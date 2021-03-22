半年內折損第3架！2架F-5E戰機疑擦撞墜海，尋獲飛官羅尚樺已無意識

（中央社）台東志航空軍基地2架F-5E戰機今（22）日下午執行訓練任務時失聯，軍方指出，此次訓練為4架編隊飛行，其中2、4號機碰撞後落海，2飛行員已跳傘，下午4時在海上發現中尉羅尚樺，初步判斷無意識，已吊掛完成返場中；持續搜尋失聯的上尉潘穎諄。

國防部下午表示，空軍4架F-5E戰鬥機於台東志航基地起飛執行訓練任務、為4架編隊飛行，其中2架F-5E 戰機（2號機、4號機）疑似空中擦撞墜海，事發在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，2名飛官均跳傘，但尚未尋獲相關人員。

2名飛官分別為年約28歲的潘穎諄上尉（機號5286）、空官104年班，以及年約26歲的羅尚樺中尉（機號5287）、空官106年班。

根據國家搜救指揮中心通報顯示，地方員警已在下午4時14分於台26線73公里處發現一具戰機座椅。

軍方指出，目前已下令志航基地F-5系列戰機全部停飛、執行天安特檢；另外，也已出動1架黑鷹直升機、3艘海巡署及多名警消進行搜索。

為因應共軍武力威脅，國軍今年第一季戰備月自本月初於全台登場，今天起至月底將進行最後階段的實兵演練，此次重點在「整體防空作戰」；另外，明天起將進行以空軍為主體的「聯翔操演」，主要測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變。

《中央社》報導，志航基地去年10月29日也發生F-5E戰機起飛不久後墜海，飛官朱冠甍殉職，戰機至今尚未打撈上岸。志航基地半年內已折損3架F-5E戰機。

《中央社》報導，F-5系列戰機在台灣服役超過40年，自2001年以來，共發生9起失事意外，其中以F-5F雙座機次數最多。

F-5E/F是中華民國第一種自行組裝生產的噴射戰鬥機，由當年航發中心（現在的漢翔）與美國諾斯洛普公司合作，第1架於1974年出廠，命名為「中正號」，國軍F-5E/F機隊一度超過300架，曾是全球最大用戶。隨著服役機齡提高，近年F-5機隊妥善率偏低，有多次意外紀錄。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航