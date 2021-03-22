破讀〈錦瑟〉無端五十弦：千年來李商隱最難解的詩作！

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

李商隱 錦瑟 錦瑟無端五十弦，一弦一柱思華年。

莊生曉夢迷蝴蝶，望帝春心托杜鵑。

滄海月明珠有淚，藍田日暖玉生煙。

此情可待成追憶，只是當時已惘然。

謬想本意 VS 不可解之

不論何時何地，只要談起晚唐的經典詩歌，必定會提及李商隱筆下的〈錦瑟〉，可謂李商隱最為知名的作品。

李商隱晚年自編《玉溪生詩集》，將〈錦瑟〉放作「開卷」之作，彷彿代表了其文學之大成，代表了詩人一生的體悟，遠比其他詩作重要。

〈錦瑟〉是文學界的《天能》，大家都知道這是神作，開拓了新的藝術境界，但要怎樣詮釋，偏偏人人一百把口一百個真相，各有不同，令這首詩的解讀，在千百年來，更加引人入勝。葉嘉瑩曾曰：「千年滄海遺珠淚，未許人箋錦瑟詩。」就像，從來沒有人真正讀懂這首名作。

我們曾談過，古人解讀李商隱詩作，多有「知人論世」的誤用，沒有證據強求特定人、事、物實解，說服力不高。像這首詩，清代馮浩、張爾田即判定為李商隱此詩是「悼亡」作，以此為前提，但證據不足，實是對〈錦瑟〉的誤解，把多元的詮釋限制於單一解讀。

老實說，單從現今學界統計，這首詩高達數十種不同的解法，各舉不盡可信，互有矛盾的證據，變成了一種古典文學詮釋的時間沼澤。

民國梁啟超即有斬斷眾流的勇氣，他演講時強調與其強求實解，「以不可解解之」，是比較可行的詮釋路徑。早在明末清初的神韻詩派，謝榛已經說過：「詩有可解，不可解，不必解，若水月鏡花，勿泥其迹可也。」

不可解，倒非真的不能解，否則何必再提「解之」呢？梁啟超著執重的是破，在欠缺實際事實支撐的情況，強求實解，作者本意，根本沒有可能。Think outside the box ，也是我們現今閱讀李商隱詩作的方向，回到作品，回到孔子所說，「詩可以興」，泛解〈錦瑟〉，以情解之，不必強調標準答案。

這並不是說，全然把作者架空，因為李商隱的人生不幸、沈淪下僚；他的歷史意識、化用典故；以及其愛情悲劇，欲求超脫情困之掙扎，都成就了我們泛解此詩，更深刻理解的可能。

人生命定 VS 無常荒謬

錦瑟無端五十弦，一弦一柱思華年。

錦瑟：花紋漂亮的樂器。

弦：弦線。

柱：樂器的音柱。

華年：美好歲月。

首句已經有數不清的爭論，皆因不解錦瑟何以「五十弦」。有說，錦瑟本是五十弦；又有說，錦瑟二十五弦斷開，變成五十弦；又又有說，五十指的是年齡⋯⋯

不過這句的重點，在於詩人刻意用「無端」形容錦瑟的五十弦。不論本有、斷裂，李商隱強調的「無端」不變，意指突然、未知的境況，我們無從理解，又不可抗力的命定。

扣連下句「思華年」，即可知李商隱借錦瑟比喻人生。這是近於存在主義式的荒謬，也是古代知識分子傳統所能感知的命限。命限者有二：自然命限，生老病死，傷春悲秋；文化命限，求學出仕，不遇知音。

人生本是「無端」，可能是朱門，更大機率，是像李商隱一樣出身白門，而生死無常，際遇不定，飄搖落泊，這是身之為人普遍感受到的悲情。

然而，李商隱深刻感受此一悲情，偏偏並不捨棄人世，悲憤激昂，執戀於那些在無常中美好的日子。「無端」與「思華年」，痛苦和美好，曲終人散，人生只有一次奏樂的演出，化作這首詩動人的主題。

圖片由作者提供

生命虛幻 VS 執戀現世

莊生曉夢迷蝴蝶，望帝春心托杜鵑。

望帝：古代蜀王，死後變成杜鵑，其聲悲苦。

《莊子．齊物論》有言：「莊周夢為蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。自喻適志歟，不知周也。偶然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶歟？蝴蝶之夢為周歟？」

人生似曲，又或如夢，莊周夢蝶的典故化用，依然扣緊了「無端」的未定。哲人莊子尚且分不清是人是蝶，是真是夢，又何況李商隱，又何況我們？

莊周夢蝶，原意是指出萬物皆一氣所化，氣聚而生，氣散而滅，不過是還諸天地，是謂「物化」，但李商隱不是莊子，著眼「迷」之一字，人生虛幻。

既是虛幻，又何必留戀人生呢？偏偏李商隱如望帝執著，望帝死後依然留戀人間，把他的「春心」，曾經熱烈的生命之火，托於杜鵑，生生世世悲鳴不已。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

寫境 VS 造境

滄海月明珠有淚，藍田日暖玉生煙。

滄海月明珠有淚：傳說南海有人魚，流下的眼淚化成珍珠。

藍田：著名產玉之地，傳說玉伏於地，陽光猛烈時地下冒煙。

〈錦瑟〉三、四、五、六句，皆是「造境」。什麼是「造境」？乃指眼前一切物象皆是想像虛構，多向詮釋的隱喻。相對「寫境」，即書寫眼前可見的實境。

短短四句，已經用了三個歷史典故。人魚落淚，化成珍珠，那種凝固的悲傷恆久存在。藍田玉煙嵐似水，陽光溫暖，迷離間化成人生最美的風景。

李商隱造境之妙，憑空拈出兩正兩反的意象，並置形成無窮張力，看似不知所云，實則扣緊了「無端」的苦，和「思華年」的我執。

當下未知 VS 回首意義

此情可待成追憶，只是當時已惘然。

文學最高之境界，到最後往往只有四個字，至情無文。

當感情去到極致，極其嚴肅、真誠地面對自己最重要的情感，所能做的，只有用最簡單的字眼，濃縮成最具分量的句子。此一名句，流傳千古，一反李商隱的華麗，樸素有力，而能動人心緒。

事情的好壞，往往是在完結之後，我們才能評價，賦予意義。那些在我們人生回憶之中，深感喜悅、悲傷的事，其實我們在當下經驗時，不可預算未來的結果，結局的悲喜皆不可知，是任由無常、失控的人生推進劇情，直到成為過去，可堪追憶。

如果我們願意坦承面對自己的人生故事，許多事確實在當下或喜或悲，卻不知結束竟會如此發展。唯有在事後回顧，才發現一切早有跡象，只是那時候太無知，也太惘然了。

李商隱可會知道，當他初成進士，和王氏目成心許，以為能夠白頭偕老，結果卻是妻子先他離去？當李商隱少年心高氣傲，才學勝於同輩，怎會想到自己求仕不順，捲入牛李黨爭，終生沈淪下僚，鬱鬱不得志？

回憶過去，李商隱一生有可喜，也有可悲者，詩人追憶往事之惘然，惘然於往事之記憶，種種「追憶」，源自當下「惘然」。從這句的理解，由頭再讀〈錦瑟〉，更能感受到詩人心中的正反衝突，沉鬱頓挫之激盪。

李商隱〈錦瑟〉，千百年來，無數人誦讀，無數人憶記。仕途不順，愛情遺憾，求仙失敗，種種人生悲哀，都是李商隱不可改變的「惘然」。錦瑟不愧為詩集之首，所呈現李商隱的個體經驗，同時也是我們的普遍感受，錦瑟之作，盡見李商隱文學技藝之大成。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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