集來的龍腦香料種子，有可能在該地重新種植。

目前，團隊正在種植大約30種不同的本地樹種，其中許多是從周圍雨林中收集而來的種子。

龍腦香科是一群需要額外照料的重要樹種。里西認為，龍腦香科的樹種約佔復育中低地森林樹冠層的80%。與其他熱帶樹種不同的是，龍腦香科物種藉由風力播種，里西表示，這代表龍腦香科需要數十年，才能自然地重返復育林地。此外，如果不多加注意，較早出現且更適應環境的先驅植物會很快佔領復育林地。里西表示，為了確保龍腦香科能成功地復育，至少需要細心維護五年。

他說：「我們將定期移除匍匐的藤蔓及其他植物，並減少任何生長的樹木及周圍其他的競爭性植被，以促進龍腦香科自然復育的成長。」

在未來幾年內，該團隊還計劃在現地上保留許多油棕，為無花果新株提供遮蔭和攀爬用的支柱。就本質上而言，殘存的油棕樹莊園有助於新森林的生長。

Photo Credit：RFF 當地工人正在搬運復育用的植物。

里西表示，「當然，你永遠不可能在幾年內，就復育千年老樹群，或複製貼上原始森林的多樣性；但至少我們能為瀕臨滅絕的動植物，建立一個功能完善的野生動物廊道和棲息地」

儘管短期看不見成效，該計畫還是希望為受威脅的物種建立特定的地點；這些地點原來不一定會出現在一片相似的生態系，例如多種果樹、草生地與小型水域。

里西說：「復育後的林地最終若和一樣大小的天然林相比，將替野生動植物帶來更多效益與價值。」

未來的藍圖

從2020年開始的種植計畫，仍有很長一段路要走。

「計畫必須發展大約10年，直到我們能擁有必要的網絡、聲譽、機構支持、專業知識、資金和收購關鍵土地的能力，才能開始將油棕田轉換回森林，以強化棲息地的連結性。這個計畫就像一棵樹 ，不能期待一顆剛播的種子在明年開花結果。現在看來，我們已經在正確的時間，正確的位置種植了正確的樹。」里西說。

Photo Credit：RFF 在森林裡採集野生植物。

里西希望，這個計畫不僅能連接兩個大型保留區，更能發揮進一步的效用，也就是在民眾心中播下希望的種子。

他表示：「我們希望這個示範計畫在未來成為大規模油棕用地復育的藍圖，能激勵、促進並加快許多重要地區的復育工作，以保護生物多樣性和氣候變遷。」

RFF正規畫要展開另一項研究計畫，藉由比較不同的復育方法，找到將油棕田重新復育為森林的最佳方案。

里西說：「這項研究帶來的專業技術，能促進整個沙巴州及其他地區的油棕田復育。」

目前，油棕田在沙巴州佔地超過150萬公頃，約等於馬來西亞總面積20％。而沙巴州的目標是在2025年時保護30％的土地。其中，如果是特別為了確保野生動物廊道而採取的措施，就可能包含了其他油棕田。

在談到未來的復育森林的計畫潛力時，里西表示：「除了資金以外，我們沒有任何限制。」

Photo Credit：RFF 一隻在棲息地內已瀕臨絕種的婆羅洲猩猩。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範