珍惜自己的好，願你我都不會變成那個自己所討厭的大人模樣

開心了就笑、傷心了就哭、不想放棄的就堅持，痛了就學會放手，做人不需要那麽多的偽裝，人生困難很多，就不要自找煩惱。

最後能夠讓自己開心的也只有自己，不要把希望寄託在他人身上，自己對自己好，願你我不會變成那個當初自己所討厭的大人，都能成為一個自己也喜歡的自己。

你是自己的，記得要讓自己開心

不要把快樂寄托在另一個人身上，只有自己能夠讓自己開心，從別人身上要來的隨時都可能被拿回去。努力想要滿足別人，不如先學會善待自己。

每個人都是自己的，日子還很長，會陪伴自己一輩子的也只有自己；時間繼續走，對自己好一點，做些讓自己快樂的事。

你是自己的，因此記得要讓自己開心。

不要無止境地對人好，做個有限度好人才是真正的好

總是讓自己受傷的善良。

以為只要自己對人沒有心機，別人就會待自己真誠；以為只要對人好，別人就會對自己好；以為只要夠努力，對方就能看到。

善良是好的，只是並不是所有人都配得上，對不值得的人的好，常常只是傻而已。做人要善良，但不是無止境的對人好，做個有限度好人才是真正的好。

自己就是堅強的理由

每個人都有不得不的堅強。

自己有多少的努力，又是怎麼的付出，其實別人都不會知道。而願意理解的人，幾句話就懂；但不願意的，一百句話都不足夠。很多時候沒有那麼多的難不難，只有願不願意。

每個人都是努力在實踐自己的生活，我不會評判你的生活，但你也不需要來評判我的。不願意理解沒關係，不互相打擾才是最好的關心。

也不是喜歡說喪氣話，只是生活有時候會像是無止境的傷心重播，打擊著自己。告訴自己要堅強，但堅強不會時時存在。被傷害過，所以才心軟，可是總是會好的。

就像是晴天的雷響、午後的一場大雨，日子不總是好，但相信會有好的一天。我們只能為自己堅強。

人生都不可能完美無缺，但不是非要完美才可以過得好

或許，每個人的心裡都有一個無法在一起的人，想起來會覺得遺憾，才會頻頻回首。可是，即使心裡住著一個人，也並不是表示你們非要在一起不可。而是，他的存在證明了愛的可能，他讓你可以有機會懷抱著這樣的信念再去愛另一個人。

每個人的人生都不可能完美無缺，但人生也不一定要完美才可以過得好。不要去追求完美的好，而是盡力讓自己得變好，就可以是一種美好。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九