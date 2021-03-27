《收納盒的N＋1種整理術》：每個客廳裡，都有那張掛滿衣服包包的椅子

文：二寶媽療癒系之變態收納

全方位破解！順手感變態收納

為什麼每一個客廳裡都有「那張椅子？！」

不分四季，每個人的家裡，永遠都有一棵璀璨盎然的聖誕樹。

「哪有！我家又沒有特別在過聖誕節啊！」懷疑嗎？來，轉過頭去看一下，那張堆滿各式外套、帽子，兩側還掛著包包水壺的椅子，就是你家的聖誕樹啊！它還會隨著季節不同變換造型呢。

為什麼會出現那張「聖誕樹椅」？各位胎胎捫心自問，回到家之後的第一個動作是什麼？是不是隨手放下包包、脫下外套？這時候你們把東西放在哪裡？⋯⋯就是「那張椅子」上啊！日積月累之下根本把半個衣櫃都掛在那邊了，客廳不亂才奇怪！

二寶媽的收納眉角

為什麼這棵聖誕樹會長出來，還一天天茁壯？問題就在於：你沒有設置好暫放物品的位置，給它們一個家。

這個家要蓋在哪呢？這牽涉到所謂的「順手感」，其實就是在一進門的地方（或玄關附近）。第一步，開門時一定會用到鑰匙，接著當你踏入家門之後到坐入沙發之前，必須一氣呵成地完成各種物品卸下及歸位的動作（例如手機、包包、外套、購物袋⋯⋯在疫情期間還多出口罩和消毒用品）。

每個家的空間設計不同沒關係，只要準備出一個可以掛包包、掛衣服等物品的位置就可以。像我家，原本設定暫放物品的地方是客廳邊邊一塊小畸零走道空間，但是隨著二個女兒出生長大，每天會使用到的包包和外套不夠放了，收納區域也是不斷調整及擴增，只要把握第一章提到的收納大原則，再根據家裡的環境條件做調整即可。

就算熱愛收納如我，家裡偶爾還是會出現那棵聖誕樹，尤其是要換季不換季的時候，天氣一下冷一下熱，衣服要收也不是、不收也不是，就會出現那可怕的景象。我家大門一進來左手邊，原本是在牆上釘上一組IKEA收納小樹，設定要暫放小孩的外套和包包，但一直覺得順手感不太好，因為衣服會彼此堆疊，東西一多就必須翻找才能拿到想要的物品。

後來我換上一組新的衣帽架（網購的韓國商品，日本山崎也有類似款式），順手多了！傳統衣帽架大多是一棵樹的形狀，最後通常也會變成聖誕樹。這個款式可以直接上掛衣架、隨手要用的小包包，上層還可以掛大人的衣服，所有東西一目瞭然。

經常看到臉書社團上的朋友抱怨，造成家裡空間凌亂的最大原因，就是家人無法配合。其實只要提供一個「順手的收納空間」就可以解決問題，若收納配置符合人們的使用習慣（順手感），大家的配合度自然會相對提高。當然，每個人順手感可能都不太一樣，必須和家人討論並實際操作過後，才能取得共識。

在我家的情況是，每一個家人都有自己專屬的位置，基本上都會歸位。例如小孩，放學回到家，先在院子把鞋子脫下放好、進門之後先在門邊把外套掛好，接著書包歸位（放到自己的座位區）、打開餐袋把碗全部拿出來放水槽，最後是洗手，這就是她們回家的一連串步驟SOP。

其實最容易亂放的是我ㄤ，他的茶杯經常出現在令人意想不到的地方⋯⋯，自己的小孩很好訓練，別人的兒子通常很難教啊（磨刀霍霍）。

室外鞋櫃區

外出穿的室外鞋，我是放在院子門邊。或許有些人追求的是最大收納量，鞋櫃越多越好，但我還是希望院子稍微留白，讓視覺上清爽乾淨，空間不夠的折衷方法是把東西分成「常用」與「不常用」，幾乎每天或每週都要穿的上班鞋、上課鞋、日常便鞋等，就放院子鞋櫃方便拿取；至於不常用的鞋子，例如參加喜宴或特殊場合才穿的功能鞋，就收到樓梯下方的置物櫃中，其實就是儲藏的概念，使用時才特別拿出來穿。

防疫工具區

收納是一種動態，當生活型態發生變化時，收納也會隨之改變。因應2020年翻天覆地的世界疫情，跟大家分享我家的防疫工具區。

口罩：放在門邊容易順手拿取的地方，出門前準備一個放在包包裡，到密閉空間或人群密集的地方才戴上口罩。

抗菌消毒液（酒精、二氧化氯或次氯酸水）：利用霧化機跟噴霧做空間消毒，霧化機擺在門邊，外出回來時，先在門外使用抗菌液把自己噴過一次，進門後經過霧化機再加持一次，然後趕緊洗手（感覺像要進手術室一樣啊）。

臭氧機：體積小，方便移動，可針對剛換下還未清洗的外套或房間消毒。

藍氧棒：外出攜帶方便，隨做隨用抗菌液，消毒座位、餐具、手機！？只要清水就隨時隨地可以做，不擔心帶出門的消毒液不夠用。

相關書摘 ▶《收納盒的N＋1種整理術》：廚房收納的核心是「把空間細分成很多小格子」

書籍介紹

本文摘錄自《收納盒的N＋1種整理術：打破侷限！讓家中物品一目瞭然、好收、好維持的療癒收納術》，時報文化出版

作者：二寶媽療癒系之變態收納

最強收納粉絲團：二寶媽療癒系之變態收納

台灣收納天后「二寶媽」首部著作

透過「盒子」的多元運用，帶你從收納地獄中脫困！

看完本書保證驚嘆：「哇～原來盒子還可以這樣用！」

如果你有以下症狀，建議馬上翻閱本書

每次把東西「收起來」後卻老是找不到，整齊似乎只是曇花一現的假像。

全家只有我一個人很努力把東西收好，家人總是不配合！

試過各種收納術，每次都無法維持太久，最後已激發不起自己的收納魂。

買了一堆收納書，卻好像沒有一本完全適用於自己的家。

不知道該怎麼挑選適合居家各個空間的收納盒。

尺寸狂、細節控必看的本書特色

適用於每個家庭的「盒子收納」，帶你擺脫越收越亂、告別窮忙的家事生活。

破解收納盒的使用迷思，讓空間變得整齊與品味兼具。

5原則×3面向，教你精準挑出適合客廳、廚房、浴廁、更衣間、書桌…等各個家庭空間的盒子收納訣竅。

分享二寶媽的獨家收納心法，跟著做，收納力激增150％。

完全公開「二寶媽選物」不僅讓家變得賞心悅目，還能讓家務事半功倍。

透過本書，二寶媽將從盒子本身的細節，全方位破解收納迷思，帶領讀者輕鬆學會適用於每個家庭的盒子收納術，毫不費力就能讓家井然有序。

PhotoCredit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航