圖看9個股民常犯錯誤

股市總是一個令你又愛又恨的地方，贏錢的時候令你覺得自己就是「股神」，輸錢的時候就覺得股票是「呃人」的地方。當你覺得是股票是「呃人」的時候，又想想有沒有犯下以的錯誤？

1）只買短時間內的爆升股

例子：去年Tesla累升超過7倍，風頭一時無兩，不過最近科技股大回調，Tesla已從高位回調超過兩成。假如在高位的900美元高追了Tesla，恐怕要「坐一坐貨」才有機會見家鄉，又或者股價難以重回高位。

2）不懂止蝕離場

例子：止蝕離場一直是十分困難，因為要一個人承認自己看錯眼是一個困難的事，但往往懂得止蝕是十分重要。（小編曾在95元高追領展（0823），幸好在90元離場，要不然股價現在（編按2021年3月22日）只是70元。）

3）過於複雜的投資組合

例子：專業投資者可以有一班人長時間觀察股市，但一般人時間不多，基本難以同時間分析20隻股票之多，以致個人未必分析足夠就買入一隻股票，最終可能是一個錯誤的投資。

4）忘記分散風險

例子：去年科技股大升，以致很多人都會全倉科技股。不過，最近科技股大幅回調，如果投資者只買科技股，相信會損失慘重。但事實上，如果是跟蹤標指（新經濟＋舊經濟指數）去買股的話，標指仍是不停破頂。

5）誤信有內幕消息，亂買細價股

例子：誤信「微信女」買細價股的話，相信很大機會蝕錢。

6）只睇股息率買股

例子：如果單看股息率買股的話，又沒有了解公司的業務，有可能最後「賺息蝕價」。

7）以為低市盈率就是好股票

例子：市盈率是一個十分基本的數字，但不能單以市盈率去評價一隻股票是否值得買入。因為不同行業有不同市盈率平均水平，又或者要翻查行業歷史數據，以及宏觀經濟等因素，才可決定股票值不值得買入。

8）感性決定個人投資方向

例子：過於感性，而忘記很多基本因素去買股，最後往往都是輸錢離場。

9）胡亂溝貨，最後輸更多

例子：當一隻股票跌了一點就開始溝貨，有經驗的人就會知道，往往這隻股票會繼續跌下去。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex