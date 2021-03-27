《收納盒的N＋1種整理術》：廚房收納的核心是「把空間細分成很多小格子」

文：二寶媽療癒系之變態收納

廚房：你的廚房裡也有神秘「百慕達三角洲嗎？！」

「廚房東西很多又雜，真的很難整理啊！」、「吼，東西又放到過期了啦！」、「鍋碗瓢盆一大堆，但想拿下面的又怕山崩，用來用去都是那幾樣⋯⋯」一提到廚房，大家總是滿腹苦水無處發，我也聽到耳朵快長繭。

來，摸著自己的良心，廚房裡有多少櫥櫃或抽屜的深處角落，你已經多少年都沒打開過瞧它們一眼？神秘又可怕的「百慕達三角洲」，早就出現在你家廚房裡了！東西一放進去就莫名消失不見，再次見到它不知道是多少年後⋯⋯，東西依舊但早已人事全非。可怕的是不只環境髒亂，自己也不知不覺之間當起冤大頭，食材和金錢都在無形中浪費掉了。

二寶媽的收納眉角

廚房是主婦們每天戰鬥的場所，「動線流程」和「食材管理」都非常重要。

規劃收納的第一步，就是先檢視自己在烹調過程中會有哪些程序？會使用到哪些物品？再來安排這些東西的相對位置，其實就是畫出屬於自己的「料理動線」。

例如我的油品和調味品，除了部分需要冷藏放冰箱之外，一定是直接放在爐檯周邊（抽油煙機上、爐檯旁或下方側櫃）；裝菜的盤子或保鮮盒，也是收在爐檯下方，炒菜時腳步不需要一直反覆移動，只要直接打開櫃子就能夠直接拿取食器來盛盤。

除了考量動線，在將物品細部定位時，我同時會考量「使用頻率」。平常幾乎沒有使用的東西，我不會讓它們出現在第一線（不會擺出來），只有使用率高的物品，才會出現在可以馬上看到的地方。

至於食材管理，例如各種乾貨或調味料，我的作法是選購「小包裝」為主（避免囤貨、放過期或吃膩了想換新口味），並且習慣將內容物另外裝到各式保鮮盒或保鮮罐中保存。

或許有人覺得還要拆掉包裝另外裝很麻煩，但是對我而言，如果煮飯煮到一半要使用麵粉時，得先找麵粉盒、打開外盒拿出裡面的袋子，倒出麵粉之後還得把袋口綁起來或夾起來，這些必須一再重複的多餘步驟才是真麻煩。而且，因為要開開關關，可能還剩下三分之一就懶得用，就算再買新的一包也不好統整起來，反而容易在無形中浪費掉了。

這一類收納罐我一口氣買了20個以上。或許有些人可能覺得買這些罐子浪費，但是各式醬料瓶罐的高矮胖瘦不一，有些瓶身比例也不符合人體工學，不好拿取、容易失手打破，收納起來更是不好看，如果眼睛不舒服，心情也不會好！一字排開的漂亮景象，才能夠令我身心放鬆啊！

在收納配置上，我的核心概念就是——「把空間細分成很多小格子」來思考。具體的做法就是用大大小小的盒子去劃分空間，例如一個抽屜或是整個冰箱內的空間，不管是用檔案盒、保鮮盒都好，這樣最容易把空間做出區隔，方便區分出各種類別來存放和找尋物品。

此外，這些小盒子也有固定效果，因為東西都被這些小方格侷限住了，所以不會亂跑，不會因為移動一個東西，其他東西就跟著亂了，尤其像水果都是圓圓的形狀，很容易山崩或滾動。

利用大量的盒子來做收納，是我在實作中才慢慢領悟出來的道理。以前我們看那些居家雜誌照片，用盒子做收納的畫面都很漂亮，但是自己跟著買了大盒子來收，東西卻在大盒子內混成一堆，不好拿也不好收，只是以外在整齊來欺騙自己的眼睛而已，實際上並沒有真的整理好。

這才領悟到，其實「只有一個大盒」還不夠，「大盒裝小盒」才是真正實用的收納。把因為大空間定位好之後，裡面還是需要小盒子去做分類，才能達到「看得到也拿得到」的境界。真正具備實用性的收納，並不是把東西放回原處的「歸位動作」，而是為了使下一次的取用更加便利而做的「準備動作」。

例如韓國silicook的保鮮盒組，本身的設計就是包含保鮮盒的收納盒，真的很有創意又實用。我也這個品牌的愛用者，當年我找韓國代購買的時候，根本乏人問津沒有什麼人要買，如今可是火紅得很！

廚房就是碰水的地方，容易因潮濕而產生髒汙、發霉或異味，想要維持整潔，「順手擦乾」絕對是一個要養成的好習慣。例如我家是木頭流理臺，在煮飯時，我會準備一條手巾或廚房紙巾，隨時擦乾。還有我家的木頭餐桌，其實一開始也蠻緊張的，很怕一怎麼樣就毀掉，但是至今使用了十幾年也還好，不油不髒，有點凹痕無所謂，這就是木頭特殊的質感啊。總之就是一句話，使用完畢之後必定「順手擦乾」。

我家的東西，平均至少使用十年以上。說到這，有些人會以為我是對物品使用非常小心翼翼、一定要貼上保護膜的人。其實不然，對於物品，我的想法是「役物，而不役於物」。我不會糾結使用的痕跡（例如刻痕、凹痕、摩痕或掉漆等），因為那就是歲月的痕跡，屬於一種日常的記憶。前文提過，我喜歡直接碰觸到原始素材，不會特地再用保護膜來包覆物品（例如以塑膠墊或玻璃墊來保護木頭檯面）。

東西發明出來就是讓我們使用的，而不是拿來供奉，如果使用時太過緊張，反而使自己變成物品的僕人，失去了我們買它的意義，正常使用之下會產生的痕跡，我通常看得很開也很豁達。東西買了就要用，如果把它藏起來、遮起來不用，那為何要買？所以，我不管買什麼東西，即使價格不菲也一定捨得拿來用，這樣才是賦予物品最棒的價值啊！

相關書摘 ▶《收納盒的N＋1種整理術》：每個客廳裡，都有那張掛滿衣服包包的椅子

書籍介紹

本文摘錄自《收納盒的N＋1種整理術：打破侷限！讓家中物品一目瞭然、好收、好維持的療癒收納術》，時報文化出版

作者：二寶媽療癒系之變態收納

最強收納粉絲團：二寶媽療癒系之變態收納

台灣收納天后「二寶媽」首部著作

透過「盒子」的多元運用，帶你從收納地獄中脫困！

看完本書保證驚嘆：「哇～原來盒子還可以這樣用！」

如果你有以下症狀，建議馬上翻閱本書

每次把東西「收起來」後卻老是找不到，整齊似乎只是曇花一現的假像。

全家只有我一個人很努力把東西收好，家人總是不配合！

試過各種收納術，每次都無法維持太久，最後已激發不起自己的收納魂。

買了一堆收納書，卻好像沒有一本完全適用於自己的家。

不知道該怎麼挑選適合居家各個空間的收納盒。

尺寸狂、細節控必看的本書特色

適用於每個家庭的「盒子收納」，帶你擺脫越收越亂、告別窮忙的家事生活。

破解收納盒的使用迷思，讓空間變得整齊與品味兼具。

5原則×3面向，教你精準挑出適合客廳、廚房、浴廁、更衣間、書桌…等各個家庭空間的盒子收納訣竅。

分享二寶媽的獨家收納心法，跟著做，收納力激增150％。

完全公開「二寶媽選物」不僅讓家變得賞心悅目，還能讓家務事半功倍。

透過本書，二寶媽將從盒子本身的細節，全方位破解收納迷思，帶領讀者輕鬆學會適用於每個家庭的盒子收納術，毫不費力就能讓家井然有序。

PhotoCredit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航