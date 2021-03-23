何謂武器裝備品「抵償貿易」？全世界的「常識」，在日本仍是「非常識」

文：能勢伸之

採訪對象：中谷元

抵償貿易就是易貨貿易

2021年度的預算案中，防衛經費將逾5.34兆日圓，創下新高。在防衛預算的總金額當中，由海外進口的防衛配備成品以及武器、原料物資、器材的採購費用所占的比例大概如何？

中谷：防衛物品的進口金額所占的比率，年年有升高的趨勢。特別在FMS系統的預算金額方面有增加的傾向。（FMS：作為美國的安全保障政策中的一個環節，以有價的方式提供裝備品給同盟的各國等的對外軍售）預計明（2022）年度進口配備品總額為3兆7000億日圓。其中針對國内所需約為3兆1300億日圓，而針對國外約為5000億日圓。（兩者均為概算所需金額）

2020年因冠狀疫情，日本的產業也受到相當大的打擊。但鑑於即使是在此狀況下，北韓和中國的劍拔弩張情勢，就不得不增加來自海外的武器和裝備品的標購。對於解決如此矛盾困境的好計策，不知您有何想法？

中谷：那就是抵償貿易。這個方式已經成為世界多國的慣例，但只有日本等的一部份國家還未採用。抵償貿易也就是所謂的易貨貿易。裝備品的進口國對出口國提出附帶條件作為酬報。

例如，我買你的戰鬥機可以，那你要來買日本的水陸兩用裝甲車，或是可以讓最新配備品的零組件在日本國内授權製造生產。另外一種方式是，提供與防衛裝備沒有直接關係的服務。例如將和武器毫無任何關聯的工廠招商至進口國，或者買對方的武器的交換條件是要對方買自己國家的農產品的方式。到目前為止，日本完全沒有後者做法的事例。

那在海外有哪些事例呢？

中谷：例如巴西在向瑞典的紳寶集團（Saab AB）購買獅鷲戰鬥機時，要求承諾授權技術轉移讓巴西生產該款戰鬥機的案例，或是英國航太系統公司（BAE Systems Plc）在賣給沙烏地阿拉伯戰鬥機時，提供了對沙烏地阿拉伯的製糖厰、製藥廠、石油化工厰等建設的支援和投資等的事例。

以出口農產品作為購買武器的酬報，那就是說，以出口稻米作為進口戰鬥機的酬報也是可行的嗎？

中谷：是可行的。例如泰國曾以冷凍雞肉作為向美國購買F-16戰鬥機的交換條件。日本的話，把稻米、和牛、水果等的農產物品當作交換條件也都是可以考量的。

印度的抵償貿易率為50％？

為何您認為抵償貿易是必要的？

中谷：以往日本從美國進口裝備時，為了使日本防衛產業的技術提升、以及強化防衛物品的生產根基，展開了以授權生產或在國内進行最終的組裝作業，進而讓日本企業以共同開發的方式來參與。但近年由於機密性質較高的裝備品的保密規格變得較嚴格，所以可因應如此作法的案例正在銳減。

另外，裝備品的價格大多是隨對方「喊價」，日本也有可能會被迫以不合理的高價購買。如果引進了抵償貿易的做法，購買的金額越高的話，對方就必須購買相對高額的物品。如此一來，可能有助於抑止對方漫天開價。對於改善現今幾乎已淪為「賣方市場」（賣方在交易上處於有利的地位的市場）的日本軟弱立場也會有所助益。

易貨貿易的金額以及百分比的決定方式，有沒有什麼規則呢？

中谷：基本上印度已經將抵償貿易制度化了，3000萬美金以上的案件的抵償貿易率的下限為30％，據說現在的行情，抵償貿易率是50％。而在歐洲也有100％或是在那之上的案例。抵償貿易率的決定會因著國家而有所不同。

有個過去的事例，法國在1980年代向美國購買了3架AWACS（空中預警管制機），要價8億美元。但當時的抵償貿易率的設定是130％的金額，結果好像使得美國不得不向法國買入大量的噴射引擎的這種案例……。

中谷：是的，各國都有其本國所開發的優越武器和裝備品，其中大多是受到國家保護的防衛機密。以美國來說，也因為需要法國噴射引擎的特殊技術，所以並不是無益的購物。而法國雖然付了昂貴的費用購物，但對於其國内的防衛產業來說是非常有助益的事，所以我認為可說是一筆雙贏的交易。

如果日本要採取抵償貿易的話，對於要如何來進行，您有何具體的想法嗎？

中谷：抵償貿易需要各部會間的協商。因為進出口相關事宜是經濟產業省的管轄範圍，不能光由防衛省來決定。而防衛省和經濟產業省有必要確實地來制定法規。因為防衛裝備的海外轉移（裝備的出口）需要各個做逐一的判斷，所以要有政府的支持才可能實現。

Photo Credit: 中央社

日本製防衛裝備的出口需要政府的支持

也就是說菅義偉首相一交代下去就可以執行了嗎？

中谷：現在還無此動靜，但我覺得表明實行意願是必要的。採用抵償貿易的做法需要哪些程序？召開估評檢視會、周全齊備相關現實環境是很重要的。

感覺菅首相對於像行動電話收費的降低以及NHK收訊費用的降價等，這些看得到的實惠事物非常的熱衷。您有向菅首相及岸信夫防衛大臣提過嗎？

中谷：我在國會質詢時詢問過關於抵償貿易之必要的相關事項，也在2020年11月底的安全保障委員會上向政府質詢了抵償貿易的必要性。

2021年度的預算案中，有個「推展適切的海外轉移」的項目，大約編列了6億日圓。這是為了將我國開發的優越防衛裝備品積極地出口所列的，針對這點您有什麼想法嗎？

中谷：這不止是為了整備和發展我國防衛產業的根基，若與同盟關係的各國有通用裝備品的話，在聯合軍事演習時，也能期盼在聯手合作上更加順利。此外，優越的日本製裝備品如果能夠提升他國的安全保障能力，對日本的評價也會提升。

也就是說，抵償貿易在今後我國要推展裝備品的出口事物上，也會是個課題。要如何應對進口國的要求有必要事先商定。

中谷：因為那是交涉協商的事，所以不能預知會有什麼樣的結果。但如剛才說到的，像印度等已經定了制度，美國也有可能會要求抵償貿易，到時就不得不接受了。

而裝備品的出口，需要一件一件經過經濟產業省的負責部門許可，所以企業在裝備品是否能夠得到認可，是隨經濟產業省的擺弄，而製造廠商若覺得裝備品能否出口是有風險的話，就會沒有製造意願，再加上如果沒有什麼利益的話，就更不願意生產製造了，所以政府有必要給予某種程度的保障來支持和援助。

抵償貿易來得及在2021年度開始採用嗎？

中谷：雖然已經在推動了，但還很困難。在「武器出口三原則」的時代背景下，武器的出口實質上，長期處於不可能的狀態。現在雖然因著「防衛裝備轉移三原則」，讓防衛裝備的海外轉移成為可能。但是，真的要出口裝備的時候，在野黨也有可能會在國會上以「當真要販賣軍火武器？」來作為爭論的焦點，所以在日本還有一些門檻較高的課題。

但是，有鑑於緊迫的東亞情勢，綜合導彈防禦能力以及太空領域上的防衛能力等的強化，都是今後在安全保障問題上刻不容緩的課題，而在我國財政持續緊絀的狀況下，我認為今後更應該將抵償貿易當成必須認真來探討的重要主題。

作者介紹：軍事記者。1958年生於日本京都市，早稻田大學第一文學部畢業，長期擔任國防問題相關採訪工作，1999年科索沃爆發武裝衝突之際，曾採訪貝爾格萊德（譯注：塞爾維亞首都）和北約總部。著有《飛彈防衛》（暫譯，新潮新書）、《東亞軍事情勢的未來》（暫譯，PHP新書）、《檢證 日本著彈》（暫譯，共著）等書。 採訪對象：眾議院議員、前防衛大臣。1957年10月14日出生於高知縣高知市。土佐高中畢業後，進入防衛大學就讀。1980年入伍陸上自衛隊。歷任突擊兵教官等職。1984年12月二等陸尉退伍後，立志當政治家。1990年2月於眾議院選戰中初次當選。爾後，達成連選連任，現為第十次任期。著有《不偏左也不偏右的政治 自由主義之旗幟》（暫譯）、《不為人知的防衛省真相》（暫譯）、《為何自民黨的支持率無法提升？ 政變願望》（暫譯）（上述書籍均由幻冬舎出版）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航