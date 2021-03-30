【專訪】漫畫家River：20年搞笑背後，埋藏著「四格天王」的River宇宙

文：CCC編輯部／賴萱珮

蔡桃桂、阿雀姨、小白、不衛生的老闆……提起這些角色名稱，就勾起千禧世代網路使用者共同的記憶，從網路連載出道，集結成書出版後更成為排行榜常客，創造出膾炙人口角色與笑料故事的漫畫家，就是River廖見河，人稱四格天王，但在他的搞笑背後，其實埋藏著他想說的River宇宙。

River從小就喜歡看漫畫，懷抱著當漫畫家的夢想，曾經辦過漫畫社團，也曾投稿漫畫比賽，但都沒有順利成功。在網路剛萌芽的1997年，River白天在雜誌社當美編，下班後，就開始自己的創作，買了掃描機，將電腦撥接上網，花錢買網路空間跟網域名稱架設網站後，上傳自己的漫畫，開始網路連載。「當時只要看到每天增加一百多個瀏覽人數，就覺得很開心，偶爾獲得讀者來信，心情更是會好上很多天。」River說。這樣子自行在網路連載創作兩年多後，新浪網跟雅虎奇摩捎來邀約，迎接在入口網站連載作品的日子。

不變四格適應多變網路世界

River的創作形式多以四格與連環漫畫為主，從開始在網路上發表創作至今，已超過五千則以上。River分享他的四格創作心法：「一般四格漫畫創作順序是起承轉合，但我通常是先想到結局，再回去鋪陳前三項，鋪陳時也得小心不能讓讀者發現埋哏的痕跡，才能達到最棒的效果。」對River來說，四格漫畫是他最喜歡的漫畫形式，因為可以在四格中完成一段故事或想法，也可以任意安排起承轉合。

不同於一開始就是以紙本出版為考量的黑白頁漫，River當初創作四格漫畫，就是以網路連載為考量。在入口網站或部落格連載時，都是以整條四格的形式呈現；在手機漫畫平台連載時，則會將每個格子拆開來、將多個四格漫畫重新組合成長條呈現；近日因為運用募資的方式經營臉書祕密社團，為了因應臉書平台的閱讀限制，則將原本的四格拆成多圖來上傳。但不管是四格還是連環漫畫，其實都還是以紙本出版品為最終型態來考量。

四格漫畫適用網路的閱讀形式，又可兼顧紙本出版，這也是多年來River摸索出來的創作方式。但River也直言，在網路的世界裡，單圖或是內容簡單的作品，反而比較容易得到較大的迴響，「有時認真構思內容，仔細刻劃線條與背景的漫畫，得到的反饋遠遠不及一張隨意的塗鴉來得多！」River也發現，資訊流動速度越來越快，讀者查證能力也變得越來越強，在構思故事時他必須考量的點就更多，他就曾遇過貼出漫畫作品後，讀者指出某物件或衣服的年代錯誤，因而再修正的例子。

這也引起River的反思，在網路上張貼漫畫這件事情，究竟是為了得到更多陌生人的讚數，還是應該一本初衷，畫自己想畫的漫畫，讓真心支持自己的一群人追著自己的漫畫呢？

Photo Credit: ©River／CCC創作集提供 River故事中的小白，是狗始黨主席，用來諷刺選舉時事

Photo Credit: ©River／CCC創作集提供 River的故事內容常諷刺社會時事，經常取自他對生活的感受，觀察周遭事物，並廣泛的閱讀、觀看影片、學習新知，他認為都可能不小心對創作有所啟發。

流量轉移，創作夢想如何維持？

智慧型手機與App興起，人們的網路使用型態也跟著轉移，入口網站式微，網路生態轉型，漫畫家的創作生涯也受到影響。這二十年來，River發現，要變成有點知名度的網路漫畫家門檻降低了，但相對的，要靠著漫畫家作為職業而過上像樣的生活，難度變得更高了。

River結束入口網站的連載後，正值部落格興起，便改在部落格更新漫畫，靠頁面的廣告賺錢，但僅是杯水車薪。收入困難時，就必須靠接案維持生計，River無奈地說：「當接案的工作占去大多數的時間，原本長期連載的漫畫就會斷掉，讀者也漸漸流失。」現實與無法維生的夢想，深深困擾著他。目前River接案與創作的比例大概各占五成，他說：「人生在世能創作漫畫的時間就只有那麼多。」他希望之後可以盡量降低接案的工作量，並繼續透過募資的方式，讓願意出錢支持的讀者直接買下他的創作時間。

其實從River過去的作品中即可看出，看似短篇的四格漫畫裡，藏著許多長篇故事，像是蟑螂帝國戰爭、愛鈺冰與海王子等故事，而在近期作品《難道長得不帥就只能當個好人嗎？》中，River更在其中夾帶了真實取材台灣特種部隊到越南參與戰爭的故事。River說，之後除了固定連載的四格漫畫外，也會想撥時間畫跟台灣這塊土地有關的長篇故事。最後詢問到能夠持續不斷創作的祕訣，除了秉持著要畫一輩子漫畫的信念外，River也趁機感謝一直以來支持他的讀者：「我會不辜負大家的期望，不斷地創作漫畫下去！」

Photo Credit: ©River／CCC創作集提供 每次一到中秋節，創作跟嫦娥月兔相關的故事，已成為River的習慣，讀者也引頸期盼。

Photo Credit: ©River／CCC創作集提供 《難道長得不帥就只能當個好人嗎？》書中的越戰橋段，即是River取材自真實的故事，再埋入創作之中

受訪者介紹

River，1999年即開始在網路連載四格漫畫《River's 543》至今，歷經入口網站、部落格、數位連載平台，再到社群募資，走過不同的創作歷程。2000年開始在雅虎奇摩連載《奇摩高校》，2003年在雅虎奇摩連載《OL蔡桃桂》，2014年開始在手機條漫平台comico開始連載《我的社長大人》，2016年開始在同平台連載《難道長得不帥就只能當個好人嗎？》，現在則於祕密社團持續連載。

註：原文標題為〈搞笑四格背後，藏著River宇宙：River談二十年創作路〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航